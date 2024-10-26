Истории из жизни
Истории из жизни

Совпадение? Не думаю

Прочёл историю alice_downtheriver «Утерянная способность» и понял: а я, наоборот, в детстве боялся таких мест, как лес, кладбище или заброшенные здания. Сейчас же мне там абсолютно не страшно. Я думаю, бояться в таких ситуациях, как и бояться темноты, это нечто детское или женское — инстинктивное. Страх может быть разумно оправдан только тогда, когда есть опасность нарваться на плохих людей — в той же заброшке. Но как можно испытывать страх перед зданием или местом?

По кладбищам я вообще гуляю регулярно. И вот, кстати, один свежий случай. Иду по кладбищу недалеко от нашего района. Вижу свежую могилу. Подошёл, взглянул на фото, на имя и даты жизни. С фотографии на меня смотрел пожилой черноволосый худой мужчина с большим и острым носом. «Похож на ворона», — подумал я. И тут со стороны небольшого дерева недалеко от могилы донёсся негромкий шелест: на ветку присела ворона и стала внимательно смотреть на меня, поблёскивая своим глазом.

Интересно, думаю. Ведь только что о воронах думал. На секунду вновь перевёл взгляд на деревянный крест с фото мужчины. Потом опять взглянул на дерево. А вороны как не было. Прошла буквально секунда, но ни колыхания ветки, ни звука крыльев я не зафиксировал: вот сидела птица, и вот её нет. Огляделся вокруг, посмотрел вверх. Ничего.

Я почти уверен, что дух умершего мужчины дал о себе знать. Тем более, что с момента смерти прошло совсем немного времени.


* * *

Да, о заброшках. Недалеко от города, где я живу, есть заброшенный лагерь — что-то вроде аналога советского пионерского лагеря. Он пустует уже не первый десяток лет, но, судя по фото, неплохо сохранился. Если доберусь, может быть, сделаю обзор. smile


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:25
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:25 by ebegen31Просмотров: 104Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Страх кладбище могила ворона авторская история

Комментарии

#1 написал: alice_downtheriver
Сегодня, 12:58
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 28
Я думаю, что страх испытывается не перед местом или светом/тьмой, а тем самым, что невидимо глазу, но что там есть или может быть.
Зарегистрирован: 26.10.2024
#2 написал: Летяга
Сегодня, 13:00
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12484|-4)
Публикаций: 1 204
Комментариев: 9 758
я, наоборот, в детстве боялся таких мест, как лес, кладбище или заброшенные здания. Сейчас же мне там абсолютно не страшно. Я думаю, бояться в таких ситуациях, как и бояться темноты, это нечто детское или женское — инстинктивное.


Вот обобщать не надо. Все люди разные, независимо от пола и возраста. Кто-то с возрастом становится смелее, кто-то наоборот. Я, например, как в детстве не боялась всего вышеперечисленного, так и сейчас не боюсь))
А за рассказ спасибо. Ворона-не ворона — какая, в сущности, разница?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#3 написал: lukery
Сегодня, 16:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 112
Меня тоже покоробило упоминание детей и женщин в первой части. Я не поняла контекста.

Думаю, что страх нужен и важен. Особенно детям.
Страх порождает тревожность и осторожность в поведении.
И если осторожность побуждает: анализировать, прогнозировать ситуации и искать выходы из нее. Это вот то о чем вы пишите тут:
Страх может быть разумно оправдан только тогда, когда есть опасность нарваться на плохих людей — в той же заброшке.

То тревожность - чувство уже опасное и разрушительное. Для всех. И для детей, и для женщин, и для мужчин.

А относительно истории про ворона.
Я думаю, что тут работа силы мысли.
+
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: ebegen31
Сегодня, 18:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 700
Цитата: alice_downtheriver
Я думаю, что страх испытывается не перед местом или светом/тьмой, а тем самым, что невидимо глазу, но что там есть или может быть.


Понимаю. Но именно это мне не страшно. А вот людей иногда приходится бояться.


Цитата: Летяга
Вот обобщать не надо. Все люди разные, независимо от пола и возраста. Кто-то с возрастом становится смелее, кто-то наоборот. Я, например, как в детстве не боялась всего вышеперечисленного, так и сейчас не боюсь))


Так ведь я не против. Все мы разные. Я именно о себе написал. Знаете, если на душе у меня не очень хорошо, иногда я иду именно в такие места - в лес, на кладбище. Меня это каким-то образом лечит.


Цитата: lukery
Меня тоже покоробило упоминание детей и женщин в первой части.


Я имел в виду, что дети и женщины испытывают иррациональный страх чаще мужчин, потому ими больше, чем мужчинами, руководят инстинкты. Это не хорошо и, боже упаси, не плохо. Просто так распорядилась природа. (Это суждение я основываю на своих скромных знаниях и своём опыте наблюдения за людьми.)


alice_downtheriver, Летяга, lukery, спасибо за прочтение, отзывы и оценки (и редактирование). Вам, конечно, тоже плюсы за комментарии. blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
