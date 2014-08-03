Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»В Индии сохранилось много древних храмов с интересной архитектурой. Комплекс Шраванабелагола в одноименном городе — один из них. Историки датируют эту постройку X веком нашей эры. Мужская половина читателей должна помнить, как в школе, на уроках труда, мы обрабатывали дерево на токарном станке, из которого в итоге получались подсвечники, либо еще что-нибудь. Так вот, форма колонн храма практически такая же, как те самые подсвечники. Только колонны сделаны из твердого камня. В ручное производство этих громадин как-то не очень верится. А если это машинная обработка — то столбы должны были обтачиваться на каком-то огромном токарном станке, такой же огромной стамеской. Храм Akkana Basadi словно целиком выточен на неком огромном станке.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:07
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 15:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 51Комментарии: 2
Ключевые слова: Индия Технологии древних Утерянные технологии