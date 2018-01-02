Слепок

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:11

Vaalfegor Просмотров: 54 Комментарии: 1 -1 Сегодня, 12:11 by

Как-то раз мальчик Виталик играл с друзьями во дворе. От нечего делать он с остальными ребятами взял палочки и тыкал ими в землю. Ребята сели в небольшой кружок и играли с камешком, стараясь ударом палочки попасть в сторону занимаемого поля друг друга. И вот камушек выскочил из кружка, отлетел и ударился во что-то белое, лежащее на земле. Виталик пошёл за камушком и подобрал, это оказался кусок гипса.Один парнишка вспомнил, как вчера шла одна плачущая девочка, которая сняла с руки, бросила и пнула этот кусочек гипса. Еще ребята сказали, что из гипса, если побить его водой, можно лепить разные фигуры.Весь день Виталик проиграл с гипсом и взял его домой. Мама сказала выкинуть чужую вещь, что это теперь мусор. Однако Виталик ослушался и спрятал гипс под кровать.Ночью Виталик проснулся от карканья ворон. Занавесив плотнее окно, Виталик обнаружил гипс посреди комнаты. Только теперь он напоминал форму маленькой детской ручки. Виталик взял его, чтобы положить обратно, но ручка вскарабкалась Виталику на шею и задушила его.Наутро Виталика без дыхания и с синим следом маленькой детской ручки на шее обнаружила мама. Но что невероятно, на руке Виталика был закреплен гипс! Это вызвало у врачей подозрение, поскольку при жизни не было такой травмы.

Ключевые слова: Слепок гипс рука нелепая смерть авторская история

Другие, подобные истории: