Папа

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:19

Причина: Стилистика автора сохранена

Summertime Просмотров: 163 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 10:19 by

Была середина 90-х годов, время довольно сложное и невеселое. Мне было 11 лет, когда мой отец умер. Он очень долго болел, были серьезные проблемы с сердцем, пережил несколько инфарктов. Был достаточно молод, всего 43 года. Когда местные врачи уже были не в состоянии помочь, мать с отцом по направлению поехали в столицу на операцию. Причем была возможность поехать раньше, но отец всё откладывал на потом, совсем не берег себя и оттягивал поездку как мог, пока совсем худо не стало.Он возглавлял большое промышленное предприятие. Много очень работал. Была большая ответственность не только за само предприятие в целом, но и за жизни людей, которые там работали. Собственно, все его проблемы со здоровьем были спровоцированы очень напряжённой, ответственной работой, нервами. Предприятие не только существовало и работало, но выплачивались зарплаты работникам, функционировала столовая. Каким трудом, силами и здоровьем моему отцу это стоило, одному Богу известно. В то время госпредприятия закрывались и ликвидировались пачками...И вот, когда после последнего инфаркта врачи сказали, что дальше уже некуда и необходима экстренная операция, мать с отцом все же улетели, оставив меня на родную сестру мамы. Было очень горько и одиноко, я все ждала, когда они вернутся обратно домой.Перед операцией требовалось дообследование и подготовка в центре кардиохирургии, и им около месяца пришлось ещё ждать.И вот настал день операции. Все надеялись на лучшее, и никто не предполагал худшего исхода.Его прооперировали, операция была долгой и сложной. Хочу отметить, что он был физически очень силен, несмотря на сердце. Это даже отметил хирург, сказав, что после операции, пробудившись, отец очень сильно сжал руку врачу, показывая то, что всё хорошо, что с ним всё в порядке. Но через сутки он умер. Уже после матушке сказали, что всё его сердце было исполосовано шрамами от обширных инфарктов, когда увидели при операции.А так как нас разделяло несколько тысяч километров и мы находились в разных часовых поясах, то узнали мы с тётей, конечно, не сразу о смерти папы.Помню этот страшный звонок поздним вечером, который изменил всю нашу жизнь потом...Далее текст пойдет со слов моей тёти, с которой я осталась.Встала я ночью в туалет, выхожу из него, иду по направлению к спальне и слышу голос твоего отца, оборачиваюсь, а он стоит в коридоре, очень красивый, в костюме деловом, высокий-высокий, под два метра ростом где-то, а от него свечение (при жизни имел средний рост) и спрашивает меня: «А где все? Почему никого нет? Когда все будут?». На что я ему ответила, что все скоро будут, скоро соберутся.Как дальше происходили события: то ли его образ исчез, то ли она развернулась и пошла дальше, находясь в неком трансе, я уже точно не скажу. Единственное, помню ее слова, что когда у неё произошло осознание того, что произошло, ей стало не по себе, мягко скажем.Как потом уже выяснилось, когда гроб отца доставили на родную землю, он был в том костюме, в котором моя тетя его видела ночью.И был такой ещё момент, когда отца уже похоронили и прошло не так много времени, мы как-то сидели дома и внезапно на кухне со всей силой открылось окно нараспашку, аж прям стукнуло и ударилось об стенку. Хотя окна все были закрыты, не было сильного ветра или сквозняка. Думаю, что это он дал знать о себе. Светлая память ему...Предприятие через год было ликвидировано, несмотря на новое руководство.Есть ещё несколько историй из жизни, которые я до сих пор не могу объяснить. Но это уже напишу в отдельном посте.Спасибо за Ваше внимание.

Ключевые слова: Девяностые папа инфаркт операция авторская история

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