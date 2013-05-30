Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Тень прошлого

Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю.
Что-то с памятью моей стало:
Всё, что было не со мной, помню.

Из стихотворения Р. Рождественского.


У нас с дочкой был ужасно прекрасный период.

Она долго молчала. Когда в норме у детей речь уже предложениями, мы всё ещё бились над простыми звуками. И казалось, что всё бесполезно. Мой ребёнок будет ещё долго молчать.
А её как прорвало. Хорошей речью, чистой.
Вот так. Вдруг.

И чуднО так она заговорила. С присказками.
Удивится чему-нибудь и скажет:
- Мать-царица!
Или:
- Батюшка родный!

И вместе с этим начала креститься. Кто-нибудь на улице закричит — испугает или матом скажет. А моя встанет столбом и перекрестится.

Все умилялись и удивлялись. Откуда взяла? А я и не знала. Нигде она этого увидеть не могла.

Почему же этот период стал для нас прекрасно-ужасным?
Вместе с прорывом в речи случился провал со сном.

Дочь вдруг стала бояться темноты.
Я думала: это нормально. Это возрастное.
А потом пришёл кошмар:

- Черный дядька за дверью, мама! Там дядька!

Он будет повторяться. Достаточно часто. Один-два раза в неделю.
И, успокаиваясь после, в полудрёме, она будет рассказывать истории, после которых сон надолго пропадёт и у меня.

Дочь будет вспоминать случаи из жизни, которые с ней никогда не происходили.
С ней — нет. А вот со мной, её бабушкой, тёткой, прабабушкой и прапрабабушкой (как мы предположили) — да.

Будет и одно личное «воспоминание». Такое, про которое детям рассказывают, когда они подрастают. В назидание. Или вовсе не говорят.
После мы впервые покажем ей старый семейный альбом. И она без промаха укажет на фото героя пальцем:
— Он.

Будут и «воспоминания», что доведут меня до слёз. Но которые нельзя проверить, только поверить.

В общем, дочь потеряла сон. А вместе с ней и я.
Набегавшись из спальни в детскую и обратно, я решила, что буду спать в её комнате. На раскладном кресле. Потому что идти спать в нашу спальню она отказалась:
— Туда черный дядька ходит!

Тут же я начну пробовать все доступные методы: обход дома со свечкой и молитвой, окуривание, святую воду по всем углам и внутрь.

И наступит время долгого затишья. Около месяца. Я продолжу спать в детской. Дочь всё ещё будет бояться темноты, но уже без кошмаров.

А потом «гром грянет» из спальни.
Ночью закричит муж.
За годы семейной жизни я не слышала от него даже повышенного тона голоса. А тут — ор.
При этом он ещё дёргал руками и ногами.

Что делать со здоровенным мужиком, который не просыпается, кричит и дерётся?

Вот и я не знала. Поэтому в первый раз нежно погладила его палкой от швабры.
Испугалась...

Ему снилась черная тень. Она приходила из коридора от детской спальни. Хватала его за ноги и таскала по всему дому. Выбрасывая за входную дверь.

«Чёрный дядька» пока обходил меня стороной. Но лучше спать я от этого не стала. Теперь просыпалась будить мужа. Также раз в неделю...

А потом случилось. Снится мне, что я проснулась. И вижу за дверью в комнату высокую черную тень. Такую, как дочь и муж рассказывали. И тень эта меняет форму, пытаясь просочиться в комнату, но не может.

Тут я попыталась встать. Чтобы взять дочь к себе. Но не смогла. Сонный паралич. Он мне немного знаком. И чаще всего мне нужно время, чтобы собраться и прекратить панику. А тут я как-то быстро справилась с этим. Страшно — да, но думать не мешает. И вот я думаю, сама к себе обращаясь:
— ВСТАВАЙ! Нет варианта — лежать.

Делаю сильный рывок. И действительно — вскакиваю с кресла. Так вскакиваю, что вижу всю комнату сразу. Тень за дверью, дочь на кровати, окно и себя на кресле. Я лежу, глаза выпучены, рот набок, руки скрючены.
И меня такая злость изнутри пробрала. На эту тень. За дочь, за ночи наши беспокойные!

И столько силы внутри меня в этот момент было, что даже сомнений не возникло:
— Я тебя, гад, сейчас размажу!

