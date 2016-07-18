Истории, связанные с фильмами

Фильмы: телефильмы, кинофильмы, видеофильмы, что же в них может быть загадочного и мистического? Скорее всего, ничего, кроме разве что бурной фантазии их создателей, да и зрителей отчасти тоже. Сейчас я расскажу несколько историй из собственной жизни, связанных с фильмами, а есть в них что-то загадочное, кроме моей фантазии, или нет, судить вам.Начну с первой, в хронологическом порядке. Согласно данным с различных сайтов, фильм «Они сражались за Родину» вышел на экраны страны двенадцатого мая одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года, а премьера состоялась двадцать шестого мая того же года. Я хорошо помню, как меня родители взяли с собой на этот фильм. Зачем? Непонятно, ведь тогда мне было только четыре года, скорее всего, не с кем было оставить. Хорошо помню тот солнечный вечер: кинотеатр «Темп» в Тюмени, темный зал, ряды жестких, фанерных кресел, на экране танки с черными крестами, горящая мельница, маленькая медсестра, лицо раненого бойца, полупустой зал. Помню, как болела щека, накануне расцарапанная в садике какой-то «бешеной» девчонкой, и мне не сиделось на одном месте. Яркие воспоминания детства, хотя вполне обыденные, но есть одна деталь: девятого мая одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года мы улетели в Нижневартовск. Так что получается, что не мог я смотреть сей фильм в том месте и в то время. Но ведь смотрел.Вторая история чем-то похожа на первую. Совсем недавно, одним ухом слушая телевизор, к своему изумлению узнал, что фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» был впервые показан двадцать пятого декабря одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года. Сей факт, который подтверждают данные, размещенные на множестве сайтов Интернета, как-то не очень укладывается в моей голове. И хоть сам фильм не произвел на меня весьма сильного впечатления, но я помню, как после его премьеры мы дурачились в садике с мальчишками из группы во время прогулки. А в школу я пошел в одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом году.Третья история отличается от первых двух, но также проста, как и две предыдущие. А почему? Вероятно, потому, что речь в ней, как и в описанных ранее историях, идет о реальных событиях, без всяких домыслов и фантазий. В конце восьмидесятых в СССР видеосалоны росли как грибы после дождя в теплую погоду, наш Нижневартовск тут не стал исключением. По видеосалонам я чаще стал ходить в свои студенческие годы уже в Тюмени, но на каникулах, когда приезжал в Нижневартовск к родителям, иногда заглядывал в видеосалон с названием «Звезда». Зачастую мне было все равно, что смотреть, и однажды я зашел посмотреть боевик с Чаком Норрисом — «Одинокий волк». Тогда по техническим причинам показали какой-то другой фильм, скорее всего, что-то случилось с кассетой. В следующий раз на этот фильм я пришел в один из Тюменских видеосалонов уже в начале девяностых. Удивительно, но показ не состоялся, видеоаппаратура вышла из строя. Последний раз я попытался его посмотреть уже в середине девяностых, тогда его показали по какому-то телевизионному каналу, но, видимо, по уже сложившейся традиции, мой телевизор сломался перед началом фильма. Нынче же, в век интернета, откопать сей фильм, скорее всего, нетрудно, но рисковать техникой ради чего-то невнятного у меня желания нет. Тут хочу отметить, что со своей стороны я не проявлял упорства и не испытывал особого желания посмотреть именно этот фильм, скорее судьба проявила упорство в том, чтобы я его не увидел.

Ключевые слова: Короткие истории кино ложные воспоминания авторская история

