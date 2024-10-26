Совпадение? Не думаю

Прочёл историю alice_downtheriver «Утерянная способность» и понял: а я, наоборот, в детстве боялся таких мест, как лес, кладбище или заброшенные здания. Сейчас же мне там абсолютно не страшно. Я думаю, бояться в таких ситуациях, как и бояться темноты, это нечто детское или женское — инстинктивное. Страх может быть разумно оправдан только тогда, когда есть опасность нарваться на плохих людей — в той же заброшке. Но как можно испытывать страх перед зданием или местом?По кладбищам я вообще гуляю регулярно. И вот, кстати, один свежий случай. Иду по кладбищу недалеко от нашего района. Вижу свежую могилу. Подошёл, взглянул на фото, на имя и даты жизни. С фотографии на меня смотрел пожилой черноволосый худой мужчина с большим и острым носом. «Похож на ворона», — подумал я. И тут со стороны небольшого дерева недалеко от могилы донёсся негромкий шелест: на ветку присела ворона и стала внимательно смотреть на меня, поблёскивая своим глазом.Интересно, думаю. Ведь только что о воронах думал. На секунду вновь перевёл взгляд на деревянный крест с фото мужчины. Потом опять взглянул на дерево. А вороны как не было. Прошла буквально секунда, но ни колыхания ветки, ни звука крыльев я не зафиксировал: вот сидела птица, и вот её нет. Огляделся вокруг, посмотрел вверх. Ничего.Я почти уверен, что дух умершего мужчины дал о себе знать. Тем более, что с момента смерти прошло совсем немного времени.* * *Да, о заброшках. Недалеко от города, где я живу, есть заброшенный лагерь — что-то вроде аналога советского пионерского лагеря. Он пустует уже не первый десяток лет, но, судя по фото, неплохо сохранился. Если доберусь, может быть, сделаю обзор.

