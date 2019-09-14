Йети

Uroboros Просмотров: 407 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 11:22 by

Вы когда-нибудь видели снежного человека? У меня есть подозрения, что я едва не столкнулся с ним лицом к лицу. Чтобы было понятнее, сначала расскажу небольшую предысторию.Мы с друзьями увлекаемся горным туризмом/любительским альпинизмом и периодически совершаем восхождения. В тот раз решили поехать на Алтай, в Кош-Агачский район, с целью совершения экспедиции по Южно-Чуйскому хребту и последующим восхождением на гору Иикту. Вообще, Алтай - очень красивый регион с уникальной природой, богатой флорой и фауной; целая находка для туристов, особенно для тех, кого манят горы.Приехали на место, с собой, разумеется, взяли все необходимое снаряжение, рации, еду и прочее. Поход должен был быть многодневным, так что подготовились мы основательно. Местность оказалась довольно удаленная, посему пришлось запастись терпением и проделать ряд пересадок, т.к. прямого маршрута не было. Для того, чтобы не делать историю совсем длинной, не буду описывать все наше путешествие по Чуйскому хребту, хотя поездка выдалась что надо. Особенно отрадно, что удалось посмотреть на знаменитые озера и посетить Софийский ледник. Все основные события, однако, произошли, когда мы, наконец, достигли Иикты, нашей финальной части маршрута, и стали готовиться к восхождению.Иикта - гора особая, по местным поверьям считается священной. Выглядит соответствующе - весьма красиво и величественно, при нахождении вблизи дух захватывает. Так вот, движемся мы к вершине в полной экипировке, можно сказать в расцвете сил - только недавно встали после ночёвки в палатке, и видим, как неподалеку, цепляясь когтями за выступы, проходит какое-то животное весьма необычного вида. Размером оно было с небольшую гориллу и отдаленно действительно чем-то напоминало обезьяну, но откуда обезьяны в горах на Алтае? Все тело зверя, включая морду, было покрыто очень густой и длинной белой шерстью, с вкраплениями черных пятнышек, как у снежного барса. Я успел заметить, что пальцы на лапах у существа чем-то сходны с человеческими, только были существенно толще и больше. Выглядело животное довольно массивно и, судя по всему, обладало недюжинной физической силой - были отчетливо заметны мышцы на его теле. Хотя, надо сказать, его рост едва превышал рост крупного мужчины и по моим прикидкам составлял около двух метров. Тем не менее, со стороны зверюга имела весьма внушительный вид.Заметив нас, эта необычная белая обезьяна ускорила свой ход и вскоре скрылась из виду. Надо отметить, по горам она тоже лазила весьма проворно. Впоследствии я много думал о том, что за животное повстречалось нам на пути, и пришел к выводу, что мы, возможно, увидели вживую снежного человека – слишком уж отличалось это существо ото всех известных науке биологических видов. Что касается нашей экспедиции, то гору удалось успешно покорить, впечатлений осталась масса, отдельного описания заслуживает вид, который открылся нам с вершины, но это уж как-нибудь в другой раз.

Ключевые слова: Снежный человек Алтай йети обезьяна гора авторская история

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