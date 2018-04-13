Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Взгляды

Случай первый.

Мне тогда было где-то лет 9. Так сложилось, что я остался на даче с сестрой. На улице мы задерживались допоздна.

Рядом с деревней у нас лес, метров 100-200. И вот, смотрю я на этот лес, и вижу: на опушке, среди деревьев, светятся глаза. Жёлто-зелёные такие, яркие. И смотрят, ну, может, не на меня, но как-то в мою сторону, что ли.

Я тогда, испугался очень, позвал сестру. Мы с топором подошли поближе, но прям в лес заходить не стали. Глаза в нашу сторону не двинулись, но и не пропали.

В общем, что это было, мы так и не знаем. Может, конечно, светляки, но они у нас появились только год назад, а звери тогда были пуганые.

Случай второй.

Это вот было уже недавно, этой зимой. Шел я в музыкальное училище, и срезал дорогу через дворы, хотя там довольно стремно.

Я имею вредную привычку - заглядывать в окна, а прямо передо мной такая типичная пятиэтажка длиной в километр. Проходил мимо, ну и прошёлся глазами по окнам. Все вроде норм.

Но тут я замечаю, что на четвертом этаже в третьем окне слева (да, я точно помню), стоит на подоконнике пацан. Лет 5-6. И весь чёрный, может, конечно, так показалось, за спиной у него свет горел.

И пацан вдруг на меня как взглянет, даже жутко стало как-то. И так смотрел, пока я за угол не зашел.

Ну, сейчас все напишут, что всё было нормально, просто я фантазер, но один факт: в общей сложности я ходил той дорогой 2 года, и ни разу это окно больше не горело.

Что это всё была за дичь, я не знаю. Если это известно вам, напишите пожалуйста.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:21 by Капитан-командорПросмотров: 695Комментарии: 18
+6

Ключевые слова: Дача лес ночь глаза страх окно свет ребенок история из жизни авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 13:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Есть такая поговорка - "У страха глаза велики". Наверное, эти истории как раз тот самый случай))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 13:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 289
Ггг, у одного из моих котов как раз желто-зелёные глаза))) Особенно ярко выделяются на фоне тёмно-серо-голубой шерсти.
Насчёт мальчика - хз, может, там никто не жил? один раз только хозяева пришли проведать квартиру и вы пересеклись. У нас так соседка раньше сдавала свою жилплощадь, сейчас пустует та квартирка. А сама она в другом доме живёт, периодически навещая. Сам мальчик мог быть, как вариант, очень смуглый и черноволосый+свет падает со спины. Вот вам и привиделось, что он чёрный)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: Капитан-командор
Сегодня, 14:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 63
Цитата: Fleur Delacour
Ггг, у одного из моих котов как раз желто-зелёные глаза))) Особенно ярко выделяются на фоне тёмно-серо-голубой шерсти.
Насчёт мальчика - хз, может, там никто не жил? один раз только хозяева пришли проведать квартиру и вы пересеклись. У нас так соседка раньше сдавала свою жилплощадь, сейчас пустует та квартирка. А сама она в другом доме живёт, периодически навещая. Сам мальчик мог быть, как вариант, очень смуглый и черноволосый+свет падает со спины. Вот вам и привиделось, что он чёрный)


Спасибо за отзыв. Но, вы скажите, у вашего кота между глазами расстояние длиной в ладонь(примерно)?

К тому же, у нас в деревне не было и нет таких кошек. Только наша, но она спала в доме.
Зарегистрирован: 14.07.2018
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (294|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 667
Прочитал историю и мне стало совсем не смешно.Вам автор необходимо прекратить посещать муз. Училище.
Пора уже в спорт зал! Будете чувствовать себя спокойнее и увереннее.
Хотя глаза, вас тревожить продолжат: синие, серые , зелёные, чёрные может быть?!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 14:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 289
Цитата: Капитан-командор
Цитата: Fleur Delacour
Ггг, у одного из моих котов как раз желто-зелёные глаза))) Особенно ярко выделяются на фоне тёмно-серо-голубой шерсти.
Насчёт мальчика - хз, может, там никто не жил? один раз только хозяева пришли проведать квартиру и вы пересеклись. У нас так соседка раньше сдавала свою жилплощадь, сейчас пустует та квартирка. А сама она в другом доме живёт, периодически навещая. Сам мальчик мог быть, как вариант, очень смуглый и черноволосый+свет падает со спины. Вот вам и привиделось, что он чёрный)


Спасибо за отзыв. Но, вы скажите, у вашего кота между глазами расстояние длиной в ладонь(примерно)?

К тому же, у нас в деревне не было и нет таких кошек. Только наша, но она спала в доме.

А почему вы тогда не упомянули в своём повествовании про эту деталь? Но варианты, кроме мистики, кмк, есть.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 14:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (969|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 947
Цитата: Капитан-командор
такая типичная пятиэтажка длиной в километр

