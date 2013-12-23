Белоснежка и гномы

Белоснежка и гномыБелоснежка шла по лесу,
Видит - на опушке дом.
Постучала в дверь принцесса,
Ей открыл чумазый гном.
Приняли ее радушно
Семь шахтеров, братцев семь.
"Без хозяйки в доме скучно,
А хозяйки нет совсем.
Вечно пригорает каша,
По углам стоят носки,
В общем, - жизнь ужасна наша,
Помираем от тоски".
Белоснежка утром встала,
С головой ушла в дела,
Пчелкой целый день летала,
Даже чаю не пила.
Отскоблила-перемыла,
Наварила-напекла,
Постирала и отжала,
Застелила-подмела.
Гномы вечером явились,
В угле с головы до ног.
Спать скорее завалились,
Ни один не снял сапог...
Дни за днями так летели:
Накормить, помыть, прибрать.
Гномы сильно растолстели,
Стали в шахте застревать.
А принцесса исхудала,
И однажды, наконец,
С дровосеком убежала,
Хоть он был женат, подлец!
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:09
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:09 by SniffПросмотров: 93Комментарии: 9
Ключевые слова: Белоснежка гномы уборка шахта дровосек авторский стих