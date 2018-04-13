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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 695 Комментарии: 18 +6 Сегодня, 13:21 by

Мне тогда было где-то лет 9. Так сложилось, что я остался на даче с сестрой. На улице мы задерживались допоздна.Рядом с деревней у нас лес, метров 100-200. И вот, смотрю я на этот лес, и вижу: на опушке, среди деревьев, светятся глаза. Жёлто-зелёные такие, яркие. И смотрят, ну, может, не на меня, но как-то в мою сторону, что ли.Я тогда, испугался очень, позвал сестру. Мы с топором подошли поближе, но прям в лес заходить не стали. Глаза в нашу сторону не двинулись, но и не пропали.В общем, что это было, мы так и не знаем. Может, конечно, светляки, но они у нас появились только год назад, а звери тогда были пуганые.Это вот было уже недавно, этой зимой. Шел я в музыкальное училище, и срезал дорогу через дворы, хотя там довольно стремно.Я имею вредную привычку - заглядывать в окна, а прямо передо мной такая типичная пятиэтажка длиной в километр. Проходил мимо, ну и прошёлся глазами по окнам. Все вроде норм.Но тут я замечаю, что на четвертом этаже в третьем окне слева (да, я точно помню), стоит на подоконнике пацан. Лет 5-6. И весь чёрный, может, конечно, так показалось, за спиной у него свет горел.И пацан вдруг на меня как взглянет, даже жутко стало как-то. И так смотрел, пока я за угол не зашел.Ну, сейчас все напишут, что всё было нормально, просто я фантазер, но один факт: в общей сложности я ходил той дорогой 2 года, и ни разу это окно больше не горело.Что это всё была за дичь, я не знаю. Если это известно вам, напишите пожалуйста.

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