Журнал 4stor
Юзербары
Доска Почета
Администрация Сайта
Статистика Сайта
FAQ
Обратная Связь
Правила Сайта
Поиск
Категории
Форум
Лучшие истории
Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки
Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки
Истории из жизни
Роль пациента
Автор публикации - ifbest.org.
Автор истории неизвестен.
Источник
.
Сегодня, 10:34 by
Летяга
Просмотров: 195
Комментарии: 2
+3
Ключевые слова:
Голоса
шизофрения
бегство
обрушение
Другие, подобные истории:
Что это было ???
Подборка: заброшка, полтергейст, призраки, духи
Страшные истории - Мистический случай в тайге
Пятница
«Не ходи»
Страшная история "Загадка соседней квартиры"
Камера видит большее
Страшные истории. Реанимация
Да уж! Тату с кладбищем
Дорога усталых
Наша роль
Фото к истории "Старое кладбище с перевернутыми крестами"
Фото к истории "Замечательная подруга"
На погосте
О разделе "Страшно интересно"
Комментарии
#1 написал:
Vologodskaya
Сегодня, 11:04
0
Группа
:
Посетители
Репутация:
(
16
|
-1
)
Публикаций: 5
Комментариев: 410
то есть у автора реально шизофрения.
#2 написал:
Tigger power
Сегодня, 11:09
+1
Группа
:
Друзья Сайта
Репутация:
(
2983
|
-7
)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 175
Ничего себе в обаз вжилась, интуиция мощно сработала+
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.