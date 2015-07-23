Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Летяга Просмотров: 59 Комментарии: 4 +4 Вчера, 19:57 by

Древний Египет, мумии, пирамиды — всё это не первое столетие будоражит умы исследователей и просто интересующихся людей.Если следовать логике официальной науки, то на рубеже III тысячелетия до н. э. в Египте ни с того, ни с сего произошел необъяснимый технологический рывок. Словно по мановению волшебной палочки в предельно сжатые сроки египтяне возводят пирамиды и демонстрируют невиданное мастерство в обработке твердых материалов — гранита, диорита, обсидиана, кварца… И все это до появления железа, станков и прочего технического инструментария. Далее уникальные навыки древних египтян столь же стремительно и необъяснимо исчезают…Для работы с гранитом нужны только специальные инструменты, техника.Да только незадача — в те времена египетские мастера, согласно раскопкам, использовали лишь каменные и медные прилады, которым диорит — один из самых твердых пород — не по зубам.Они сделаны из сверхпрочного кварцита, в высоту достигают 18 метров, а вес каждой статуи составляет 750 тонн. К тому же покоятся они на кварцитовом пьедестале в 500 тонн!В то время как сам храм вполне соответствует техническому уровню того времени: статуи и храмовые постройки созданы в основном из мягкого известняка и не блещут строительными изысками.Подобно глазам живого человека они меняют оттенок в зависимости от угла освещения и даже имитируют капиллярную структуру сетчатки!Пик мастерства в обработке линз в Египте был около 2500 года до н. э. Далее технология отчего-то перестает использоваться и забывается вовсе.Блоки извлекались из скального массива. Интересно ознакомиться, каким же образом это происходило?Вокруг будущего блока изготавливался паз с очень ровной стенкой.Более того, верх заготовки и плоскость рядом с блоком выравнивались неизвестным инструментом, оставлявшим ровные, повторяющиеся выемки.Подобные выемки этот инструмент оставлял и на дне канавы или паза, вокруг заготовки блока.Также встречается много ровных и глубоких отверстий в заготовке и массиве гранита вокруг неё.На всех четырех углах детали паз ровно и аккуратно закруглен по радиусу.Заготовка блока в натуральную величину. Совершенно невозможно представить технологию, при помощи которой блок мог быть извлечен из массива.Отверстие в разрезе. Пирамида Усеркафа.Еще один ракурс. Как можно это сделать — непонятно!Храм Сахура. Отверстие с равномерно повторяющейся резьбой.Такое ощущение, что здесь работал именно станок.Любые артефакты, свидетельствующие о способах обработки, отсутствуют.Выровненный пол из базальта, технология неизвестна, как впрочем и техника. Обратите внимание на бортик справа. Возможно, инструмент не был доведен до края по неизвестной причине.Базальт тяжел, тяжелее даже гранита и прочнее его.Пирамида Менкаура. Ещё один фрагмент стены. Возможно, процесс выравнивания не завершён.Хорошее качество обработки деталей, выборка паза могла быть осуществлена вращающимся медным диском с добавлением корундового порошка и подачей воды.Качество шлифовки граней достаточно высокое, шипы, вероятно являлись конструктивным элементом.

Ключевые слова: Египет Луксор пирамиды статуи гранит базальт обработка камня

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