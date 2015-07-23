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Страшно интересно

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Древний Египет, мумии, пирамиды — всё это не первое столетие будоражит умы исследователей и просто интересующихся людей.

Если следовать логике официальной науки, то на рубеже III тысячелетия до н. э. в Египте ни с того, ни с сего произошел необъяснимый технологический рывок. Словно по мановению волшебной палочки в предельно сжатые сроки египтяне возводят пирамиды и демонстрируют невиданное мастерство в обработке твердых материалов — гранита, диорита, обсидиана, кварца… И все это до появления железа, станков и прочего технического инструментария. Далее уникальные навыки древних египтян столь же стремительно и необъяснимо исчезают…

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

1. Качество обработки этих гранитных саркофагов находится на пределе современных машинных технологий
Для работы с гранитом нужны только специальные инструменты, техника.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Да только незадача — в те времена египетские мастера, согласно раскопкам, использовали лишь каменные и медные прилады, которым диорит — один из самых твердых пород — не по зубам.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

2. Колоссы Мемнона на западном берегу Нила, напротив Луксора
Они сделаны из сверхпрочного кварцита, в высоту достигают 18 метров, а вес каждой статуи составляет 750 тонн. К тому же покоятся они на кварцитовом пьедестале в 500 тонн!

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

3. Но и они ничто в сравнении с обломками гигантской статуи, покоящейся во дворе поминального храма Рамсеса II

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

В то время как сам храм вполне соответствует техническому уровню того времени: статуи и храмовые постройки созданы в основном из мягкого известняка и не блещут строительными изысками.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

4. Статуя, высеченная из цельного куска черного диорита. Египетский музей

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

5. Вставки из горного хрусталя — мысли о токарных и шлифовальных станках приходят сами собой!

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Подобно глазам живого человека они меняют оттенок в зависимости от угла освещения и даже имитируют капиллярную структуру сетчатки!

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Пик мастерства в обработке линз в Египте был около 2500 года до н. э. Далее технология отчего-то перестает использоваться и забывается вовсе.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

6. Большинство гигантских гранитных блоков заготавливалось в Северных Каменоломнях близ современного г. Ассуана
Блоки извлекались из скального массива. Интересно ознакомиться, каким же образом это происходило?

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Вокруг будущего блока изготавливался паз с очень ровной стенкой.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Более того, верх заготовки и плоскость рядом с блоком выравнивались неизвестным инструментом, оставлявшим ровные, повторяющиеся выемки.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Подобные выемки этот инструмент оставлял и на дне канавы или паза, вокруг заготовки блока.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Также встречается много ровных и глубоких отверстий в заготовке и массиве гранита вокруг неё.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

На всех четырех углах детали паз ровно и аккуратно закруглен по радиусу.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Заготовка блока в натуральную величину. Совершенно невозможно представить технологию, при помощи которой блок мог быть извлечен из массива.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Отверстие в разрезе. Пирамида Усеркафа.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Еще один ракурс. Как можно это сделать — непонятно!

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Храм Сахура. Отверстие с равномерно повторяющейся резьбой.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Такое ощущение, что здесь работал именно станок.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Любые артефакты, свидетельствующие о способах обработки, отсутствуют.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

7. Пирамида Джедкара. Пол из базальта

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Выровненный пол из базальта, технология неизвестна, как впрочем и техника. Обратите внимание на бортик справа. Возможно, инструмент не был доведен до края по неизвестной причине.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Базальт тяжел, тяжелее даже гранита и прочнее его.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

8. Пирамида Менкаура. Стена, выровнена неизвестным инструментом

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

Пирамида Менкаура. Ещё один фрагмент стены. Возможно, процесс выравнивания не завершён.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

9. Храм Хатшепсут. Профилированная деталь фасада

Хорошее качество обработки деталей, выборка паза могла быть осуществлена вращающимся медным диском с добавлением корундового порошка и подачей воды.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения

10. Мастаба Птахшепсеса. Блок с шипами
Качество шлифовки граней достаточно высокое, шипы, вероятно являлись конструктивным элементом.

Загадочные технологии древнего Египта, которым до сих пор нет объяснения



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Вчера, 19:57 by ЛетягаПросмотров: 59Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Египет Луксор пирамиды статуи гранит базальт обработка камня

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:11
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (768|0)
Публикаций: 110
Комментариев: 1 093
Эххх... люблю я посты про утраченные технологии. Никогда мы не поймем, как они это делали.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Balzac
Вчера, 22:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 83
Интересная статья, +.
Меня с детства интересовали египтяне, сложно представить, сколько ушло в небытие вместе с их цивилизацией...
Зарегистрирован: 22.05.2016
#3 написал: Мак Сим
Вчера, 22:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 61
Цитата: Estellan
Эххх... люблю я посты про утраченные технологии. Никогда мы не поймем, как они это делали.

Да, приходит мысль, что у человечества в принципе не хватит мозгов познать подобные технологии его предшественников и инопланетян.
Зарегистрирован: 16.10.2016
#4 написал: Estellan
Сегодня, 01:03
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (768|0)
Публикаций: 110
Комментариев: 1 093
Мак Сим
Я не верю в инопланетян. Если уж выбирать что-то схожее, то пусть будут атланты, предыдущие расы по Лавкрафту и иже с ними.
Но склоняюсь все же к утраченным технологиям, слишком рьяно человечество уничтожает собственную информацию.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
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