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Истории из жизни

Роль пациента⁠⁠

Роль пациента&#8288;&#8288;

Автор публикации - ifbest.org.
Автор истории неизвестен.
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Сегодня, 10:34 by ЛетягаПросмотров: 195Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Голоса шизофрения бегство обрушение

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 11:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 410
то есть у автора реально шизофрения.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:09
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2983|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 175
Ничего себе в обаз вжилась, интуиция мощно сработала+
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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