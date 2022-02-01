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Истории из жизни

Гадание на зеркале

Многие из нас слышали о таком виде гадания — по зеркалу. Кто-то даже и сам гадал. Я же расскажу вам историю, которую я услышала от своей мамы.

В то время, когда происходили эти события, моя мама была маленькой девочкой, где-то лет десяти. Это было в 50-х годах прошлого столетия.

У мамы был старший брат, который был уже взрослый и уехал учиться из их деревни в Новосибирск. Учился он в ПТУ или ФЗУ, как тогда называли, на машиниста тепловоза. И не стали родные получать от него писем. Мать очень беспокоилась, писала сыну, а ответа не получала. Ехать туда деревенской женщине было невозможно, не была она ни разу в больших городах. Телефон был только в центральной усадьбе колхоза, да и звонить куда - мать не знала. В общем, тревога и переживания в доме.

Тогда пошла мать к женщине-гадалке, которая, похоже, в любой деревне есть. А моя мама, любопытная девчонка, увязалась следом, хотя ей сказали дома сидеть. А она всё равно тихонько следом.

Гадалка поставила большое зеркало посреди комнаты и свечи. Какие там ещё действия производились, мама не помнит, она из-за двери смотрела. Но только вдруг зеркало помутнело, и в нем появилось изображение (точь-в-точь как в телевизоре, утверждает мама, а ведь тогда не было телевизоров. Кто патефон имел, уже богатый). Изображение появилось издалека и начало увеличиваться в размерах. Это была кровать, на ней кто-то лежал. Мама испугалась, закричала и выдала себя, гадание было сорвано. Дома её наказали, конечно. Гадалка сказала: «Ваш сын болен, он на казённой кровати».

И что же? Вскоре пришло письмо, где мамин брат сообщал, что лежал в больнице, так как в депо сильно обварился паром.

Вот такая у нас есть семейная история про сбывшееся гадание.

Вчера, 18:23 by слон и слоненокПросмотров: 532Комментарии: 0
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Ключевые слова: Деревня зеркало гадание авторская история

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