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Истории из жизни

Тобик

Меня не было 2 года, срок не малый, но по возвращению, заметил что все мои истории сгорели. Да и сам я зайти в свой старый акк почему-то не смог. Поэтому дублирую одну из своих историй заново. Она имела хорошие отзывы в прошлом.

====================

Хочу рассказать одну историю из своей жизни, которая произошла со мной несколько лет назад. Ну а вы уже решайте сами, что это — случайное стечение обстоятельств или всё-таки нечто большее.

У нашего сотрудника есть молодой пес по кличке Тобик, где-то трех-четырех лет. Он довольно часто привозит его с собой на смену, небольшой такой собачий формат, как он говорил, «квартирный вариант». Вечно жизнерадостный, очень подвижный пес, помесь рыжего спаниеля с какой-то породой, я не силен в этих разновидностях. Не буду скрывать, у нас в коллективе его все очень любят, часто подкармливают. Кто с дома что принесет, кто просто так от обеда «отломит», ну и я также стараюсь регулярно выдавать ему «аванс». В шутку называем его «слесарем нулевого разряда».

Правда, выдался однажды у него зимний день, который закончился для него не очень удачно. Хозяин тогда в отъезде был, а он увязался за мной, когда я пошел по работе в центр. Как я ни орал на него, ни гнал обратно, ни в какую, бежит передо мной и всё тут. И радостный такой. Даже сам хозяин не мог порой с ним справиться, зовет его, а он как будто и не слышит, бежит себе куда ему нужно и пофиг на всё. Ну а тут откуда ни возьмись, из какой-то подворотни, выскочили трое здоровенных волкодавов, и сразу к нему. Тобик их как увидел, так и присел. В общем, такой замес начался, еле отбил его, и пинками, и палками, хорошо хоть на самого не кинулись. Ну а у него после этого налета что-то вроде нервного ступора и приключилось, ну и плюс шкурку там на нем немного порвали. Пришлось брать бедолагу «за пазуху», под куртку — зима всё-таки — и нести обратно на объект. Колотило его всего от страху или от холода, а возможно, и от всего сразу. К счастью, всё обошлось, правда, на несколько дней притих, «отгулы» брал и лечил раны под диваном.

После этого прошло около года, Тобик к тому времени уже полностью оклемался, и в целом ничего не напоминало о пережитом для него потрясении. Даже успел еще разок влипнуть в историю с местными дворнягами, но уже без моего участия. И не так серьезно.

Зима в том году выдалась очень снежной, снегопады следовали один за другим, и снегоуборочная техника просто не справлялась с такими объемами работ. Из нашего двора есть один довольно опасный выезд на трассу, его сложность заключается в том, что спуск дороги идет под достаточно большим углом, приблизительно градусов 25, и на гололеде или по свежему снегу можно легко «встать на лыжи». К тому же в сильные снегопады на выезде, из-за навороченных куч снега, обычно очень плохо видно, кто едет по трассе с обеих сторон. И вот, именно в один из таких дней, мне потребовалось срочно выехать по рабочим делам. Не долго думая, завел свою старую «Хонду», выехал со двора и стал подъезжать к этому злополучному перекрестку. И вдруг из-за сугроба практически чуть ли не под колеса мне выбегает Тобик.

Вспоминая эту сцену, до сих пор не могу понять, как он оказался в этом районе, поскольку хозяин его живет за много кварталов отсюда. Уже позже, когда я рассказывал ему эту историю, он уверял, что на тот момент его и близко не было возле моего дома, а пес, вероятно, как всегда, просто «гулял сам по себе».

В тот день благодаря свежевыпавшему снегу я смог вовремя заметить этого рыжего засранца и, даже руганувшись в сердцах, резко дал по тормозам. Разумеется, машину по инерции протащило еще метра полтора по дороге, даже немного развернуло, но я все же успел остановиться до пересечения с трассой. Немного обеспокоенный, я решил убедиться, что с собакой все нормально, и поспешно вышел из машины. А через несколько секунд из-за поворота, нарушая все скоростные ограничения, вылетает груженый «Тоноар». На полной скорости он пролетел мимо, обдав меня мощной волной ветра вперемешку со снежной пылью, и улетел прочь. От неожиданности я на несколько секунд даже охренел от увиденного, но все же вернулся к машине. А этого рыжего пройдохи и след простыл, как сквозь землю провалился, будто бы его и не было. Может, меня испугался или, скорее всего, этого безумного грузовика. Я же хотел уже садиться в машину, но внезапно услышал с той стороны дороги, со стороны, куда полетел этот сумасшедший гонщик, глухой скрежет тормозов, и спустя какое-то время оттуда же донеслись дикие крики.

