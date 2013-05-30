Тень прошлого

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 06:22

Причина: Стилистика автора сохранена

lukery Просмотров: 388 Комментарии: 7 +7 Вчера, 06:22 by

У нас с дочкой был ужасно прекрасный период.Она долго молчала. Когда в норме у детей речь уже предложениями, мы всё ещё бились над простыми звуками. И казалось, что всё бесполезно. Мой ребёнок будет ещё долго молчать.А её как прорвало. Хорошей речью, чистой.Вот так. Вдруг.И чуднО так она заговорила. С присказками.Удивится чему-нибудь и скажет:- Мать-царица!Или:- Батюшка родный!И вместе с этим начала креститься. Кто-нибудь на улице закричит — испугает или матом скажет. А моя встанет столбом и перекрестится.Все умилялись и удивлялись. Откуда взяла? А я и не знала. Нигде она этого увидеть не могла.Почему же этот период стал для нас прекрасно-ужасным?Вместе с прорывом в речи случился провал со сном.Дочь вдруг стала бояться темноты.Я думала: это нормально. Это возрастное.А потом пришёл кошмар:- Черный дядька за дверью, мама! Там дядька!Он будет повторяться. Достаточно часто. Один-два раза в неделю.И, успокаиваясь после, в полудрёме, она будет рассказывать истории, после которых сон надолго пропадёт и у меня.Дочь будет вспоминать случаи из жизни, которые с ней никогда не происходили.С ней — нет. А вот со мной, её бабушкой, тёткой, прабабушкой и прапрабабушкой (как мы предположили) — да.Будет и одно личное «воспоминание». Такое, про которое детям рассказывают, когда они подрастают. В назидание. Или вовсе не говорят.После мы впервые покажем ей старый семейный альбом. И она без промаха укажет на фото героя пальцем:— Он.Будут и «воспоминания», что доведут меня до слёз. Но которые нельзя проверить, только поверить.В общем, дочь потеряла сон. А вместе с ней и я.Набегавшись из спальни в детскую и обратно, я решила, что буду спать в её комнате. На раскладном кресле. Потому что идти спать в нашу спальню она отказалась:— Туда черный дядька ходит!Тут же я начну пробовать все доступные методы: обход дома со свечкой и молитвой, окуривание, святую воду по всем углам и внутрь.И наступит время долгого затишья. Около месяца. Я продолжу спать в детской. Дочь всё ещё будет бояться темноты, но уже без кошмаров.А потом «гром грянет» из спальни.Ночью закричит муж.За годы семейной жизни я не слышала от него даже повышенного тона голоса. А тут — ор.При этом он ещё дёргал руками и ногами.Что делать со здоровенным мужиком, который не просыпается, кричит и дерётся?Вот и я не знала. Поэтому в первый раз нежно погладила его палкой от швабры.Испугалась...Ему снилась черная тень. Она приходила из коридора от детской спальни. Хватала его за ноги и таскала по всему дому. Выбрасывая за входную дверь.«Чёрный дядька» пока обходил меня стороной. Но лучше спать я от этого не стала. Теперь просыпалась будить мужа. Также раз в неделю...А потом случилось. Снится мне, что я проснулась. И вижу за дверью в комнату высокую черную тень. Такую, как дочь и муж рассказывали. И тень эта меняет форму, пытаясь просочиться в комнату, но не может.Тут я попыталась встать. Чтобы взять дочь к себе. Но не смогла. Сонный паралич. Он мне немного знаком. И чаще всего мне нужно время, чтобы собраться и прекратить панику. А тут я как-то быстро справилась с этим. Страшно — да, но думать не мешает. И вот я думаю, сама к себе обращаясь:— ВСТАВАЙ! Нет варианта — лежать.Делаю сильный рывок. И действительно — вскакиваю с кресла. Так вскакиваю, что вижу всю комнату сразу. Тень за дверью, дочь на кровати, окно и себя на кресле. Я лежу, глаза выпучены, рот набок, руки скрючены.И меня такая злость изнутри пробрала. На эту тень. За дочь, за ночи наши беспокойные!И столько силы внутри меня в этот момент было, что даже сомнений не возникло:— Я тебя, гад, сейчас размажу!И как волна внутри поднялась и вырвалась, и тень эту выдавила сквозь стены.И я проснулась.Тихо, темно. Одеяло в ногах. Дочь спокойно спит. Дверь в комнату открыта.Я хотела встать, но не смогла даже мужа позвать. Слабость до дрожи. Голова тяжёлая и кружится. Весь следующий день я пролежала с сильной мигренью.Всё. С той ночи: «воспоминания», страхи, кошмары с черным дядькой прошли. Как и не было. А мы и не напоминаем.Как-то так.

Ключевые слова: Дочь кошмары черный дядька авторская история

Другие, подобные истории: