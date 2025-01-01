Сон о страшном гноме

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Serge71 Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:55 by

Когда мне было три года, мне приснился незабываемый сон. Жили мы тогда в частном доме с садом, на который выходили южные окна. Единственное окно спальни как раз было южным, дверь из нее вела в прямоугольный зал, вытянутый с юга на север. Место от двери спальни до южной стены занимал высокий старинный книжный шкаф, справа от него в зале было окно, еще правее – огромное зеркало в стоячей деревянной раме, вместе с подзеркальником имевшей в высоту два метра, потом шло второе окно, под которым вдоль южной стены стоял старинный массивный письменный стол с двумя большими тумбами, в которых за резными створками дверец находилось по три выдвижных ящика. Между столом и западной стеной оставался зазор сантиметров тридцать – сорок. В полуметре от стола, под первым окном на западной стене, стояла швейная машинка «Зингер» с ножным приводом и черной стальной станиной, выполненной в виде неправильных ромбов и завитушек. Правее машины стоял буфет, за ним шло второе западное окно, и от окна до северной стены зала место занимал большой черный рояль, не помню чьего производства. Посреди зала, как раз напротив буфета, стоял массивный старинный обеденный стол, который можно было разложить в обе стороны (рассказывали, что мой прадед-портной сидел на этом столе по-портновски, когда шил: по полу дуло, а на столе было нормально).Вот этот зал, залитый юго-западным солнцем, и приснился мне с невероятной отчетливостью. Я вышел в него из спальни. Возле рояля стояла моя бабушка (по материнской линии), которая разговаривала с зашедшими к нам соседями, мужчиной и двумя женщинами (все трое – реальные люди, наши настоящие соседи, не помню только, как их звали). Я хотел к ним подойти, но вдруг мое внимание привлекло странное существо, вылезшее из-за письменного стола, из того самого зазора между столом и стеной. Я нисколько не испугался. Оно было с меня ростом (с трехлетнего ребенка), всё покрытое длинной густой стоячей серой шерстью, мягкой на вид и, как оказалось потом, действительно очень мягкой на ощупь. Носа у существа из-за шерсти не было видно, только два глаза полукруглого разреза (нижнее веко прямое) с черными зрачками и обыкновенными белыми белками. Носки неожиданно маленьких ножек выглядывали на полу из-под шерсти, сплошные, без пальцев, словно обутые во что-то. Оно подошло ко мне и протянуло из шерсти длинные тонкие ручки, показавшиеся такими слабыми. Ручки тоже были словно в варежках, отдельных пальцев, кроме больших, не было видно. Я понял, что оно чем-то сильно раздражено и озлоблено. Оно издало звук, напоминавший слабое шипение газировки в стакане (все еще было не страшно), потом вдруг схватило меня. Тонкие ручки оказались неожиданно сильными. Настолько, что я не мог сопротивляться. Оно положило меня на спину и за ноги потащило за письменный стол, туда, откуда вылезло. Я был обескуражен, но еще не испугался: ярко светило солнце, бабушка и соседи стояли недалеко. Они, несомненно, бросятся на помощь, отнимут меня у этого неведомого существа и прогонят его. Однако бабушка и соседи продолжали увлеченно разговаривать, совершенно не замечая того, что творилось метрах в трех от них.Я закричал, чтобы привлечь их внимание. Но они ничего не слышали, продолжали разговаривать. И вот тогда-то я начал пугаться. Меня тащило по полу, зацепиться было не за что. Я стал орать еще отчаяннее. Серый незнакомец отпустил мои ноги, подошел к голове, взял ее двумя ручками и стал бить затылком об пол. У маленьких детей отсутствует защита мозга от ударов и сотрясений. Может быть, кто-нибудь помнит эти ощущения при ударах головой в очень раннем возрасте. Помимо боли в ударившемся затылке ощущается болезненное сотрясение всего содержимого черепа, вплоть до самых глазных яблок, которые также отдаются болью при сотрясении. Я прекратил кричать. Существо снова взяло меня за ноги и потащило дальше. Я закричал снова. Оно опять отпустило ноги и стало бить меня затылком об пол. Люди у рояля упорно ничего не замечали. Отчаяние нарастало как снежный ком. Я уже поравнялся с левой тумбой письменного стола. Было понимание того, что, если оно затащит меня за стол, я уже никогда не смогу вернуться и не увижу ни отца, ни мать, ни сестер, ни бабушку, ни свой дом. В бодрствовании у меня никогда не было мысли, что может случиться так, что я никогда не увижу больше свой дом и своих родных, но во сне я вдруг понял это очень отчетливо. И когда я в неописуемом ужасе заорал в третий раз, а существо в третий раз принялось бить меня об пол затылком, я проснулся на полу возле своей кровати, с которой упал во сне. Меня долго успокаивали и убаюкивали, а наутро у меня обнаружили седое пятно немного кверху и к затылку от левого уха. Пятно это держалось у меня до тринадцати лет, в тринадцать оно из седого стало соломенным и в пятнадцать лет исчезло.Поскольку сайт служит в первую очередь развлекательным целям, и основная масса посетителей надеется на нем слегка пощекотать нервы мистическим страхом, никаких пояснений я здесь давать не буду: страшно только то, что неизвестно, необъяснимо. Конечно, не хочется попасть под машину или подвергнуться нападению крупного хищника, как, скажем, Олег Зубков, но и машина, и зверь не страшны сами по себе (пугает перспектива сделаться инвалидом до конца своих дней или, хуже того, умереть). Совсем иное дело, если вы идете один тихой летней ночью через поросшее леском деревенское кладбище, и вдруг на одной из могил начинает шевелиться земля, крест шатается и падает вам под ноги… Согласитесь, впечатление не такое, как от автомобиля.Тем, кто ищет впечатлений, я рекомендую перейти к другим историям. Для тех, кому интересно мое видение истории, я в разделе «Творческие истории» выложил рассказ «Сон о страшном гноме. Пояснения».

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