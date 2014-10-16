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Истории из жизни

Муж просил вам передать

Муж просил вам передать


Вся эта история произошла на моих глазах, когда я еще только после института, устроилась на одно крупное предприятие в отдел бухгалтерии.
Моей начальницей, главным бухгалтером, была женщина уже в возрасте. Ей было уже далеко за 60. Где-то месяца через три после того, как я пришла на предприятие, у моей начальницы умер муж. У него был рак, он долго болел и в конце концов болезнь его одолела.

А у нас в тот момент начался отчетный период. Моя начальница, как человек ответственный, на работу вышла уже на следующий после похорон день. Мы с девчонками договорились ни на секунду не оставлять её одну.

И вот как раз была моя очередь быть с ней. Возвращаемся мы с ней после обеда, как к нам подбегает женщина из другого отдела. Запыхалась вся и буквально выкрикивает:

- Галина Васильевна (так звали мою начальницу), вы представляете… ко мне во сне сегодня ваш муж приходил, - сходу выпалила она.

Мне тогда это показалось очень неправильным поступком с стороны той женщины, ну мало ли кто кому приснился.

- И что? - сухо спросила моя начальница.

- Он просил вам передать, что с дочкой виделся. Странно это как-то… у вас же вроде детей-то и не было. Но очень сильно просил, чтобы я вам это передала, - сообщила бесцеремонная тетенька.

Поблагодарив её, моя начальница поспешила уйти. Ясно, что я пошла за ней. Завернув за угол, Галина Васильевна, присела на скамейку и тяжело задышала.

- А ведь была у меня дочка, - неожиданно начала она, - Погибла она только, когда еще совсем молодой была. Ей всего-то двадцать лет было. Муж мой долго болел и прекрасно понимал, что недолго ему осталось. Месяца за три до смерти он мне обещал, что если встретит он там её, то пришлет мне весточку. Вот только не пойму, почему он этой-то во сне пришел, а не мне. Мы же с ней никогда не дружили даже.

Произнеся все это, она закрыла глаза и какое-то время сидела, тяжело дыша. Понятное дело, что я её не трогала, а просто стояла рядом.

- А ведь он все правильно сделал. Приснился бы он мне, я бы решила, что это просто моё сознание выдало желаемое за действительное. Я бы засомневалась, что он мне действительно передал весточку. А так, через чужую женщину… Тем более она ничего про нашу дочь не знала никогда…., - не открывая глаз, шептала она.

Затем, открыв их и посмотрев на меня, она произнесла:

- Значит, есть там что-то… после смерти.

Автор - неизвестен.
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Вчера, 20:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 772Комментарии: 7
+16

Ключевые слова: Предприятие. бухгалтер сон просьба муж дочка смерть весточка

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 21:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 418
Людей, так сильно запугали словом — смерть.Как по мне, то лучше говорить — выход в жизнь.Здесь мы существуем.И существуем ли мы?Чужие шаблоны, за короткий промежуток времени, так вымотают душу, отнятием внимания на себя, что человеку здесь охотней думать о смерти, чем о жизни.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#2 написал: Лесная ведьма
Вчера, 21:34
+4
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 87
После смерти моего дедушки мне приснился сон. Я вижу деда, он так спокойно стоит и я его спрашиваю в таком духе: « Есть ли там что-то после смерти?». Он так покачал головой и таинственно улыбнулся, мол, все совсем не так как вы все думаете... Не знаю, что это - мое подсознание или правда мой дедушка во сне мне ответил...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: daytaler
Вчера, 21:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 418
Цитата: Лесная ведьма
Не знаю, что это - мое подсознание или правда мой дедушка во сне мне ответил...

Душа часто во сне, примеряет маски знакомых нам образов.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#4 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (199|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 470
Несомненно, есть!
Я верю.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#5 написал: Ягсе
Вчера, 22:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 102
Понятно, что мы ничего не знаем о том, что за гранью жизни.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#6 написал: daytaler
Вчера, 22:57
+1
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 418
Цитата: Ягсе
Понятно, что мы ничего не знаем о том, что за гранью жизни.

Уже знаем!Информация ещё ужасней, чем мы себе представляли.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 05:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (511|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 010
Как так, устроилась сразу после института?!
У нас обычно нужны кадры, не старше 22 лет, без детей, с опытом работы не менее десяти лет, знанием иностранных языков, двумя высшими и желанием работать без обеда и за идею.
Но история норм. +
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
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