Оказалось, что «Тонар», так эффектно пролетев по трассе мимо меня, через какую-то сотню метров сбил молодого парня лет 17, который переходил дорогу по пешеходному переходу, направляясь к автобусной остановке. Со слов очевидцев, удар был такой силы, что тот отлетел метров на десять, отлетел, как тряпичная кукла. Парень от полученных травм умер почти сразу. «Скорую», конечно, вызвали сразу, но она даже выехать не успела, всё уже было кончено. Насколько стало известно из последующих сообщений в группах, водитель ехал с рейса и задремал за рулем, но, видимо, в последний момент все же очнулся, но было уже слишком поздно. Подробности мне неизвестны, я видел лишь последствия этого происшествия, крайне неприятные последствия...

Мне другое приходит в голову. Я не могу абсолютно точно утверждать, что тогда, в тот день, я видел именно Тобика, но, хорошо зная его размеры и повадки, особенно его дурацкую привычку где-то «путешествовать» по отдаленным районам, можно почти с уверенностью сказать, что это был именно он. Если бы он не кинулся тогда к машине, то я бы не остановился заранее и почти наверняка попал бы в этот страшный замес с грузовиком. А учитывая скорость последнего, разницу в массе и боковое столкновение, последствия для меня вообще очень сложно представить. Хотя, с другой стороны, если бы это столкновение все-таки произошло, то я принял бы удар на себя, и, скорее всего, тот молодой парень остался бы жив.


====================

В связи с тем, что со времен прошлой публикации прошло почти 2 года, у Тобика уже появился сынок.

Тобик


Новость отредактировал Летяга - 22-09-2024, 07:05
Причина: Стилистика автора сохранена
22-09-2024, 07:05 by Сергей76Просмотров: 794Комментарии: 11
+13

Ключевые слова: Собака машина авария авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
22 сентября 2024 19:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 406
Люблю такие истории. Меня однажды пес с нашей работы сторожевой ночью спас...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: зелёное яблочко
23 сентября 2024 18:39
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 141
Комментариев: 6 948
Да, некоторые истории исчезли.. Об этом написано.
Тобика помню хорошо.. Тогда и фотку скачала
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Black Bagira
23 сентября 2024 19:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 692
Помню эту историю. Собачки красавцы)
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#4 написал: Tigger power
23 сентября 2024 21:02
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2900|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 979
Классные пёсели, у того что справа вообще человеческое лицо))+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 06:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 435
Дух к разумности не имеет никакого отношения. Нас всех спасает наше уважительное отношение к духу растений или к духу животных (как в истории), или к духу документов, или к духу камней и так далее. Тому мальчику, которого сбили наглухо тоже подсказка шла - точно, только он не заметил её. С самых что ни есть древних времён сила духа не иссякла в природе, это мы перестали замечать дух. И религия к этому имеет не последнее и не маловажное значение (что мы перестали замечать дух).
Тигрица здесь пытается очеловечивать собаку из истории. Впрочем, так делают многие чувствительные женщины со своими домашними животными. Ошибочная вещь, знаете ли... . Только уважение, а именно хорошее отношение к нашим питомцам, будь то одушевлённые или неодушевлённые они, порождает духовные связи на уровне энергии. Очеловечивание приводит к беде.
Как-то несколько лет назад я читал в журнале одну занятную информацию. В африке жило племя негров, приезжих белых очень удивило, что дети с радостью купаются в местной речке, где водятся крокодилы. Белые полюбопытствовали у старейшин - как это... . Был такой ответ: вожди (или кто-то там из главных ихних - сейчас уже не помню) "договорились" с крокодилами, чтобы они не подплывали к детям. Вот такие дела. Так действует дух.
И напоследок. Дело серьёзное описано в истории, потому я не вижу смысла сдерживать коней. Автору нельзя забывать о великом равновесии, которое есть и заметно вокруг нас. Уравновесьте свою удачу на неудачу. Всё равно вы тоже, как и тот пацан однажды отбросите сандалии после ДТП или как тот водила, заснёте за рулём и собьёте пацана. Вот. И сохраняйте это равновесие несмотря ни на что. Равновесие даёт силу на уровне энергии, чтобы не спать за рулём, чтобы иметь человечность и разумность в любых передрягах.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 196
Собаки ценят хорошее отношение к ним
Зарегистрирован: 20.06.2017
#7 написал: Tigger power
Вчера, 23:55
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2900|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 979
Цитата: Eifersucht
Тигрица здесь пытается очеловечивать собаку из истории.

