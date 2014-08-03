Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»

В Индии сохранилось много древних храмов с интересной архитектурой. Комплекс Шраванабелагола в одноименном городе — один из них. Историки датируют эту постройку X веком нашей эры. Мужская половина читателей должна помнить, как в школе, на уроках труда, мы обрабатывали дерево на токарном станке, из которого в итоге получались подсвечники, либо еще что-нибудь. Так вот, форма колонн храма практически такая же, как те самые подсвечники. Только колонны сделаны из твердого камня. В ручное производство этих громадин как-то не очень верится. А если это машинная обработка — то столбы должны были обтачиваться на каком-то огромном токарном станке, такой же огромной стамеской. Храм Akkana Basadi словно целиком выточен на неком огромном станке.
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»
Высокие технологии в древности: Храмовый комплекс «Шраванабелагола»


Автор неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:07
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 15:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 51Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Индия Технологии древних Утерянные технологии

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 15:10
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7946|-3)
Публикаций: 219
Комментариев: 5 962
Да, эти каменные "балясины" впечатляют. Такое и сейчас сделать - не самая простая задача.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 16:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (156|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 073
Красота-то какая! Очень крутая и тонкая работа, впечатляет! Спасибо, ++++++++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.