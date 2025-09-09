Короткая дорога

Лето 2015-го в деревне Малиновка Нижегородской области выдалось на редкость жарким и ясным. Воздух над полями колыхался от зноя, а по вечерам небо становилось огромным и золотым, окрашивая всё в теплые, медовые тона. В тот день всё было как обычно: с поля с мычанием и звоном колокольчиков гнали коров, по улице с ревом пронеслись на мотоциклах местные пацаны, а где-то вдалеке урчал трактор, заканчивая уборочную.Вечер обещал быть жарким в прямом и переносном смысле. В сельском клубе, пахнущем крашеным полом и старыми гардинами, уже собирались девчонки. Надя, Лена, Светка и Катька — вся местная молодежь. Гремел магнитофон, накрывался стол с лимонадом и чипсами, настроение было приподнятое. Должны были приехать парни из соседней Сосновки — Сашка, Витёк и их друзья. Договорились встретиться к девяти.В девять парней не было. В десять — тоже. Девчонки звонили — абонент вне зоны обслуживания. Решили, что мотоциклы сломались или застряли где-то, посмеялись, но настрой уже был подпорчен.А парни в это время были уже далеко не в настроении для смеха.Решили срезать путь через старый Проселочный лес, чтобы не ехать пятнадцать километров по окружной дороге. Дорога там была накатанной, хоть и узкой. Сашка ехал первым на своем «Урале», за ним Витёк с пассажиром на «Яве». Солнце уже садилось, бросая длинные косые тени. От леса потянуло прохладой, пахло хвоей и прелыми листьями.Именно тогда они заметили тишину. Полную, абсолютную. Словно кто-то выключил звук у мира. Затихли птицы, не стрекотали кузнечики. Даже рокот их мотоциклов почему-то казался приглушенным, будто его всасывала густая серая вата.– Странно как-то, – крикнул Витёк, заглушая мотор.– С похмелья тебе всё странно! – отозвался Сашка, но и ему было не по себе.Лес сгущался. Свет фар, обычно яркий, теперь едва пробивал мутноватую воздушную пелену, хотя тумана не было. Воздух стал холодным, по-осеннему колким.И тут Витёк, ехавший сзади, увидел это первым. Между стволами сосен, метрах в пятидесяти справа от тропы, стояла фигура. Высокая, худая, нечеловечески худая. Она была темнее самой темноты в лесу, словно вырезана из куска ночи. И неправдоподобно высокая – раза в два выше обычного человека. Лица разглядеть было невозможно, только ощущалась пустота и леденящий взгляд оттуда, где оно должно было быть.– Саш! – закричал Витёк, но голос его сорвался на шепот.Сашка, обернувшись, тоже увидел. Леденящий ужас, первобытный и необъяснимый, сковал их. Фигура не двигалась, просто стояла и наблюдала. А потом – она появилась слева. Такая же. И еще одна – прямо по курсу, вдалеке, перекрывая дорогу. Они не шли, они просто появились из темноты между деревьями.Мотоциклы заглохли. Разом. Как по команде. Электрика отказала полностью, не работали даже фары. В абсолютной, давящей тишине они слышали только собственное бешеное сердцебиение.Они просидели так, не двигаясь, может быть, минуту, а может, час. Время потеряло смысл. Холод пробирал до костей. Они не видели, чтобы фигуры двигались, но чувствовали – они ближе. Их окружали. Беззвучно, неосязаемо, но неотвратимо.Сломались. Сошли с ума. Неважно. Главное – надо бежать.Сбросив мотоциклы, они побежали назад по тропе, подгоняемые животным страхом. Ноги не слушались, ветки хлестали по лицу. Они не оглядывались, но знали: это сзади. Оно преследует.Они бежали, пока не вывалились на окраину Малиновки, уже в полной темноте. Добежали до первого же дома и стали колотить в дверь, задыхаясь, с безумными глазами.Их пустили, напоили чаем, но они почти не могли говорить, только повторяли: «В лесу… в лесу…».Обратно за мотоциклами они поехали только утром, с толпой мужиков на тракторе. Мотоциклы стояли посреди тропы как новенькие. Ключи были в зажигании. Сашка повернул ключ – «Урал» завелся с пол-оборота, фары ярко горели.Солнце светило вовсю, птицы пели. Лес был обычным летним лесом. Никакой темноты, никакого холода.Но они больше никогда не сокращали путь через Проселочный лес. Даже днем. А те, кто их тогда нашел, говорили, что у парней были седые виски. В двадцать лет. И по ночам они иногда просыпались от того, что за окном, в темноте, что-то невыносимо высокое и худое заглядывало в их окна.