Да где я собаку пытаюсь очеловечивать, тем что написала, что лицо у неё человечье и что из этого?))) Очеловечивать животных - это относиться и взаимодействовать с ними как с людьми, например ждать что объятия приносят собаке такое же удовольствие как и тебе, или поцелуи в морду, и тд, у животных совсем другие механизмы общения и я в курсе всего этого, потому как изучала очень плотно эту тему перед тем как завести животных у себя в доме. Вы свои фантазии и додумки мне не приписывайте, давайте уж объективно к другим относится раз к себе такое требуете и не придумывайте то, что вам удобно описать в вашем комменте, Ок? Вы как то писали что женщины часто додумывают то, чего нет на самом деле, сами и грешите этим, вот ещё одно доказательство того, что частенько человек про себя говорит, когда говорит о кам то)
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#8 написал: ebegen31
Сегодня, 14:13
+2
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Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 542
Обычно собаки относятся ко мне спокойно. А вчера, как только я вышел с кладбища (просто гулял и зашёл, у нас это что-то вроде парка), собака, питбультерьер, грозно зарычала и несколько раз попыталась кинуться в мою сторону. Хозяин её удержал.

Думаю, может быть, в этот момент рядом со мной находился чей-то дух, или даже не один?..

Меня, между прочим, однажды спас мой школьный друг. Я было пошёл через дорогу на зелёный, а он вдруг как схватит меня за капюшон и как рванёт обратно... Через полсекунды мимо меня проносится троллейбус, его бок прошёл буквально перед моим носом. Всё решило расстояние в один-полтора шага.



Цитата: Eifersucht
...Уважительное отношение к духу растений или к духу животных (как в истории), или к духу документов, или к духу камней и так далее.


Да, я верю, вернее, чувствую, что дух присутствует не только в человеке и прочих живых существах, но и в предметах; мало того, дух есть у местности. Так что лучше уважать и людей, и животных, и неодушевлённые, казалось бы, объекты. Меня всегда коробят фразы вроде "ненавижу мышей", "эти отвратительные пауки" или "люблю собак, но терпеть не могу кошек". Кто мы вообще есть, чтобы так говорить? Мы - такие же создания некой высшей силы, как и все - и всё остальное.



Цитата: Tigger power
...Взаимодействовать с ними как с людьми, ждать, что объятия принесут собаке такое же удовольствие, как и тебе, или поцелуи в морду, и т. д.


Мало кто это понимает. У многих людей в душе вообще нет места для животных, для любви и уважения к ним.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#9 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 15:28
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 562
Собачонка хорошая.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#10 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:38
0
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Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 435
Цитата: Tigger power
Ок?

Окей, окей.
Цитата: Tigger power
Да где я собаку пытаюсь очеловечивать, тем что написала, что лицо у неё человечье и что из этого?)))

У собаки не лицо а морда и вовсе не человеческая. Лицо, конечно, это отличительная индивидуальная особенность, но все уже давным-давно договорились, что у собаки морда. Нельзя сравнивать собаку с человеком, это разные животные. Хотя похожесть между хозяевами и их домашними животными очень даже есть. Но это другая тема.
Цитата: Tigger power
Вы свои фантазии и додумки мне не приписывайте, давайте уж объективно к другим относится раз к себе такое требуете

Ну, я вас за язык не тянул, вы сами написали, что у собаки лицо человеческое.
Цитата: Tigger power
Вы как то писали что женщины часто додумывают то, чего нет на самом деле, сами и грешите этим, вот ещё одно доказательство того, что частенько человек про себя говорит, когда говорит о кам то)

