Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объясненияДревний Египет, мумии, пирамиды — всё это не первое столетие будоражит умы исследователей и просто интересующихся людей.
Если следовать логике официальной науки, то на рубеже III тысячелетия до н. э. в Египте ни с того, ни с сего произошел необъяснимый технологический рывок. Словно по мановению волшебной палочки в предельно сжатые сроки египтяне возводят пирамиды и демонстрируют невиданное мастерство в обработке твердых материалов — гранита, диорита, обсидиана, кварца… И все это до появления железа, станков и прочего технического инструментария. Далее уникальные навыки древних египтян столь же стремительно и необъяснимо исчезают…
1. Качество обработки этих гранитных саркофагов находится на пределе современных машинных технологий
Для работы с гранитом нужны только специальные инструменты, техника.
Да только незадача — в те времена египетские мастера, согласно раскопкам, использовали лишь каменные и медные прилады, которым диорит — один из самых твердых пород — не по зубам.
2. Колоссы Мемнона на западном берегу Нила, напротив Луксора
Они сделаны из сверхпрочного кварцита, в высоту достигают 18 метров, а вес каждой статуи составляет 750 тонн. К тому же покоятся они на кварцитовом пьедестале в 500 тонн!
3. Но и они ничто в сравнении с обломками гигантской статуи, покоящейся во дворе поминального храма Рамсеса II
В то время как сам храм вполне соответствует техническому уровню того времени: статуи и храмовые постройки созданы в основном из мягкого известняка и не блещут строительными изысками.
4. Статуя, высеченная из цельного куска черного диорита. Египетский музей
5. Вставки из горного хрусталя — мысли о токарных и шлифовальных станках приходят сами собой!
Подобно глазам живого человека они меняют оттенок в зависимости от угла освещения и даже имитируют капиллярную структуру сетчатки!
Пик мастерства в обработке линз в Египте был около 2500 года до н. э. Далее технология отчего-то перестает использоваться и забывается вовсе.
6. Большинство гигантских гранитных блоков заготавливалось в Северных Каменоломнях близ современного г. Ассуана
Блоки извлекались из скального массива. Интересно ознакомиться, каким же образом это происходило?
Вокруг будущего блока изготавливался паз с очень ровной стенкой.
Более того, верх заготовки и плоскость рядом с блоком выравнивались неизвестным инструментом, оставлявшим ровные, повторяющиеся выемки.
Подобные выемки этот инструмент оставлял и на дне канавы или паза, вокруг заготовки блока.
Также встречается много ровных и глубоких отверстий в заготовке и массиве гранита вокруг неё.
На всех четырех углах детали паз ровно и аккуратно закруглен по радиусу.
Заготовка блока в натуральную величину. Совершенно невозможно представить технологию, при помощи которой блок мог быть извлечен из массива.
Отверстие в разрезе. Пирамида Усеркафа.
Еще один ракурс. Как можно это сделать — непонятно!
Храм Сахура. Отверстие с равномерно повторяющейся резьбой.
Такое ощущение, что здесь работал именно станок.
Любые артефакты, свидетельствующие о способах обработки, отсутствуют.
7. Пирамида Джедкара. Пол из базальта
Выровненный пол из базальта, технология неизвестна, как впрочем и техника. Обратите внимание на бортик справа. Возможно, инструмент не был доведен до края по неизвестной причине.
Базальт тяжел, тяжелее даже гранита и прочнее его.
8. Пирамида Менкаура. Стена, выровнена неизвестным инструментом
Пирамида Менкаура. Ещё один фрагмент стены. Возможно, процесс выравнивания не завершён.
9. Храм Хатшепсут. Профилированная деталь фасада
Хорошее качество обработки деталей, выборка паза могла быть осуществлена вращающимся медным диском с добавлением корундового порошка и подачей воды.
10. Мастаба Птахшепсеса. Блок с шипами
Качество шлифовки граней достаточно высокое, шипы, вероятно являлись конструктивным элементом.
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Вчера, 19:57 by ЛетягаПросмотров: 59Комментарии: 4
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