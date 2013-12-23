Белоснежка и гномы

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:09

Причина: Авторская стилистика сохранена

Sniff Просмотров: 93 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 07:09 by

Белоснежка шла по лесу,Видит - на опушке дом.Постучала в дверь принцесса,Ей открыл чумазый гном.Приняли ее радушноСемь шахтеров, братцев семь."Без хозяйки в доме скучно,А хозяйки нет совсем.Вечно пригорает каша,По углам стоят носки,В общем, - жизнь ужасна наша,Помираем от тоски".Белоснежка утром встала,С головой ушла в дела,Пчелкой целый день летала,Даже чаю не пила.Отскоблила-перемыла,Наварила-напекла,Постирала и отжала,Застелила-подмела.Гномы вечером явились,В угле с головы до ног.Спать скорее завалились,Ни один не снял сапог...Дни за днями так летели:Накормить, помыть, прибрать.Гномы сильно растолстели,Стали в шахте застревать.А принцесса исхудала,И однажды, наконец,С дровосеком убежала,Хоть он был женат, подлец!

Ключевые слова: Белоснежка гномы уборка шахта дровосек авторский стих

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