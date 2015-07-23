Месть нерождённых

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:17

Наркомат_просвещения Просмотров: 624 Комментарии: 9 -1 Вчера, 17:17 by

«Я сразу поняла кто передо мной. И в тот самый момент, когда я всё поняла, на меня накатил не страх, нет – УЖАС. Ощущала себя как на суде перед объявлением приговора. И вот, значит, стою я, чувствую, как по щекам слёзы катятся, а ничего сделать или сказать не могу. Зато говорить стали дети. Девочка, что постарше, произнесла только: «За что, мама?». Мальчик, державший сестру единственной рукой, одёрнул её и сказал мне: «Вместе с братом мы появимся и заберём его туда, где детям не разрешают плакать». Проснулась я среди ночи вся мокрая от пота и слёз. Сразу ощутила боль внизу живота. Рукой пощупала – кровь!Мужа разбудил мой крик. Любимый мой — молодец, сразу тогда всё понял, до больницы доставил за считанные минуты, благо мы уже к родам готовились, многое было заранее оговорено. Потом операционная… плохо помню, так как наркозом меня накачали сразу. До последнего молила Бога оставить мне сыночка, не шепотом, криком молила, пока наркоз не подействовал. Словом, всё закончилось хорошо. Егорка мой на свет появился здоровым. Врачи в один голос говорили мне о чуде и о том, что с таким кровотечением ребёнка обычно не спасти – выкидыш.Я не верила своему счастью, как и муж, впрочем. Егор рос без отклонений, которых я очень опасалась. А сон тот страшный я стала забывать, как… ну, как страшный сон. Пока однажды летом позапрошлого года кое-что не произошло. Надо сказать, что сынишка мой рос непоседой: то запнётся на ровном месте, то ушибётся, то уронит что-нибудь на себя. Вроде как все дети, только повреждения получал сильные. До двух лет успел получить перелом, два вывиха и ожог. Про шишки, царапины и синяки я вообще молчу, этого добра всегда навалом.И что самое главное, в присутствии нас с мужем ничего с ним не происходит, стоит отлучиться в другую комнату – крик и слёзы. Не придавала я этому особого значения, пока не начал Егорка разговаривать. Сидели мы с ним как-то в комнате. Мужа дома не было. Егор рядом со мной был, книжку детскую листал, и вдруг спрашивает: «Мама, почему у мальчика нет ручки?». Я сперва не поняла: «Ты, сынок, про какого мальчика спрашиваешь?», а сама в книгу к нему смотрю, пытаюсь на рисунке однорукого мальчика увидеть. Егорка протягивает руку и показывает в сторону пустого угла комнаты: «Вот тот мальчик, который рядом с девочкой».Уж не знаю каких усилий мне стоило не заорать тогда в голос, но лицо у меня стало такое, что даже Егорка испугался. Сразу вспомнился в мельчайших деталях кошмар и слова моего нерождённого сына. Именно тогда появились на моей голове первые седые волосы. Как выяснилось из расспросов сына, неприятности с ним случались именно тогда, когда он играл с грустной девочкой и одноруким мальчиком. Что самое страшное, даже если я его забирала из дома к бабушке, всего пару дней он не играл с «воображаемыми» детьми, затем они его находили, и на теле Егора появлялись новые ушибы.За то время, что прошло с тех пор, мои нерождённые детки стали гораздо сильнее. Теперь они уже не стесняются моего присутствия и пытаются убить Егора на моих глазах. Спасения от этого нет. Никакие молитвы не помогают, а колдуны и ворожеи закрывают передо мной двери, только взглянув на Егора. Мужу ничего рассказать не могу. Даже если и простит аборты, то уж за всё остальное точно в психушку сдаст. Я сплю по 2 часа в сутки. Остальное время берегу Егорку и не раз уже спасала от верной смерти под «случайно» упавшей люстрой или от кипятка. Понятно, что ни о каком детском саде и речи быть не может.Сейчас я тут жду, пока из ноги сына врачи вытаскивают нож. Такие игры. Вот так и живу в ожидании смерти единственного сына. А в том, что ОНИ рано или поздно своего добьются, я не сомневаюсь."Автор - Анна И.Источник - Изначально взята со страницы антинаталистов, потом привела мена на baby.blog.

Ключевые слова: Дети молитвы колдуны месть

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