Муж просил вам передать

Сделано_в_СССР Просмотров: 772 Комментарии: 7 +16 Вчера, 20:46 by

Вся эта история произошла на моих глазах, когда я еще только после института, устроилась на одно крупное предприятие в отдел бухгалтерии.Моей начальницей, главным бухгалтером, была женщина уже в возрасте. Ей было уже далеко за 60. Где-то месяца через три после того, как я пришла на предприятие, у моей начальницы умер муж. У него был рак, он долго болел и в конце концов болезнь его одолела.А у нас в тот момент начался отчетный период. Моя начальница, как человек ответственный, на работу вышла уже на следующий после похорон день. Мы с девчонками договорились ни на секунду не оставлять её одну.И вот как раз была моя очередь быть с ней. Возвращаемся мы с ней после обеда, как к нам подбегает женщина из другого отдела. Запыхалась вся и буквально выкрикивает:- Галина Васильевна (так звали мою начальницу), вы представляете… ко мне во сне сегодня ваш муж приходил, - сходу выпалила она.Мне тогда это показалось очень неправильным поступком с стороны той женщины, ну мало ли кто кому приснился.- И что? - сухо спросила моя начальница.- Он просил вам передать, что с дочкой виделся. Странно это как-то… у вас же вроде детей-то и не было. Но очень сильно просил, чтобы я вам это передала, - сообщила бесцеремонная тетенька.Поблагодарив её, моя начальница поспешила уйти. Ясно, что я пошла за ней. Завернув за угол, Галина Васильевна, присела на скамейку и тяжело задышала.- А ведь была у меня дочка, - неожиданно начала она, - Погибла она только, когда еще совсем молодой была. Ей всего-то двадцать лет было. Муж мой долго болел и прекрасно понимал, что недолго ему осталось. Месяца за три до смерти он мне обещал, что если встретит он там её, то пришлет мне весточку. Вот только не пойму, почему он этой-то во сне пришел, а не мне. Мы же с ней никогда не дружили даже.Произнеся все это, она закрыла глаза и какое-то время сидела, тяжело дыша. Понятное дело, что я её не трогала, а просто стояла рядом.- А ведь он все правильно сделал. Приснился бы он мне, я бы решила, что это просто моё сознание выдало желаемое за действительное. Я бы засомневалась, что он мне действительно передал весточку. А так, через чужую женщину… Тем более она ничего про нашу дочь не знала никогда…., - не открывая глаз, шептала она.Затем, открыв их и посмотрев на меня, она произнесла:- Значит, есть там что-то… после смерти.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Предприятие. бухгалтер сон просьба муж дочка смерть весточка

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