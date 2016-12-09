Квартира нечисти

Находясь во сне, я узнал случайно о существовании некой загадочной квартиры в городе, расположенной недалеко от моего дома. В этой квартире, ходили слухи, каждую ночь появляется нечисть. Я к этой новости отнёсся очень скептически и с великой усмешкой.Кроме того, я решил незамедлительно пойти в ту квартиру, благо она была рядом, чтобы разоблачить этот пугающий миф. К сожалению, я не знал, что нахожусь во сне... И что там может произойти всякое...Как только наступили сумерки, я переступил порог злополучной квартиры. Двери были открыты. Там было две входных двери, первая открывалась наружу и запиралась на большой железный засов изнутри, а также закрывалась на ключ с обеих сторон. И вторая дверь, которая открывалась в противоположную сторону и запиралась изнутри на какой-то сложный замок с цепочкой. Я точно помню, как закрыл уже внутреннюю дверь на цепочку, но потом вдруг обнаружил, что цепочка странным образом всё время срывается и не держится, как нужно...В квартире было темно. Только свет уличных фонарей падал на внутреннее небольшое помещение. Я разглядел кухонный стол и муку на нем. А ещё какое-то печенье или неиспечённые пирожные, всё это выглядело так, словно кто-то собирался печь сладости, но потом бросил это дело. В другой слабо освещенной комнате я различал два небольших дивана, маленький деревянный столик, сервант и шкафы с книжками, заполненные всяческой литературой, которую, как правило, никто не читал, но эти книжки в шкафах являлись атрибутом каждой уважающей себя квартирки.В этот момент я уже начал испытывать панический страх... Я понял, что нечисть может нагрянуть в любой момент. И запертые двери для нее – не помеха. Поэтому я стал поспешно принимать какие-то меры защиты. Я понимал, что спрятаться от нечисти не получится нигде.В шкафах среди книг я стал судорожно искать Библию или хоть какую-то религиозную литературу. Я слышал, что нечисть боится любых фраз из молитв и Библии. Но я так и не нашел никакой подходящей книги. Там была только какая-то художественная литература и классика.Тогда я решил сам вспомнить какие-нибудь слова... «Отче наш, Господь Всемогущий, да светится имя твое во веки веков, не введи нас в искушение и избавь от лукавого...»Я подумал, что этих слов будет вполне достаточно, чтобы отпугнуть нечисть.Но ещё мне не хватало какого-нибудь талисмана, оберега... Я захотел смастерить что-либо типа креста из подручных средств.Но единственное, на что хватило моей фантазии в тот момент, это взять два карандаша, скрестить и склеить их место пересечения скотчем. Какой-никакой, а крестик... Лишь бы хоть какое защитное средство было в руках, пока я буду говорить слова из молитвы.Также я пытался отыскать в квартире что-нибудь вроде иконы, но там было так темно по углам, что я ничего не видел.Единственное, что нашел, — какую-то цепочку, только без крестика, и на всякий случай нацепил ее, мало ли...В какой-то момент я почувствовал, что через дверь прошел некий холодный ветер или сквозняк, и меня словно накрыло мелкой вибрацией, при этом все вокруг потемнело, словно помрачнело, как в кошмарном сне... А ведь это и был кошмарный сон.Никого вокруг. Чернота затемнённой квартиры и осознание того, что я здесь один и больше никого нет. Почему-то это осознание вселило в меня леденящий душу страх! И меня словно накрыло параличом. Никакой нечисти, никаких жутких созданий... Просто меня накрыла какая-то волна паралитического ужаса, таящаяся в окружающей атмосфере! Во как!Никакие молитвы я не читал. И самодельный крестик почему-то сломался... Я почувствовал дикое желание бороться с этим состоянием во что бы то ни стало. Я стал просто бить рукой по воздуху со всей силы и продвигаться куда-то в глубину окружающей меня темноты, в самую гущу какой-то пугающей черни. Я просто бил кулаком по воздуху и кричал! Кричал, чтобы самому себе хоть как-то придать храбрости...В какой-то момент я резко проснулся, как мне показалось, от собственного голоса. Издал я крик в конце на самом деле или он мне приснился — вот это уже установить я не мог. Но мне показалось, что я резко проснулся именно от того, что услышал громкий звук своего голоса... Хотя, кто его знает. Во сне может показаться, что человек кричит, а на самом деле издает едва слышный стон или мычание. Однако вот это вот ощущение, что я проснулся от собственного крика, было очень реальным.