И как волна внутри поднялась и вырвалась, и тень эту выдавила сквозь стены.
И я проснулась.

Тихо, темно. Одеяло в ногах. Дочь спокойно спит. Дверь в комнату открыта.
Я хотела встать, но не смогла даже мужа позвать. Слабость до дрожи. Голова тяжёлая и кружится. Весь следующий день я пролежала с сильной мигренью.

Всё. С той ночи: «воспоминания», страхи, кошмары с черным дядькой прошли. Как и не было. А мы и не напоминаем.


Как-то так.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 06:22
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 06:22 by lukeryПросмотров: 388Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Дочь кошмары черный дядька авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 08:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (101|-7)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 559
Поставил плюсик вам за дочку. Все без исключения дети - особенные. И мы - родители, бабушки и дедушки, были особенными в своём детстве. Это потому что энергетическая структура весьма подвижная в этот период жизни. И то, что девочка знала о многих перипетиях из жизни своих родных за период, когда она даже не родилась - это как раз из области энергии, изменённой структуры биополя девочки. Эта вещь возможна даже во взрослом состоянии, надо всего лишь быть подвижным по жизни, особенно подвижным энергетически, так сказать не надо зависать на чём-либо одном.
Про тень мало информации. Не за что зацепиться. Вот эти сущности могут быть подвержены метаморфозам. Сложно сказать что-либо по этому поводу. Единственно что, по поведению вашего супруга можно думать о представителях других миров. Кто привёл его в ваш дом? Не знаю. Он вышибает энергию для своего существования. Это не совсем тень. Тень внедряется в энергополе и замещает "Я". А этот действует из снов. Не исключено, что он пришёл к ребёнку, как к лёгкой добыче. А вы встали на его пути, как хранительница домашнего очага и не дали в обиду ребёнка. Тот переключился на вашего супруга, потому что тот малосведущ в снах, и вы тут как тут, можно сказать спасли своего мужа, опять же как хранительница домашнего очага.
Очень интересно про батюшку родного и мать-царицу. Мне даже интереснее, чем про тень и вашу защиту семьи. Во времени обязателен причинно-следственный фактор, без него время существовать не может. Эти высказывания дочери в момент неожиданности защищают её энергополе от поражения. Если защите не откуда взяться, то, вполне возможно, что она из прошлой жизни. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 10:58
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 152
Комментариев: 7 040
Нежно шваброй это сильно smeh. Как инфаркт не шваркнул только.
А ярость в таких случаях помогает. Было у меня во сне, и здесь где-то в цикле сновидений описано.
- только приблизься ко мне ещё раз, череп раскрою!
Типа того.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: lukery
Вчера, 12:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 120
Цитата: Eifersucht
Очень интересно про батюшку родного и мать-царицу. Мне даже интереснее, чем про тень и вашу защиту семьи.


Да?
А я на присказки не обратила особого внимания.
Думала, что они тоже из разряда "воспоминаний".
И восприняла это всё спокойно, если бы не кошмар.
Потому что в детстве тоже "вспоминала".
И сейчас бывает что-то мельком проскакивает. Но это редкость.

Отсюда у меня вопрос.
Вы пишите:

Цитата: Eifersucht
Если защите не откуда взяться, то, вполне возможно, что она из прошлой жизни.


Почему может быть так, что защите взяться неоткуда?

Присказки, к слову, остались досих пор.
Вот с того периода, они и ещё любовь к лошадям.
Она тогда падала в истерике:
- Отвезите кататься, я умею!
Мы думали:
- Маленький ребёнок, ну куда, рано!
Но отвезли. А она села.

Люблю я иногда потрещать, хлебом не корми. Простите.

Цитата: Eifersucht
Про тень мало информации. Не за что зацепиться.


Хрень Тень эта меня тогда заставила сильно поволноваться.
Точнее то, что происходило с дочкой после кошмаров.

После дочь не узнавала наш дом и родного отца. Она могла на него наброситься, если он подойдет успокоить. Царапать и кусать его до крови.
Подпускала только меня.

Она несколько раз кричала папе:
- Уйди, ты не наш!

Агрессия к нему стала появляться и днём.

