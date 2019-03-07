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НЛО

Военный инженер заявил о существовании пришельцев

Бойд Бушман перед своей смертью оставил весьма развёрнутое интервью, в котором говорил о том, что пришельцы не только существуют, но и о том, что они посещают Землю.

Также пришельцы активно сотрудничают с правительством США и с правительствами других ведущих стран. Как оказалось, Бойд работал инженером в крупной военной аэрокосмической корпорации "Lockheed Martin".

Военный инженер заявил о существовании пришельцев

В своём последнем видеоинтервью учёный рассказал о высоких технологиях, полученных от пришельцев, о секретных разработках, зоне 51 и многом другом, с чем он столкнулся за долгие годы работы на правительство. Что это: откровение или фальсификация? Решать, пожалуй, каждому лично. Вероятнее всего, Бойд был старшим инженером и записал своё видео незадолго до кончины в 2014 году, но разлетелось оно по сети совершенно недавно.

По словам инженера, теперь определённому кругу лиц доступна технология антигравитации, и что сами пришельцы прибыли с планеты, до которой 68 световых лет пути. Но это не много, по утверждениям Бушмана, ведь они преодолевают такое расстояние всего за 45 минут. Как отметил учёный, пришельцы примерно 150 сантиметров ростом и продолжительностью жизни порядка 230 лет.

Бойд продолжил свои слова и рассказал о том, что Зона-51 служит огромной лабораторией по производству высоких технологий и там бок о бок трудятся американские, российские и китайские учёные. То есть, они перед всем миром разыгрывают детсадовские представления о непримиримой вражде, а за кулисами спокойно сотрудничают и обсуждают проблемы управления огромной массой населения. Реальность межзвёздных перелётов может разрушить систему выкачивания ресурсов с населения, покорности людей, поэтому всё держится в строгой секретности.

Многие весьма неоднозначно восприняли слова Бушмана. Но мужчина был непреклонен, он верил в то, что говорил и неоднократно заявлял, что за его слова уже поступали угрозы от спецслужб, они много раз дискредитировали мужчину и старались сорвать его контакт с общественностью. В продолжение темы Бушман утверждал, что видел различные типы инопланетных кораблей и различные виды представителей их цивилизации, он фотографировался с ними и не стеснялся показывать эти фото.

Очень хотелось бы верить в слова 78-летнего старика, сказанные на смертном одре, но ведь если на минуту предположить, что абсолютно всё сказанное - правда, то такие знания могут перевернуть привычную модель устройства мира, распределение ресурсов и технологий. Такие знания могут уничтожить райскую жизнь правящих элит, чего они, разумеется, не хотят.

Вероятней всего, на склоне лет учёный весьма высокого уровня совсем отчаялся донести истину в массы. Он устал держать в себе неудобные секреты, которые изъедали его изнутри. Скорее всего, Бойд даже не надеялся, что его поймут, но это было важно, пока он был жив. Он хотел, чтобы его хоть кто-нибудь услышал, чтобы он сделал что-то действительно стоящее для всего человечества.



Автор (добавил): Pacak.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:52 by димикПросмотров: 59Комментарии: 1
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Ключевые слова: НЛО технологии тайны элита

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Комментарии

#1 написал: Темнокрыскин
Вчера, 19:45
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