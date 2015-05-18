Тобик

Новость отредактировал Летяга - 22-09-2024, 07:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Сергей76 Просмотров: 794 Комментарии: 11 +13 22-09-2024, 07:05 by

Меня не было 2 года, срок не малый, но по возвращению, заметил что все мои истории сгорели. Да и сам я зайти в свой старый акк почему-то не смог. Поэтому дублирую одну из своих историй заново. Она имела хорошие отзывы в прошлом.====================Хочу рассказать одну историю из своей жизни, которая произошла со мной несколько лет назад. Ну а вы уже решайте сами, что это — случайное стечение обстоятельств или всё-таки нечто большее.У нашего сотрудника есть молодой пес по кличке Тобик, где-то трех-четырех лет. Он довольно часто привозит его с собой на смену, небольшой такой собачий формат, как он говорил, «квартирный вариант». Вечно жизнерадостный, очень подвижный пес, помесь рыжего спаниеля с какой-то породой, я не силен в этих разновидностях. Не буду скрывать, у нас в коллективе его все очень любят, часто подкармливают. Кто с дома что принесет, кто просто так от обеда «отломит», ну и я также стараюсь регулярно выдавать ему «аванс». В шутку называем его «слесарем нулевого разряда».Правда, выдался однажды у него зимний день, который закончился для него не очень удачно. Хозяин тогда в отъезде был, а он увязался за мной, когда я пошел по работе в центр. Как я ни орал на него, ни гнал обратно, ни в какую, бежит передо мной и всё тут. И радостный такой. Даже сам хозяин не мог порой с ним справиться, зовет его, а он как будто и не слышит, бежит себе куда ему нужно и пофиг на всё. Ну а тут откуда ни возьмись, из какой-то подворотни, выскочили трое здоровенных волкодавов, и сразу к нему. Тобик их как увидел, так и присел. В общем, такой замес начался, еле отбил его, и пинками, и палками, хорошо хоть на самого не кинулись. Ну а у него после этого налета что-то вроде нервного ступора и приключилось, ну и плюс шкурку там на нем немного порвали. Пришлось брать бедолагу «за пазуху», под куртку — зима всё-таки — и нести обратно на объект. Колотило его всего от страху или от холода, а возможно, и от всего сразу. К счастью, всё обошлось, правда, на несколько дней притих, «отгулы» брал и лечил раны под диваном.После этого прошло около года, Тобик к тому времени уже полностью оклемался, и в целом ничего не напоминало о пережитом для него потрясении. Даже успел еще разок влипнуть в историю с местными дворнягами, но уже без моего участия. И не так серьезно.Зима в том году выдалась очень снежной, снегопады следовали один за другим, и снегоуборочная техника просто не справлялась с такими объемами работ. Из нашего двора есть один довольно опасный выезд на трассу, его сложность заключается в том, что спуск дороги идет под достаточно большим углом, приблизительно градусов 25, и на гололеде или по свежему снегу можно легко «встать на лыжи». К тому же в сильные снегопады на выезде, из-за навороченных куч снега, обычно очень плохо видно, кто едет по трассе с обеих сторон. И вот, именно в один из таких дней, мне потребовалось срочно выехать по рабочим делам. Не долго думая, завел свою старую «Хонду», выехал со двора и стал подъезжать к этому злополучному перекрестку. И вдруг из-за сугроба практически чуть ли не под колеса мне выбегает Тобик.Вспоминая эту сцену, до сих пор не могу понять, как он оказался в этом районе, поскольку хозяин его живет за много кварталов отсюда. Уже позже, когда я рассказывал ему эту историю, он уверял, что на тот момент его и близко не было возле моего дома, а пес, вероятно, как всегда, просто «гулял сам по себе».В тот день благодаря свежевыпавшему снегу я смог вовремя заметить этого рыжего засранца и, даже руганувшись в сердцах, резко дал по тормозам. Разумеется, машину по инерции протащило еще метра полтора по дороге, даже немного развернуло, но я все же успел остановиться до пересечения с трассой. Немного обеспокоенный, я решил убедиться, что с собакой все нормально, и поспешно вышел из машины. А через несколько секунд из-за поворота, нарушая все скоростные ограничения, вылетает груженый «Тоноар». На полной скорости он пролетел мимо, обдав меня мощной волной ветра вперемешку со снежной пылью, и улетел прочь. От неожиданности я на несколько секунд даже охренел от увиденного, но все же вернулся к машине. А этого рыжего пройдохи и след простыл, как сквозь землю провалился, будто бы его и не было. Может, меня испугался или, скорее всего, этого безумного грузовика. Я же хотел уже садиться в машину, но внезапно услышал с той стороны дороги, со стороны, куда полетел этот сумасшедший гонщик, глухой скрежет тормозов, и спустя какое-то время оттуда же донеслись дикие крики.Оказалось, что «Тонар», так эффектно пролетев по трассе мимо меня, через какую-то сотню метров сбил молодого парня лет 17, который переходил дорогу по пешеходному переходу, направляясь к автобусной остановке. Со слов очевидцев, удар был такой силы, что тот отлетел метров на десять, отлетел, как тряпичная кукла. Парень от полученных травм умер почти сразу. «Скорую», конечно, вызвали сразу, но она даже выехать не успела, всё уже было кончено. Насколько стало известно из последующих сообщений в группах, водитель ехал с рейса и задремал за рулем, но, видимо, в последний момент все же очнулся, но было уже слишком поздно. Подробности мне неизвестны, я видел лишь последствия этого происшествия, крайне неприятные последствия...Мне другое приходит в голову. Я не могу абсолютно точно утверждать, что тогда, в тот день, я видел именно Тобика, но, хорошо зная его размеры и повадки, особенно его дурацкую привычку где-то «путешествовать» по отдаленным районам, можно почти с уверенностью сказать, что это был именно он. Если бы он не кинулся тогда к машине, то я бы не остановился заранее и почти наверняка попал бы в этот страшный замес с грузовиком. А учитывая скорость последнего, разницу в массе и боковое столкновение, последствия для меня вообще очень сложно представить. Хотя, с другой стороны, если бы это столкновение все-таки произошло, то я принял бы удар на себя, и, скорее всего, тот молодой парень остался бы жив.====================В связи с тем, что со времен прошлой публикации прошло почти 2 года, у Тобика уже появился сынок.

Ключевые слова: Собака машина авария авторская история

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