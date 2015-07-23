Мёртвые

Новость отредактировал Estellan - 4-11-2021, 20:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Забытый Просмотров: 489 Комментарии: 3 +1 4-11-2021, 20:30 by

Даже не знаю с чего и начать... Наверное начну с того, что я сижу в этой конуре почти месяц, без людей, с ограниченным запасом продовольствия и с жуткими тварями за стенкой, которые даже сейчас рычат и не дают сосредоточиться на этом грёбаном дневнике! В последнее время я стал более агрессивнее... видимо​постоянное одиночество даёт свои плоды... Всё началось примерно месяц назад. Я в то время был типичным задротом, днями напролёт рубился в игры, смотрел сериальчики и жрал чипсы. Так проходил день за днём. В очередной вечер я листал ленту в Вк и чекал мемы и прочую фигню, но мне на глаза попалась интересная новость. В ней гласилось: "Правительства многих стран закрывают свои границы по причине множества случаев заражения неизвестной болезнью. Основные симптомы: резь в глазах, кашель с кровью, снижение умственных способностей, агрессия. Если ваш знакомый или родственник имеет данные симптомы, то немедленно звоните по горячей линии экстренной службы. Соблюдайте спокойствие, по возможности не выходите из дома".Эта новость меня удивила, но не напугала, ведь я всё равно никуда не выхожу. Примерно через 3 дня, примерно половина моего города лежала в больницах, меня это обеспокоило, а вдруг и правда все настолько серьёзно. Но очередная катка на компике вмиг прогнала все мысли из моей головы. Вечером я решил пойти в магаз, чтобы набрать себе ништяков, перед этим решил посмотреть погоду на балконе. Лучше бы я её не смотрел... ВЕСЬ ДВОР БЫЛ УСЫПАН ТЕЛАМИ! Как и почему я не имел понятия. Но это было ещё не самое страшное... Все они разом встали и начали куда-то смотреть. Вскоре я понял, что эта толпа уставилась прямо на мой балкон. Чувство страха и паники вмиг завладели мной, со скоростью света я закрыл шторы и сел на пол в надежде, что это всё привиделось мне. Собрав волю в кулак, я аккуратно выглянул в окно.Никого...​Прислушался....​ Быстрые шаги в подъезде, множество шагов. Пулей я ринулся к двери и закрыл все возможные замки на ней. Посмотрел в глазок. Множество людей стояло на моей площадке, какие-то без рук, другие без половины лица, но живые. Вдруг из ступора меня вывела сирена полицейской машины. Мигом все люди за дверью с рёвом бросились бежать вниз. А я тем временем тихо подошёл к окну и стал наблюдать за происходящим. Попробую описать эту картину: во двор заезжает полицейский "бобик", люди на улице начинают аккуратно подступать к нему. Из него выходит трое с оружием. Что-то обсуждают и начинают пальбу по всем. Моментально вся куча набрасывается на служителей закона и просто разрывает их. Отчаянные крики последнего полицейского отдаются эхом, прежде чем утихнуть навсегда... На следующее утро на улице уже никого не было, лишь пыхчащий "бобик" нарушал утреннюю тишину, а я, до сих пор не пришедший в себя сидел, глядя в пустоту...

Ключевые слова: Зомби тела полиция авторская история

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