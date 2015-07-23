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Истории из жизни

Месть нерождённых

«Я сразу поняла кто передо мной. И в тот самый момент, когда я всё поняла, на меня накатил не страх, нет – УЖАС. Ощущала себя как на суде перед объявлением приговора. И вот, значит, стою я, чувствую, как по щекам слёзы катятся, а ничего сделать или сказать не могу. Зато говорить стали дети. Девочка, что постарше, произнесла только: «За что, мама?». Мальчик, державший сестру единственной рукой, одёрнул её и сказал мне: «Вместе с братом мы появимся и заберём его туда, где детям не разрешают плакать». Проснулась я среди ночи вся мокрая от пота и слёз. Сразу ощутила боль внизу живота. Рукой пощупала – кровь!

Мужа разбудил мой крик. Любимый мой — молодец, сразу тогда всё понял, до больницы доставил за считанные минуты, благо мы уже к родам готовились, многое было заранее оговорено. Потом операционная… плохо помню, так как наркозом меня накачали сразу. До последнего молила Бога оставить мне сыночка, не шепотом, криком молила, пока наркоз не подействовал. Словом, всё закончилось хорошо. Егорка мой на свет появился здоровым. Врачи в один голос говорили мне о чуде и о том, что с таким кровотечением ребёнка обычно не спасти – выкидыш.

Я не верила своему счастью, как и муж, впрочем. Егор рос без отклонений, которых я очень опасалась. А сон тот страшный я стала забывать, как… ну, как страшный сон. Пока однажды летом позапрошлого года кое-что не произошло. Надо сказать, что сынишка мой рос непоседой: то запнётся на ровном месте, то ушибётся, то уронит что-нибудь на себя. Вроде как все дети, только повреждения получал сильные. До двух лет успел получить перелом, два вывиха и ожог. Про шишки, царапины и синяки я вообще молчу, этого добра всегда навалом.

И что самое главное, в присутствии нас с мужем ничего с ним не происходит, стоит отлучиться в другую комнату – крик и слёзы. Не придавала я этому особого значения, пока не начал Егорка разговаривать. Сидели мы с ним как-то в комнате. Мужа дома не было. Егор рядом со мной был, книжку детскую листал, и вдруг спрашивает: «Мама, почему у мальчика нет ручки?». Я сперва не поняла: «Ты, сынок, про какого мальчика спрашиваешь?», а сама в книгу к нему смотрю, пытаюсь на рисунке однорукого мальчика увидеть. Егорка протягивает руку и показывает в сторону пустого угла комнаты: «Вот тот мальчик, который рядом с девочкой».

Уж не знаю каких усилий мне стоило не заорать тогда в голос, но лицо у меня стало такое, что даже Егорка испугался. Сразу вспомнился в мельчайших деталях кошмар и слова моего нерождённого сына. Именно тогда появились на моей голове первые седые волосы. Как выяснилось из расспросов сына, неприятности с ним случались именно тогда, когда он играл с грустной девочкой и одноруким мальчиком. Что самое страшное, даже если я его забирала из дома к бабушке, всего пару дней он не играл с «воображаемыми» детьми, затем они его находили, и на теле Егора появлялись новые ушибы.

За то время, что прошло с тех пор, мои нерождённые детки стали гораздо сильнее. Теперь они уже не стесняются моего присутствия и пытаются убить Егора на моих глазах. Спасения от этого нет. Никакие молитвы не помогают, а колдуны и ворожеи закрывают передо мной двери, только взглянув на Егора. Мужу ничего рассказать не могу. Даже если и простит аборты, то уж за всё остальное точно в психушку сдаст. Я сплю по 2 часа в сутки. Остальное время берегу Егорку и не раз уже спасала от верной смерти под «случайно» упавшей люстрой или от кипятка. Понятно, что ни о каком детском саде и речи быть не может.

Сейчас я тут жду, пока из ноги сына врачи вытаскивают нож. Такие игры. Вот так и живу в ожидании смерти единственного сына. А в том, что ОНИ рано или поздно своего добьются, я не сомневаюсь."

Автор - Анна И.
Источник - Изначально взята со страницы антинаталистов, потом привела мена на baby.blog.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:17
Вчера, 17:17 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 624Комментарии: 9
-1

