Окрестности покинутого посёлка Аяя

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:22

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 558 Комментарии: 2 +10 Вчера, 08:47 by

Хочу рассказать вам о поселке Аяя в Усть-Майском улусе, расположенном на реке Мая в 60 километрах от районного центра, местности в горной части этого же улуса.Аяя был обычным сельскохозяйственным поселком, где жили крестьяне, трудившиеся в советское время в колхозе. К своему закрытию, а это где-то середина 50-х годов, поселок был довольно крупным и насчитывал тысячу жителей. Сразу скажем, что закрылся он не ввиду своей аномальности (это всё стало замечаться потом), а по причине укрупнения колхозов, согласно политике Хрущева, пришедшего после насадившего их Сталина. Укрупняемые колхозы просто собирали в единые центры, вместе с хозяйством переводя в новые места и самих крестьян. Всё бы ничего, да вот после того, как оттуда уехали люди, там стали происходить странные вещи.Рассказ жителя поселка Усть- Мая:Мой отец говорил мне, что своими глазами несколько раз наблюдал жуткие вещи, в потусторонности которых не было ни малейшего сомнения. По его словам, в Аяе жила женщина-шаманка. То, что она там была, подтверждают и пожилые жители Усть-Мая.Мой отец, собирая однажды с друзьями на месте бывшего поселка дикорастущую там жимолость, находясь отдельно от всех на реке у поселка, заметил в некотором отдалении от себя одиноко стоящую пожилую женщину. Заметил он ее как раз в тот момент, когда она пристально глядела на него. Только заприметив старушку, увидел, как она протянула к нему свою правую руку и указательным молча поманила к себе. Отец не стал подходить к ней, а, наоборот, почувствовав неладное, ушел к своим. Там он рассказал об увиденном. Каково же было его удивление, когда ему сообщили, что он, возможно, видел дух шаманки, жившей раньше в Аяе. Ее призрак уже наблюдали жители Усть-Маи, приезжающие сюда ловить рыбу и собирать ягоды.Но на этом встреча с шаманкой не закончилась.Однажды мой отец вместе с другом отправились в Аяю ловить рыбу. Ловили ее на озере у поселка. Они сидели вдвоем в лодке, причем друг отца — на носу лодки, а отец — на корме. Судно ни с того ни с сего почему-то вдруг стало раскачиваться. И вдруг отец заметил, что друг испуганно показал на что-то, находящееся внизу справа от отца. Каково же было удивление папы, когда он увидел рядом с собой появившуюся из реки руку, которая раскачивала лодку. Причем явно с целью перевернуть ее.Поняв, что паника ни к чему не приведет, а только усугубит ситуацию, он попросил подвинуться товарища, потом хладнокровно взял весло и огрел им раскачивающую лодку руку. Едва он это сделал, как из воды вырвалось прозрачное существо в человеческий рост и, оставляя мелкие следы на воде, как если бы по ним бросили камень-блинчик, с диким ревом побежало по воде к противоположному берегу. Существо потом ходило по противоположному берегу реки и охало от боли. Люди до сих пор боятся ездить на то озеро и верят, что, если взять оттуда оставленные прежними жителями вещи, у взявшего их человека произойдет несчастье.Кстати, поселок после закрытия полностью исчез с лица земли, видимо, сгорел при лесном пожаре или же был унесен крупным наводнением, коих с той поры было предостаточно. А вот старинное поселковое кладбище с его оградками и крестами до сих пор стоит в целости и сохранности, и многочисленные лесные пожары обходят его стороной.Автор анонимный.

Ключевые слова: Посёлок лес старушка дух шаманка озеро лодка существо

Другие, подобные истории: