Один дома

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:54

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 219 Комментарии: 4 +5 Вчера, 13:54 by

В детстве, когда мы все жили одной большой, дружной семьёй, я любил иногда с большой радостью оставаться один дома. Это же как в кино! Сплошной праздник. Делай всё, что хочешь, никто тебе не мешает и слова не скажет.Однако, однажды я помню, как столкнулся, образно говоря, с обратной стороной медали такого праздника...Родители уехали в гости к родственникам. В общем, мне предстояло ночевать одному в доме. А было мне тогда целых 10 лет.Частный дом, не квартира.Поначалу я, как тот самый пацан из фильма, устроил себе праздник на радостях, состоящий из поедания каких-то приторных вкусняшек под просмотр мультиков. Развлекал себя чем только можно: игры в «Денди», громкая музыка из магнитофона и представление себя в виде рок-звезды с криками и танцами посреди комнаты...С наступлением темноты веселье моё стало уступать какой-то тревожной настороженности. Не знаю почему, но мысль о том, что мне предстоит провести всю ночь одному, понемногу стала меня пугать. С учётом того, что раньше до того дня я ни разу не оставался дома в гордом одиночестве всю ночь.Так что же меня напугало?Поначалу даже не было никакой объективной причины. Я не мог с точностью вспомнить, с чего именно всё началось. У страха глаза велики, и глаза эти начинают возникать будто из ниоткуда, словно от маленьких двух точечных огоньков, которые становятся всё больше и больше, как пламя костра, пока не приобретают черты угрожающей и большой величины пожара!Так вот. Я почему-то вспомнил о том, что дом наш построен был на казачьем кладбище. Когда проводили воду и рыли траншею, то я видел, как рабочие обнаружили чьи-то кости. И даже человеческий череп какое-то время виднелся на поверхности свежевырытой земли.Когда рыли глубокую яму под домом для канализации, метра полтора вниз (могильная глубина), то рабочий, узбек, отказался дальше копать. Он сказал, что его лопата наткнулась на что-то деревянное и широкое. Я хорошо помню его два простых, но ужасающих слова: «Там гроб...»В общем, в какой-то момент все эти мысли о казачьем кладбище прямо под нашим домом стали моей навязчивой тревогой, разгоняющей весь праздник моего детского одиночества. Будто в конце весёленькой свадьбы кто-то мрачный встал и в тишине застолья затянул заупокойную песню.Как говорится, начали за здравие...Теперь ближе к делу.Как раз посреди ночи отключили электричество. Ненадолго. Так раньше часто бывало в нашем частном секторе. Буквально на пару минут, но этого хватило, чтобы мое душевное состояние окончательно перешло в лагерь потустороннего зла!На крыше, вернее, на чердаке, прямо над потолком или в потолке? Не знаю где... Я услышал шаги! Нет, не кошка, не мышь и не крыса. Это было похоже на топот сапог.Ну если только это был кот в сапогах?Который ходил исключительно на задних лапах.Кто или что могло стучать наверху, я не знал. Конечно, я испугался, да и вы бы тоже затрухали на моём месте. Я подумал, что там ходит какой-то человек. Может, пьяница, бомжара или вор? Кто его знает. В 90-е годы полно было неприкаянных душ, которые искали то, что плохо лежит в сараях, на чердаках и прочее.Но был один маленький нюанс: на чердак можно было попасть только с помощью лестницы, которую никто не приставлял к стене – аккурат напротив окна. Иначе я бы услышал. И даже увидел. А пытаться попасть на чердак без этой лестницы было равно самоубийству.Шаги эти были похожи на то, словно кто-то целенаправленно перемещался от одного конца к другому и обратно... Затем тишина... И снова эти шаги и перемещение.Повторюсь, что версия о братьях наших меньших исключалась. Шаги именно были похожи на топот сапог или ботинок, какой-то тяжёлой обуви...У меня была версия о якобы стуке соседей. Мол, соседи где-то стучали, и стук эхом отзывался на чердаке. Может, затеяли ремонт... В два часа ночи? Серьезно?Вот-вот. Поэтому вы можете представить в тот момент мое тревожное состояние.Короче, не знаю почему, но на всякий случай я достал из кухонного набора все ножи и колюще-режущие предметы и сложил на подоконнике перед окном.Мне почему-то казалось, что тот, кто скрывается на чердаке, непременно оттуда захочет попасть ко мне в дом через окно. И я должен буду обороняться!Я везде погасил свет. Выключил все приборы (кроме холодильника) и затаился.Как известно, есть три реакции на страх: бей, беги и замри. И умный человек знает, когда и что нужно делать.Так вот... Я стал ждать с множеством ножей наготове. Мне почему-то показалось, что чем больше ножей у меня будет под рукой, тем лучше. Это успокаивало.Прошло какое-то время, и шаги стихли сами собой.В ту ночь я почти не спал, кстати. Я боялся закрыть глаза, потому что, когда я их закрывал, мне мерещилось, что шаги на чердаке снова раздаются и усиливаются, переходя в какой-то конский топот, и звуки эти оглушают меня! И словно посреди комнаты стоит призрак лошади, а на ней — козак в одежде, покрытой землёй, и одни кожа и кости на нём.Я испугался и открыл глаза и больше не мог их закрыть.О том, что я слышал шаги на чердаке, никому потом не рассказывал. Но это была сущая правда.

Ключевые слова: Один дома шаги чердак авторская история

Другие, подобные истории: