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Сны

Предсказывающие сны

Хотела написать, что давно ничего не писала, но вспомнила, что написала то всего 2 поста за все время, но вот не заходила сюда давно, это точно...
Со снами у меня часто непростые «отношения».
Недавно, так вообще, стала их бояться.
Летом вернулись с семьей из отпуска, с «морей».

До поездки ходила по врачам, т.к. со здоровьем проблемы. Эндокринолог мне не советовал ехать в жару и всячески отговаривал, но тур был куплен, и сдавать его мне не хотелось. Поехали, отдохнули хорошо, вернулась и начала уже пить таблетки, которые назначали до поездки.

Через неделю снится сон (помню все, до мельчайших подробностей): я в доме и знаю, что это наш дом, но он не новый, а как будто мы в нем всегда жили. К нам пришли какие-то гости, я хожу и показываю им дом. Они проходят в комнату и начинают разговаривать с мужем. А я вдруг вижу «новую» дверь в нашем доме. И знаю, что этой двери не было раньше. Дверь отличается от остальных дверей, ведущих в комнаты - она выделяется очень, она красная (даже чувство, что её подсветили немного)! Вся вырезная (вырезное дерево), очень красивая, блестящая. И в то же время страшная, пугающая. Я подхожу к ней и думаю - почему раньше её не замечала? Или она появилась только? И кто её сделал? Вопросов уйма.

Берусь за ручку и открываю с тревогой. За дверью нет комнаты. На небольшом расстоянии от неё - от верха и до низа, много-много выдвижных ящичков, как в конторках. С круглыми ручками и тоже красных, вырезных. На каждом ящичке - новый рисунок вырезан. Открыла парочку, ничего особенного в них не было. Но что там было - не поняла. Закрыла их. И дверь закрыла.

Проснулась я заболевшей. Как будто орви/орз начинается. Пошла на работу.
Короче заболела я «знатно». ОРВИ перетек в осложнения: отит, гайморит, фронтит. Вылечила, долго и тяжело. Далее начались по-женски проблемы. 3 раза пролежала, за 1,5 месяца, в больнице. Начала падать в обмороки (до сих пор врачи ничего вразумительного не сказали). Соэ было 70 (кто знает, тот поймёт что это). Начался реактивный артрит на ноге. Короче, конца и края болячкам нет, одно тянет другое... я как будто открываю и открываю эти ящики в двери.
Отчетливо понимаю, что этот сон связан с моими проблемами со здоровьем. И вот думаю, как остановить этот поток болезней?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:15 by МарьяПросмотров: 23Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон дверь болезнь авторская история

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