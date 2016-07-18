Истории, связанные с фильмами

Истории из жизни
Фильмы: телефильмы, кинофильмы, видеофильмы, что же в них может быть загадочного и мистического? Скорее всего, ничего, кроме разве что бурной фантазии их создателей, да и зрителей отчасти тоже. Сейчас я расскажу несколько историй из собственной жизни, связанных с фильмами, а есть в них что-то загадочное, кроме моей фантазии, или нет, судить вам.

Начну с первой, в хронологическом порядке. Согласно данным с различных сайтов, фильм «Они сражались за Родину» вышел на экраны страны двенадцатого мая одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года, а премьера состоялась двадцать шестого мая того же года. Я хорошо помню, как меня родители взяли с собой на этот фильм. Зачем? Непонятно, ведь тогда мне было только четыре года, скорее всего, не с кем было оставить. Хорошо помню тот солнечный вечер: кинотеатр «Темп» в Тюмени, темный зал, ряды жестких, фанерных кресел, на экране танки с черными крестами, горящая мельница, маленькая медсестра, лицо раненого бойца, полупустой зал. Помню, как болела щека, накануне расцарапанная в садике какой-то «бешеной» девчонкой, и мне не сиделось на одном месте. Яркие воспоминания детства, хотя вполне обыденные, но есть одна деталь: девятого мая одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года мы улетели в Нижневартовск. Так что получается, что не мог я смотреть сей фильм в том месте и в то время. Но ведь смотрел.

Вторая история чем-то похожа на первую. Совсем недавно, одним ухом слушая телевизор, к своему изумлению узнал, что фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» был впервые показан двадцать пятого декабря одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года. Сей факт, который подтверждают данные, размещенные на множестве сайтов Интернета, как-то не очень укладывается в моей голове. И хоть сам фильм не произвел на меня весьма сильного впечатления, но я помню, как после его премьеры мы дурачились в садике с мальчишками из группы во время прогулки. А в школу я пошел в одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом году.

Третья история отличается от первых двух, но также проста, как и две предыдущие. А почему? Вероятно, потому, что речь в ней, как и в описанных ранее историях, идет о реальных событиях, без всяких домыслов и фантазий. В конце восьмидесятых в СССР видеосалоны росли как грибы после дождя в теплую погоду, наш Нижневартовск тут не стал исключением. По видеосалонам я чаще стал ходить в свои студенческие годы уже в Тюмени, но на каникулах, когда приезжал в Нижневартовск к родителям, иногда заглядывал в видеосалон с названием «Звезда». Зачастую мне было все равно, что смотреть, и однажды я зашел посмотреть боевик с Чаком Норрисом — «Одинокий волк». Тогда по техническим причинам показали какой-то другой фильм, скорее всего, что-то случилось с кассетой. В следующий раз на этот фильм я пришел в один из Тюменских видеосалонов уже в начале девяностых. Удивительно, но показ не состоялся, видеоаппаратура вышла из строя. Последний раз я попытался его посмотреть уже в середине девяностых, тогда его показали по какому-то телевизионному каналу, но, видимо, по уже сложившейся традиции, мой телевизор сломался перед началом фильма. Нынче же, в век интернета, откопать сей фильм, скорее всего, нетрудно, но рисковать техникой ради чего-то невнятного у меня желания нет. Тут хочу отметить, что со своей стороны я не проявлял упорства и не испытывал особого желания посмотреть именно этот фильм, скорее судьба проявила упорство в том, чтобы я его не увидел.


#1 написал: Fleur Delacour
Вчера, 15:58
+2
А что, если это были параллельные реальности, а не воспоминания перепутались? В одной реальности премьера фильма про мушкетёров состоялась раньше, к примеру, 1979 года 418
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 18:11
+2
Плюсанул. Сложно объяснить. У меня нечто похожее тоже было. В один из дней, когда-то уже давно, я зашёл в киномакс, раньше так делал, когда реальность доставала. Купил билет на фильм и после просмотра пошёл домой отдохнувшим и отвлечённым от реальности, готовым вновь ринуться в эту идиотскую реальность. Ринулся. Прошёл год в суете и дурацком настоящем. Очередной раз меня достала эта явь, и я опять пошёл в кино... . Там, удивительно, но демонстрировался тот же фильм. Я поднялся к кассам: "А почему вы фильм показываете тот же самый, что был в прошлом году?...".
- Этого не может быть, потому что идёт премьера. - ответила мне кассир.
- Ну как же, вы же мне и продавали билет! - не унимался я.
- Говорю же вам - фильм демонстрируется в этом году впервые.
Я пересказал кассиру сюжет этой кинокартины. Но она не обратила на мои слова никакого внимания.
Впоследствии этот случай меня достаточно надолго озадачил. Я стал обращать внимание на то, что достаточно много новых фильмов, почему-то из Америки я уже знаю априори перед просмотром, причём, знаю урывками (так бывает с актёрами, которые снимаются), чего не может быть в принципе в моём случае. Удивительно, но после моего анализа линии мысли сразу по всем таким фильмам перекрещивались на одной актрисе.
Поскольку я уже давно догадался, что в моём случае. То мне кажется, с автором тоже самое. Он просто был параллельно рождён намного раньше и был в комиссии культуры в Советском Союзе уже взрослым человеком, тогда как он же в это время был ребёнком. Параллельная реальность, вернее параллельное существование.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: ebegen31
Вчера, 21:27
0
Помню, что в "Трёх мушкетёрах" меня в детстве раздражало то, что там слишком много поют. Фильм-то в общем и был музыкальным, но мне всё равно хотелось больше действия, поединков на шпагах и т. п. "Гардемарины" в этом смысле лучше, особенно вторая часть. blush

Насчёт "Они сражались за Родину". Ходит много слухов о странных обстоятельствах смерти Шукшина на съёмках этого фильма. Мне кажется, его убрали как неугодную для власти фигуру в искусстве - как позже Высоцкого, Цоя, Талькова. Шукшин хотел экранизировать свой роман "Я пришёл дать вам волю" о Степане Разине. А в какие времена, считая и нашу "славную" эпоху, власти нужны произведения на подобные темы? Воля - это не то. Вот война - другое дело...

Госкино дало согласие на запуск работы над фильмом, но с условием, что Шукшин сначала должен сняться в киноленте Бондарчука о ВОВ - такие картины власть имущим всегда выгодны. И вот говорят, что когда материал с Шукшиным для "Они сражались за Родину" полностью отсняли, его тихо устранили. Не буду, конечно, здесь кого-то в чём-то убеждать - но в сети об этом много информации.


***


Слепой Стрелец, знаете, я для себя уверен, что прекрасно помню, как смотрел с родителями Олимпиаду-80, хотя мне тогда было три месяца. blush





Цитата: Eifersucht
Я стал обращать внимание на то, что достаточно много новых фильмов, почему-то из Америки


Они ведь многие друг на друга похожи.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.