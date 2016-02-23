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Страшно интересно

Технологии превращения тел людей в камень

Профессор Джироламо Сегато из Флоренции (Италия) изобрёл процесс минерализации человеческих останков, но паранойя и страх преследования невежественными современниками уничтожили его исследования, оставив лишь небольшое количество мрачных реликвий в качестве доказательства существования его удивительной технологии.

Сегато разработал свою технологию, создавая новый, более совершенный метод мумификации тел.
Технологии превращения тел людей в камень

Технологии превращения тел людей в камень

Родившись в 1792 году, Сегато рано проявил интерес к науке и вообще - к химии в частности, которые вдохновили и определили всю его дальнейшую жизнь. Его специализация на процессе окаменения началась после того, как он побывал в Египте в возрасте 26 лет и был очарован мумиями этой древней страны.

По возвращении в Европу, Сегато приступил к разработке новых методов мумификации. После тестирования разработанного метода на трупах животных учёный-изобретатель вскоре создал свой уникальный метод сохранения человеческих тканей таинственным в ту пору процессом минерализации, превращающим останки в подобие мрамора.

Реакция на его работы была неоднозначной. Хотя некоторые удивлялись особой трансформации трупов методом Сегато, другие считали его работу связанной с противоестественной египетской мистикой. После того, как кто-то ворвался в его лабораторию и, как оказалось, рылся в его бумагах, Сегато стал опасаться кражи своих работ и, в конце концов, уничтожил все свои исследования и заметки. Когда Сегато умер в 1836 году, он унёс тайну своего процесса с собой в могилу. Он был похоронен на кладбище Флоренции с эпитафией: «Здесь лежит Джироламо Сегато – тот, кто будет нетленным, если секрет его искусства не умер вместе с ним».

Технологии превращения тел людей в камень

Сегодня единственным оставшимся доказательством его работ являются нескольких весьма мрачных реликвий. Находящиеся в анатомическом музее Университета Флоренции, работы Сегато представлены в виде таких отдельных частей тела, как отрубленная голова женщины и отдельная женская грудь, превратившиеся в вечный камень. Существует также «Таблица Сегато», которая представляет собой большой деревянный овал, инкрустированный плитками, которые на самом деле являются окаменевшими кусками костей, мышц и кишок.

Технологии превращения тел людей в камень

Современные исследователи разработали альтернативные методы минерализации человеческих останков, но даже после нескольких лабораторных исследований образцов Сегато различными методами, никто не в состоянии объяснить его процесс.
Источник 1.
Источник 2.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:42
Вчера, 19:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 49Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Италия минерализация мумификация разработки ученый

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 19:42
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3236|0)
Публикаций: 342
Комментариев: 1 903
Какая занимательная бяка. Мерзко и противно, но! ИНТЕРЕСНО.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Летяга
Вчера, 21:35
+1
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Комментариев: 6 763
Чего только не делают люди с телами себе подобных! Теперь вот столик, инкрустированный минерализованными кишками... Жуть!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Эвиллс
Вчера, 21:44
0
Группа: Авторы
Репутация: (2513|2)
Публикаций: 184
Комментариев: 3 234
Наверно в древности умели превращать людей в камень. И мастер нашёл разгадку страшного секрета! Жаль что унёс его в могилу. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
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