Ключевые слова: Дети молитвы колдуны месть

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 17:18
-1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2236|0)
Публикаций: 280
Комментариев: 3 060
А вот и пролайферы подтянулись.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:25
+6
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 127
Комментариев: 6 948
Дама сошла с ума на фоне чувства вины. Да ещё и блудила, скорее всего. Раз муж не в курсе подвигов
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 20:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (104|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 442
Вообще тема актуальна, потому плюс.
И думаю вот что по этому поводу: душа внедряется в момент вибраций, не исключено, что вибрируют именно клетки (сперматозоид и яйцеклетка при оплодотворении), в том числе с самого начала вибрируют тела вовлечённых в процесс. И вовсе не поддерживаю мнение большинства биологов, что жизнь - это совокупность физических и химических процессов. Так что думающие сделать аборт или которые уже сделали, думайте грех ли в самом деле аборт или благое дело в случае наличия души в только что оплодотворённой клетке . А может лучше предохраняться, чем влетать и жалеть об этом, да ещё вдобавок страдать от чувства вины всю жизнь. Все мамы, рискующие делать аборт думают, что зачаток сознания просто так исчезнет в небытие, а вот фиг там, будет призрак, который будет ждать не маму с великолепно накаченным папой, а самого себя, созревшего в среде достойного окружения, получившего опыт и сознание себя, как энергетического сгустка, вот именно тот, которому не достаёт что-то вернётся за абортированным собой когда-то, а до тех пор он будет призраком. Я имею ввиду за собой придёт из следующего цикла воплощения. Свободной энергией в пространстве обязательно пользуются иные сознания, думаю, что по данной истории мама как раз нарвалась на иное сознание, которое отсасывает у неё энергию. Мама всё равно не придёт за абортированным плодом, после своей смерти, а поскольку аборт сделан и ничего уже не вернёшь, надо вытаскивать по данной истории не сына, а маму - она виновница в энергетическом плане травм у сына. Комплекс вины и энергетическая зависимость от собственных снов до двенадцати лет будут держать её сына зубами, их даже не остановят жалость и страдания мамы. Сложно всё по данной истории, только подростковый период остановят этот процесс у мамы.
Мало того, плюсом ещё, недавно выяснилось, что сама яйцеклетка выбирает подходящий сперматозоид, не факт, что он будет именно от напарника по браку. Сейчас изучают эту хрень в бездетных парах, где яйцеклетка ну не хочет клетки от мужчины - мужа.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Estellan
Вчера, 20:29
0
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 280
Комментариев: 3 060
Цитата: Eifersucht
И думаю вот что по этому поводу: душа внедряется в момент вибраций, не исключено, что вибрируют именно клетки (сперматозоид и яйцеклетка при оплодотворении), в том числе с самого начала вибрируют тела вовлечённых в процесс.

Чет я такой религии не знаю. Новые веяния?
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 21:27
+1
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Репутация: (104|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 442
Цитата: Estellan
Чет я такой религии не знаю. Новые веяния?

Вы отстали от жизни, юный редактор. Читайте книжки. Вам обязательно надо больше знать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Jako tako
Вчера, 21:32
+4
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Репутация: (253|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 141
Я вот тоже бы спросила у автора, что значит «простит аборты«? Если они были во время замужества (а муж не знал), то это странно. А если до, то мужу что с этого?
В принципе такое ощущение, что история написана религиозными фанатиками (простите меня, религиозные фанатики, но вы часто этим грешите *каламбур*).
Я не из тех, кто будет женщину осуждать за это, потому что ситуации разные бывают.
Но сама история выглядит основой для фильма ужасов. То есть придуманной. Пожалуй, не поставлю ничего..
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#7 написал: Шерри
Сегодня, 01:15
+2
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Репутация: (55|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 713
Зачем нерождённым душам детей убивать живых? Ну вправили бы мозг даме, если бы это было правда. По крайней мере это было бы логичнее.
Это как в сериале "слепая или гадалка", один раз серию посмотрела, и мне хватило, где нерожденная дочка, хотела убить отца, который о беременности даже и не знал! Ни логики, не смысла.
Плюс поставлю за поиск этой истории, иногда контраст нужен).
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#8 написал: daytaler
Сегодня, 03:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (127|-6)
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Комментариев: 2 546
Цитата: Eifersucht
ибрируют именно клетки (сперматозоид и яйцеклетка при оплодотворении), в том числе с самого начала вибрируют тела вовлечённых в процесс

Вся материя состоит из атомов, так нам говорит наука, и вот что нам преподносят учёные: атомы вибрируют, и это доказательство было запечатлено при помощи мощного электронного микроскопа. Атом был обнаружен благодаря тому, как он отклоняет видимые световые волны.
Атомное ядро состоит из нейтронов и протонов. Вместе эти частицы называются нуклонами. Нуклоны состоят из кварков. Кварки - бесструктурные точечные частицы со спином. Спин – собственный момент импульса элементарной частицы. Но самое интересное: кто или что, порождает импульс, а точнее, толчок возникновения магнитного поля?
Принцип Гермеса Трисмегиста: «Ничто не покоится – всё движется, всё вибрирует». «Все есть Мысль. Вселенная представляет собой мысленный образ». А мысль – это Волна.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#9 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 09:10
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 600
Автор, видать, знатная блудница была раз о мерах предохранения не в курсе и доходило до абортов.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
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