Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:07

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 51 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:07 by

В Индии сохранилось много древних храмов с интересной архитектурой. Комплекс Шраванабелагола в одноименном городе — один из них. Историки датируют эту постройку X веком нашей эры. Мужская половина читателей должна помнить, как в школе, на уроках труда, мы обрабатывали дерево на токарном станке, из которого в итоге получались подсвечники, либо еще что-нибудь. Так вот, форма колонн храма практически такая же, как те самые подсвечники. Только колонны сделаны из твердого камня. В ручное производство этих громадин как-то не очень верится. А если это машинная обработка — то столбы должны были обтачиваться на каком-то огромном токарном станке, такой же огромной стамеской. Храм Akkana Basadi словно целиком выточен на неком огромном станке.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Индия Технологии древних Утерянные технологии

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