Нет, этого я не мог писать. Не знаю, не помню, может вы вырвали какие-то слова из контекста или что-то не поняли из комментария. Пожалуйста, отправьте моё это сообщение или хотя бы подобное - разберёмся. Тигрица, не бросайте эту вещь, докажите мне, пожалуйста, что именно я это писал и это имел ввиду в отношении женщин.
Знаете, мне довелось в детстве встречать своих коров, когда пригоняли огромное стадо. Из тысячи морд крупного рогатого скота, я выделял именно своих коров и встречал их по мордам. Вот я бы сказал, что у коров лицо при отличении, потому что лицо - это характеристика индивидуальной особенности, отличительных черт, присущих только одному индивиду, будь то одушевлённый организм или неодушевлённый предмет.
Цитата: ebegen31
Меня, между прочим, однажды спас мой школьный друг. Я было пошёл через дорогу на зелёный, а он вдруг как схватит меня за капюшон и как рванёт обратно... Через полсекунды мимо меня проносится троллейбус, его бок прошёл буквально перед моим носом. Всё решило расстояние в один-полтора шага.

Меня лет десять-пятнадцать назад аналогично спас коллега по работе. Хватанул меня за куртку, а через долю секунды пронёсся легковой автомобиль в полуметре.
Цитата: ebegen31
Да, я верю, вернее, чувствую, что дух присутствует не только в человеке и прочих живых существах, но и в предметах; мало того, дух есть у местности. Так что лучше уважать и людей, и животных, и неодушевлённые, казалось бы, объекты. Меня всегда коробят фразы вроде "ненавижу мышей", "эти отвратительные пауки" или "люблю собак, но терпеть не могу кошек". Кто мы вообще есть, чтобы так говорить? Мы - такие же создания некой высшей силы, как и все - и всё остальное.

Ваши слова великолепны. И они сходятся с моим пониманием сей темы. Но, возможно, вы знаете больше меня. Осмелюсь спросить. Вот я не понимаю Святого Духа. Вообще дух мне понятен, а вот Святой - нет. Там есть градация? Типа того, что есть ещё несвятой дух? Или немного меньше святой, типа того, на несколько пунктов?
Дело в том, что по библии оскорбление Святого Духа не прощается во век. Как его увидеть, почувствовать, распознать? Перечитал целую христианскую библиотеку, ничего нет толкового, уходят из темы в каждом произведении. Смотрел выступления разных толкователей - ничего нет достойного разумности, нет логики.
Цитата: ebegen31
Мало кто это понимает. У многих людей в душе вообще нет места для животных, для любви и уважения к ним.

Знаете, я однажды видел одну занятную вещь, когда шёл на работу. Ещё издалека заметил пьяного в дым мужика, на поводке он вёл дворнягу, у которой уши были в разные стороны, морда послушная, хвост опущен, но она вела себя как-то настороженно. Он пошёл с ней в один магазин, потом во второй, затем опять в первый. Когда он третий раз пошёл с этой собакой в первый магазин, она поначалу пошла с ним, а потом что есть силы начала тянуть его совершенно в другую сторону. Вот какая умничка эта собачка. Она боролась, как могла, с пьянством своего хозяина. Невероятная мощь духа этой собачки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 20:14
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2900|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 979
Цитата: Eifersucht
Нельзя сравнивать собаку с человеком, это разные животные.

Почему нельзя сравнивать, даже при всей разности?)) Вы прямо запрещаете да? Я могу сравнивать и писать все что мне захочется.
Ну я могла конечно написать :" у того что справа человеческая морда" но это грубое и странное словосочетание, более гармонично звучит и выглядит словосочетание "человеческое лицо" и наверное в этом случае вы бы мне написали, что нельзя "человеческое" называть мордой))) вы же никогда не признаете, что не правы, будете выкручивать, натягивать и выдумывать. А искать в кучах текстов ваши комменты у меня нет ни времени, ни желания. Я помню эти моменты и писали вы это не мне одной, обвиняя в склонности фантазировать некоторых впечатлительных, так скажем, женщин.
Цитата: Eifersucht
Тигрица здесь пытается очеловечивать собаку из истории. Впрочем, так делают многие чувствительные женщины со своими домашними животными. Ошибочная вещь, знаете ли... . Только уважение, а именно хорошее отношение к нашим питомцам, будь то одушевлённые или неодушевлённые они, порождает духовные связи на уровне энергии. Очеловечивание приводит к беде.

Вот это додумывание я имела в виду, вы тут мне приписываете уже инфантильность всех чувствительных женщин)) очеловечивание и впрямь приводит к беде, только не на уровне обмена энергиями и всего подобного, а вполне реальным бедам типа порванных лиц, рук, шей.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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