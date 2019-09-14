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Истории из жизни / Криптозоология

Йети

Вы когда-нибудь видели снежного человека? У меня есть подозрения, что я едва не столкнулся с ним лицом к лицу. Чтобы было понятнее, сначала расскажу небольшую предысторию.

Мы с друзьями увлекаемся горным туризмом/любительским альпинизмом и периодически совершаем восхождения. В тот раз решили поехать на Алтай, в Кош-Агачский район, с целью совершения экспедиции по Южно-Чуйскому хребту и последующим восхождением на гору Иикту. Вообще, Алтай - очень красивый регион с уникальной природой, богатой флорой и фауной; целая находка для туристов, особенно для тех, кого манят горы.
Приехали на место, с собой, разумеется, взяли все необходимое снаряжение, рации, еду и прочее. Поход должен был быть многодневным, так что подготовились мы основательно. Местность оказалась довольно удаленная, посему пришлось запастись терпением и проделать ряд пересадок, т.к. прямого маршрута не было. Для того, чтобы не делать историю совсем длинной, не буду описывать все наше путешествие по Чуйскому хребту, хотя поездка выдалась что надо. Особенно отрадно, что удалось посмотреть на знаменитые озера и посетить Софийский ледник. Все основные события, однако, произошли, когда мы, наконец, достигли Иикты, нашей финальной части маршрута, и стали готовиться к восхождению.

Иикта - гора особая, по местным поверьям считается священной. Выглядит соответствующе - весьма красиво и величественно, при нахождении вблизи дух захватывает. Так вот, движемся мы к вершине в полной экипировке, можно сказать в расцвете сил - только недавно встали после ночёвки в палатке, и видим, как неподалеку, цепляясь когтями за выступы, проходит какое-то животное весьма необычного вида. Размером оно было с небольшую гориллу и отдаленно действительно чем-то напоминало обезьяну, но откуда обезьяны в горах на Алтае? Все тело зверя, включая морду, было покрыто очень густой и длинной белой шерстью, с вкраплениями черных пятнышек, как у снежного барса. Я успел заметить, что пальцы на лапах у существа чем-то сходны с человеческими, только были существенно толще и больше. Выглядело животное довольно массивно и, судя по всему, обладало недюжинной физической силой - были отчетливо заметны мышцы на его теле. Хотя, надо сказать, его рост едва превышал рост крупного мужчины и по моим прикидкам составлял около двух метров. Тем не менее, со стороны зверюга имела весьма внушительный вид.

Заметив нас, эта необычная белая обезьяна ускорила свой ход и вскоре скрылась из виду. Надо отметить, по горам она тоже лазила весьма проворно. Впоследствии я много думал о том, что за животное повстречалось нам на пути, и пришел к выводу, что мы, возможно, увидели вживую снежного человека – слишком уж отличалось это существо ото всех известных науке биологических видов. Что касается нашей экспедиции, то гору удалось успешно покорить, впечатлений осталась масса, отдельного описания заслуживает вид, который открылся нам с вершины, но это уж как-нибудь в другой раз.

Сегодня, 11:22 by UroborosПросмотров: 407Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Снежный человек Алтай йети обезьяна гора авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 13:11
+2
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Репутация: (268|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 182
Плюсанула.
Я придерживаюсь мнения, что человечество в принципе ещё не в курсе многих видов рыб и животных. А йети вполне может быть таким видом. Тем более в таком месте, как Алтай.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:15
+1
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Репутация: (107|-9)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 551
Плюс.+++
Как-то равнодушно написано о снежном человеке, словно в порядке вещей - единственная подозрительная вещь.
Думаю тоже, что снежные люди существуют и, они, скорее всего потомки неандертальцев. И очень хорошо будет, если никогда их мы-люди не найдём... . Ну, что можно ожидать??? Да в зоопарк отправят и будут глазеть. На что мы способы? Только на это... .
Мало того, могу добавить, что следует ожидать, что и русалки тоже есть. Потому что есть черепахи и киты, которые когда-то обитали на суше. В истории земли были потопы и всякие разные цунами. И есть факт задержки дыхания под водой более чем на две минуты у подводных пловцов. Всё это вместе взятое "кричит" что подводные люди тоже есть.
Ещё могу добавить, что есть ещё подземные люди. И, скорее всего, они занимаются обратным инженерингом у наземных людей (тырят технологии) и имеют связи с подземными людьми из будущего (алфавит сохранился).
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: NatLi
Сегодня, 16:34
0
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 125
Это же на каком оно было расстоянии, что вы и пальцы увидели, что они толще, больше? Мышцы разглядели под густой шерстью.....
Так правда сухо всё описано, что не верю.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#4 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 17:50
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 732
Скромно написано о "неизвестной зверушке. "
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#5 написал: Uroboros
Сегодня, 19:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 4
Цитата: NatLi
Это же на каком оно было расстоянии, что вы и пальцы увидели, что они толще, больше? Мышцы разглядели под густой шерстью.....
Так правда сухо всё описано, что не верю.


Так в нем сверхъестественного не было ничего - похож на обезьяну, только белого цвета и с густой шерстью. И видели мы его недолго, он убежал и на нас не бросался - так что красочно описывать нечего особо. Честно говоря, я на тот момент был больше сосредоточен на своем тур. маршруте и покорении горы. А насчёт зверя- ощущения поначалу были примерно такие, как при виде белочек в парке. Прикольно, но не более того, мало ли кто в горах водится. Это потом начало доходить, что уж больно необычный зверёк был...
Зарегистрирован: 8.10.2022
#6 написал: Tanusha13666
Сегодня, 20:21
0
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Репутация: (190|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 848
Всегда мечтала побывать на Алтае, лишний раз напомнили, теперь ещё больше хочется) Почему-то думается, что это невероятное место по своей красоте и загадочности) Будем пытаться исполнить мечту как можно скорее. +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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