Скажу об этом, не для того чтобы похвастаться, тут не чем. Но у меня чувство было, что я своего ребенка от психического расстройства защищаю. Отодвигая эту тень, от её разума. Вот как чувствовала тогда, так и пишу сейчас.

Это вот все подробности, что я могу про неё (тень) рассказать. Наверное.


Цитата: Eifersucht
Плюсанул.


Спасибо, я ждала вашего комментария.


Цитата: зелёное яблочко
А ярость в таких случаях помогает. Было у меня во сне, и здесь где-то в цикле сновидений описано.
- только приблизься ко мне ещё раз, череп раскрою!


Ярость, да. Часто, когда не могу управлять собой во сне, к ней прибегаю. Но иногда, редко, получается отойти от всех чувств.
И тогда всё ещё интереснее. Потому что "сон" не прерывается.
Возможно, что тут яркие чувства и защищают, и ограничивают. Не знаю.

Спасибо за комментарий.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: lukery
Вчера, 13:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 120
Цитата: lukery
Возможно, что тут яркие чувства и защищают, и ограничивают. Не знаю.

Поэтому я с одной стороны рада, что тень ушла после моего сна. С другой, жалко, что не смогла посмотреть: как она себя проявить может "во сне".
Но тогда по-другому не вышло. А повторения, чтобы попробовать, не хочется. smile
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 14:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (101|-7)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 559
Цитата: lukery
Почему может быть так, что защите взяться неоткуда?

Ребёнок вырабатывает защиту из учёбы реальностью. Если мать-царица и батюшка родной без связки, как это бывает в случае наличия причинно-следственного условия. Не видел ребёнок, что так говорят, потому что именно так говорят очень и очень редко, ну, разве что в мультфильме про Машу и медведя. Если смотрела она этот мультик, то причина и следствие уже есть, значит я не прав. Удивление и резкий испуг требуют защиту. К тому и слова эти, да ещё с перекрестием себя при испуге. Так делали в стародавние времена. Но срабатывает это в защиту от энергетического дисбаланса. У каждого человека есть защита. Только у стариков она разрушается. Я вижу, что вы меня не понимаете. Защита от дисбаланса, а не потому, что вы подумали.
Понимаете, в энергии обязательно есть память о прошлых жизнях, они - эти прошлые жизни, не только могут быть в прошлом времени, но и в будущем. Потому при некотором шоковом состоянии ребёнка (сильный звук до трёх лет, крик, грубый мат, резкий тон со стороны окружающих) может активироваться энергетическая память с целью защиты от разрушающего дисбаланса. Здесь не только можно привести пример детский. Но и, уж если речь зашла, то, простите, и у опытных взрослых в случае стокгольмского синдрома может активироваться защита от дисбаланса. Или в случае травмы или ранения.
Цитата: lukery
Скажу об этом, не для того чтобы похвастаться, тут не чем.

Не думал, что вы хвастаетесь. Мать должна защищать своего ребёнка, всё верно. ... И мужа тоже, кстати.
Цитата: lukery
Это вот все подробности, что я могу про неё (тень) рассказать. Наверное.

Всё равно этого мало. У всех есть тень, у каждого человека. Хозяин. Замещает "Я". И отбирает энергию через эмоции. Только собственная воля может его сбросить. Мне тоже добавить нечего из того, что уже написал: пришёл через сон из другого мира, чтобы полакомиться вашей энергией. Вы, как хранительница домашнего очага, защищаете свою семью от чужеродной энергией. Вот и всё. Так и должно быть. Мне не ясно, по какой причине взялась тень, и почему она так прилепилась именно в вашем жилище.
Цитата: lukery
Спасибо, я ждала вашего комментария.

Да? А почему именно моего? wink Наверное, я красиво пишу. winked
Цитата: lukery
- Уйди, ты не наш!

Ха-ха-ха. Мне моя дочка младшая вспомнилась, когда она была маленькой. Сейчас она уже взрослая тётя, я с её сыном (моим внуком) дружу.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: lukery
Вчера, 15:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 120
Цитата: Eifersucht
Я вижу, что вы меня не понимаете. Защита от дисбаланса, а не потому, что вы подумали.


Я поняла, наверное. Вы имеете ввиду, что с "тенью" моменты с присказками не связаны, а связаны с чужой агрессией и защитой от неё в моменте.

