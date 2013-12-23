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Стихи

Белоснежка и гномы

Белоснежка шла по лесу,
Видит - на опушке дом.
Постучала в дверь принцесса,
Ей открыл чумазый гном.

Приняли ее радушно
Семь шахтеров, братцев семь.
"Без хозяйки в доме скучно,
А хозяйки нет совсем.

Вечно пригорает каша,
По углам стоят носки,
В общем, - жизнь ужасна наша,
Помираем от тоски".

Белоснежка утром встала,
С головой ушла в дела,
Пчелкой целый день летала,
Даже чаю не пила.

Отскоблила-перемыла,
Наварила-напекла,
Постирала и отжала,
Застелила-подмела.

Гномы вечером явились,
В угле с головы до ног.
Спать скорее завалились,
Ни один не снял сапог...

Дни за днями так летели:
Накормить, помыть, прибрать.
Гномы сильно растолстели,
Стали в шахте застревать.

А принцесса исхудала,
И однажды, наконец,
С дровосеком убежала,
Хоть он был женат, подлец!

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:09
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:09 by SniffПросмотров: 93Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Белоснежка гномы уборка шахта дровосек авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:39
+2
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Комментариев: 4 741
Вот так, цените Белоснежек joy . И дровосеков тоже
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 08:43
+2
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Репутация: (2106|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 321
Еще долго продержалась! Ой, помотала её судьба то как, бедную - то гномы, то "козёл"))) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 11:08
+2
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 92
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good ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#4 написал: Sniff
Сегодня, 11:18
+1
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Группа: Авторы
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Комментариев: 632
Спасибо за комментарии)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:02
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Да уж, совсем неблагодарные гномы оказались(((. Посмотреть бы на Белоснежку "до" и "после". наверно, чересчур плоха стала, что только женатый дровосек её, бедняжку, и подобрал. Стих понравился, жизненный. Плюсище,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#6 написал: Sniff
Сегодня, 12:41
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Жизненный- жизненный, гномы-- они такие))
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#7 написал: conjure one
Сегодня, 17:33
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А я здесь увидел намек на приближающееся 8 марта))) Чтоб лучше ценили своих хозяек) Не забывали) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#8 написал: Sniff
Сегодня, 17:47
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Праааавильно! Сереж, Вы не гном, Вы эльф, как минимум))
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#9 написал: Матвеевский
Сегодня, 18:05
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Спасибо за такое потрясающее стихотворение) очень забавно. Плюс, разумеется
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