вот сколько живу - ни разу не видела типичных 5-тажек длинной в 1 км. где такие находятся дайте ссылку пож
мб "нетипичная"
на счет мальчика - я бы как минимум подошла поближе и поинтересовалась, т.к. гибель ребенка из-за халатности родителей - случай не первый. А вы видели и прошли мимо negative
а мог он быть в обычном черном костюме
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#7 написал: Eulalia
Сегодня, 15:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 217
И ни разу это окно больше не горело...может вы как раз ходили в такое время,когда дома еще никого не было, или уже никого не было, ну или спали люди)
Зарегистрирован: 11.05.2014
#8 написал: Ожидающий Сурок
Сегодня, 15:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 57
У собак, к слову, глаза тоже светятся при падении света на сетчатку и у коров, лошадей, овец, свиней и прочих тварей. И даже у некоторых людей! Сама видела. Просто такие особенности строения глаза.
Зарегистрирован: 27.09.2015
#9 написал: stahlratte
Сегодня, 19:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 138
У моего кота глаза вообще всегда красным светятся, жуткое зрелище. А именно красным наверно из-за цвета, они у него синие.
В общем про глаза из леса неясно ничего, а вдруг таки волк это был, в темноте много что может не так показаться
А вот мальчик в окне это стремно, как бы в спину свет не бил, нормальный мальчик полностью черным все равно не будет
А вот про 2 года надо уточнить - до или после мальчика были эти 2 года? После этого вы в окно смотрели? Время в которое вы там проходили всегда было одно и тоже? Может правда работают люди, если в одно и тоже время свет не горит
Зарегистрирован: 18.01.2013
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:30
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1229|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 399
Ну и смелая сестра! В ночи, с топором, ла к лесу scream . Тем бы топориком и порешили)))
Во втором случае удивляет острота зрения автора. Разглядеть, что с четвертого этажа на тебя смотрят. Для меня сие за гранью фантастики!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#11 написал: Ерема
Сегодня, 19:55
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 76
По поводу второго случая: в мои окна бы начал кто настойчиво смотреть, у меня бы мысль появилась, что человеку явно что-то надо либо от меня, либо от того, с чьими окнами он мои перепутал. Это автору на будущее относительно его привычки. Первый случай: классическое поведение героев американских ужастиков; вот уж не думалось мне, что люди и в реале способны сами идти навстречу своим - ещё сами не знают, не плачевным ли - приключениям. Но тут ладно, учитывая возраст автора на момент случая. +++++++++++++++
Зарегистрирован: 29.06.2018
#12 написал: КИМ
Сегодня, 20:04
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 45
Комментариев: 5 205
У меня один ответ, тоскливый как сдача ТБ : А когда закончатся каникулы? hang1
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#13 написал: Asheera
Сегодня, 20:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (168|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 493
Первая история- скорее всего крупный голодный бродячий пёс, волк или лис, может, и с бешенством. Раз глаза очень ярко светились.
Очень опасно было детям с топором подходить, от вида оружия в руках зверь мог и напасть.
А может это и рейк был 45
Вы с сестрой смелые good , я, взрослая тетя, от бобра стрекача дала вверх по крутому склону, когда одна у реки гуляла)

Вторая история- а фиг его знает, что это было. Те люди, кто любит смотреть в небо, на крыши- куда обычно никто не смотрит- подмечают иногда странные явления и неопознанных существ. Могу только сказать, что если от взгляда становится не по себе- нужно слушать свою интуицию. Мальчик мог быть душевнобольным, их взгляды инфернально-страшные и чувствуются спинным мозгом.
Плюсик+++
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#14 написал: Ерема
Сегодня, 20:36
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 76
Цитата: КИМ
У меня один ответ, тоскливый как сдача ТБ : А кода закончатся каникулы? hang1

Из достоверных источников сообщают, что через месяц и 10 дней). История для возраста автора очень даже годная.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#15 написал: Ерема
Сегодня, 20:49
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 76
Цитата: Asheera
Первая история- скорее всего крупный голодный бродячий пёс, волк или лис, может, и с бешенством. Раз глаза очень ярко светились.
Очень опасно было детям с топором подходить, от вида оружия в руках зверь мог и напасть.
А может это и рейк был 45
Вы с сестрой смелые good , я, взрослая тетя, от бобра стрекача дала вверх по крутому склону, когда одна у реки гуляла)

Вторая история- а фиг его знает, что это было. Те люди, кто любит смотреть в небо, на крыши- куда обычно никто не смотрит- подмечают иногда странные явления и неопознанных существ. Могу только сказать, что если от взгляда становится не по себе- нужно слушать свою интуицию. Мальчик мог быть душевнобольным, их взгляды инфернально-страшные и чувствуются спинным мозгом.
Плюсик+++

От бешенства глаза ярче светятся?) Ладно фраза:У страха глаза велики- которая тут относительно применима. Но: У бешенства глаза-светляки - это пусть уже будет новой поговоркой).
Только без обид, плиз).
Зарегистрирован: 29.06.2018
#16 написал: Asheera
Сегодня, 20:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (168|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 493
Цитата: Ерема
От бешенства глаза ярче светятся?) Ладно фраза:У страха глаза велики- которая тут относительно применима. Но: У бешенства глаза-светляки - это пусть уже будет новой поговоркой).
Только без обид, плиз).

У зверей от возбуждения глаза ярче светиться начинают. Или я ошибаюсь? Но я это видела у разных зверей. Коту домашнему вот "паука" рукой покажи- на дневном свету глаза желто-зеленым вспыхивают тут же.
Бешенство как раз поражает нервную систему, зверь либо апатичный, либо перевозбужденный, и если к людям дикий зверь без опаски выходит- тоже признак бешенства.
Хорошая поговорка)))

ТБ у электрика- вот страшная история! Лучше рейка в лесу повстречать...
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#17 написал: КИМ
Сегодня, 21:02
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 45
Комментариев: 5 205
Цитата: Asheera
ТБ у электрика- вот страшная история! Лучше рейка в лесу повстречать...

Вау, наконец-то я встретил истинного ценителя ужаса yaaah
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#18 написал: Asheera
Сегодня, 21:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (168|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 493
Цитата: КИМ
Цитата: Asheera
ТБ у электрика- вот страшная история! Лучше рейка в лесу повстречать...

Вау, наконец-то я встретил истинного ценителя ужаса yaaah

Мне, архитектору, однажды пришлось править раздел по электрике, когда инженер уволился)
Я этот месяц никогда не забуду pila Лучше призраки!!!!
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.