Как и "воспоминания прошлого" после кошмара, связаны с тем, что "тень" вносила "подвижность" и без того подвижной детской энергетике.
Или она вообще другим боком?

Дочь вспоминала это всё уже после трёх лет. Мультики были ограничены сильно, до обучающих. Из-за проблем с речью.
Поэтому взять тогда было не от куда.

Цитата: Eifersucht
Мне не ясно, по какой причине взялась тень, и почему она так прилепилась именно в вашем жилище.


Вот и мне это пока не ясно.

Цитата: Eifersucht
Наверное, я красиво пишу.


Если вы пишите, то не жалеете своего знания.
А мне нужна информация. И я ленива, к сожалению, чтобы брать её самостоятельно. Поэтому часто прибегаю к чужому знанию, чтобы получить и сформировать своё.
Наверное, теперь я пишу "некрасиво".

Но мне неловко, что докапываюсь до вас с вопросами. Честное слово.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 19:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (101|-7)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 559
Цитата: lukery
Но мне неловко, что докапываюсь до вас с вопросами.

Да ничё. Да и не много я знаю, честно говоря. Подождите, сейчас налетят читатели, которые вам насоветуют и отсоветуют, обо мне забудете.
Цитата: lukery
Я поняла, наверное. Вы имеете ввиду, что с "тенью" моменты с присказками не связаны, а связаны с чужой агрессией и защитой от неё в моменте.

Да.
Цитата: lukery
Как и "воспоминания прошлого" после кошмара, связаны с тем, что "тень" вносила "подвижность" и без того подвижной детской энергетике.

Тень забирает энергию от эмоционального всплеска человека (страх) и всё, последствия для человека тень не волнуют. А страх может менять структуру биополя, если владеть страхом, то можно увидеть дивные вещи. Только дети способны только усиливать свой страх, что может привести только к чрезмерности, например, отделению астрала от физического тела, что вызывает сильный рёв в ушах и появляется лунатизм. В спокойном состоянии духа, когда всё прошло и ребёнок уже не видит тени, воспоминания могут быть причиной тревоги и избегания мест, где видна была тень. И, естественно, может быть перенос формы тени на живых людей - пьяниц, грубых мужчин, мужеподобных женщин. Я не имею ввиду детей у которых уже в младшем возрасте нарушены межличностные отношения, они не будут видеть ничего особенного навроде тени, а будут реагировать на взрослых людей в полном соответствии от своих ожиданий или привычек.
Цитата: lukery
Или она вообще другим боком?

В психике всё взаимосвязано. В момент появления тени, ребёнок страх не сможет удерживать на одном уровне, он его обязательно усилит. Но взаимосвязь воспоминаний и внесение подвижности тенью в биополе девочки может быть после перенесённой вспышки страха.
Цитата: lukery
Если вы пишите, то не жалеете своего знания.

Помню одну статейку, там целительница делилась своим опытом. Она приходит к больному и бесконечно жалеет его, пока тому не станет лучше. Жалость - это отдача энергии объекту. А чтобы удержать знания - лучше их не жалеть для людей. Я понимаю вашего ребёнка, потому что в детстве тоже видел тени, но они были в реальности и не из снов, потому и пишу вам в открытую.. Я лунатил и даже слышал неудержимый рёв в ушах. Почему мне сейчас сложно этот рёв перенести. Я понимаю, что это вовсе не звук, а вибрации барабанной перепонки в момент отделения духа от тела. Но рефлекс охранения из детства берёт верх. Работаю над собой. Духовные практики прежде всего. fellow Детские страхи должны быть побеждены ради свободы. Хотя как детские страхи? Ужас от рёва в ушах может быть и воспоминаниями моей энергии в момент множества смертей прошлых жизней. Ведь в момент смерти происходит отделение души от тела, а отделиться она может только через вибрации.
Цитата: lukery
А мне нужна информация.

Зачем? Ведь знание можно ожидать просто в тишине, и оно придёт.
Цитата: lukery
И я ленива, к сожалению, чтобы брать её самостоятельно.

Нужно обязательно вам быть любопытной и любящей приключения. А лень - от полноты энергии, если её будет недостаточно, то любая читаемая вами вещь будет пустышкой.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.