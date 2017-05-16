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Истории из жизни

Ангел-хранитель спас

Здравствуйте, читатели 4stor.ru! На сайте я новичок, да и писать не умею. История хоть и короткая, но все же надеюсь, вам будет интересно читать.
Как-то на днях всплыли воспоминания о прошлом, о ярких моментах моей жизни, и мне хочется с вами ими поделиться. В этой истории беда обошла меня стороной, а причиной тому может быть как ангел хранитель, так и случайное стечение обстоятельств. Я точно знать не могу и предлагаю вам сделать вывод самостоятельно.

Этот случай произошел со мной в возрасте 8 лет. Тогда было начало лета. Родители отвезли меня к бабушке в деревню, где я каждый день проводил все свое свободное время на улице. Я играл с местными ребятами, с которыми мы вместе ходили в лес, купались в озере, придумывали всякую всячину и играли в войну - игру, к которой мы относились предельно серьезно. В наших руках палки становились настоящими автоматами, камни - гранатами, а листья заменяли нам погоны. В тот день к нам решили присоединиться ребята постарше (лет десяти). Перед началом игры мы как обычно поделились на две команды. Моя команда основалась в шалаше за двумя тополями, а другая - в неглубоком овраге. Перед оврагом в земле было небольшое углубление, которое ребята накрыли сверху досками. Во время игры я подошел к нему, сел на колени и начал всматриваться в щели, образовавшиеся между досками. Через несколько секунд я почувствовал, словно меня кто-то сильно дернул за плечо, и я упал на спину, а в этот же миг из той щелки, в которую я так старательно всматривался, вылез нож. Я сначала ничего и не понял, лишь потом осознал, насколько всё было серьезно, что я мог остаться инвалидом из-за глупых выходок тех мальчишек, что если бы я не двинулся, то случилось бы непоправимое, нож угодил бы мне прямо в глаз. Деревня все же, здесь все безбашенные. Я осмотрелся, но рядом никого не оказалось. Тем же вечером, когда я уже вернулся домой, рассказал бабуле все, как было. Она мне сказала, мол, это тебя твой ангел-хранитель сберег, поблагодари его перед сном. Я послушался свою бабушку и сделал то, что она мне сказала. Но у меня еще остались вопросы. Кто же тогда мог оттолкнуть и уберечь меня? Или мне просто показалось, и я сам вовремя успел отодвинуться? Как бы то ни было, я благодарен судьбе, что все сложилось так удачно.
Сегодня, 11:22 by ТопотунПросмотров: 660Комментарии: 9
+10

Ключевые слова: Ангел-хранитель нож деревня бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kirillushka)
Сегодня, 11:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Скорее всего ангел-хранитель. Нож я понял выскочил после того как тебя дернули, а реакция перед началом действия редкий случай, так что все таки хранитель.
Зарегистрирован: 16.05.2017
#2 написал: Элиния
Сегодня, 12:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Опасные игры... и раз "кто-то дернул за плечо", аж с коленей перевернул на спину (это ж с какой силой то), врятли было стечение обстоятельств...
Зарегистрирован: 5.05.2017
#3 написал: Elinor
Сегодня, 12:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
А у тех парней мозгов совсем не было? Жуть. Хорошо что ваш Ангел-Хранитель не дремлет
Зарегистрирован: 29.08.2016
#4 написал: Talisha
Сегодня, 12:27
+5
Группа: Посетители
Репутация: (732|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 754
Или Ангел-Хранитель, или сквозь доски всё-таки движение ножа мозг зафиксировал и успел отдернуть тело раньше, чем лезвие наружу высунулось. А у тех парней вместо головы, извините, жопа - такое творить.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 12:59
+5
Группа: Посетители
Репутация: (160|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 676
Ангел-Хранитель, плюс)

Цитата: Talisha
А у тех парней вместо головы, извините, жопа - такое творить.


А у некоторых и с возрастом ничего не меняется) Дети редко думают о последствиях.
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#6 написал: Maxim80
Сегодня, 14:24
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Публикаций: 0
Комментариев: 71
Ах!Дети-дети!Им все интересно-и они часто не задумываются о последствиях...Когда я был мелким(3й.класс-если память не изменяет)Так вот,идём мы с другом по двору и вдруг слышит детский крик в вперемешку с истошным рёвом и тут из-за угла драпают двое первоклашек из соседнего под'езда бледные,с перепуганными глазами-мы их знали,они всегда катались вместе и постоянно попадали в какие нибудь истории-в общем бокорезы точь вточь "Бивис и Баттхед" в детстве,они даже внешне на них похожи были...Мы рванули за дом на крик,а там Катька сидит и орет ,знаете такие чугунные газовые лючки есть с толстой и тяжёлой крышкой,так вот пальцы у неё были зажаты в таком лючке.Мы подняли крышку и-эту картину я никогда не забуду -тоненькие детские пальчики(годика четыре тогда было)сине-голубые с кровяными наплывами...Тут побежала её мама,спросили у нее-что случилось?:-Женька с Колькой!!!-кричит-П-п-придавииии-лл-лиии!!!-вобщем отвезли ее в больницу показалось у неё сломаны три пальца-походу мизинец не сломался потому что тоньше других был...Когда мы спросили зачем они это сделали?-ответ был примерно такой:-Мы сначала палочки лючком ломали и вдруг видим Катька идет,мы сказали ей-Катька смотри,здесь секрет!Она заглянул в лючок,опершись на него рукой,тут мы крышку и бросили...-А зачем бросили?-ответ был по детски прост -Да интересно было...+

Кстати один из них сейчас сидит за наркоту,а второй прокурором стал...
Зарегистрирован: 14.04.2017
#7 написал: Элиния
Сегодня, 15:04
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Цитата: Maxim80
ут мы крышку и бросили...-А зачем бросили?-ответ был по детски прост -Да интересно было...+

сердце кровью облилось, когда читала ваш комментарий. У меня две малышки растут, мне кажется я бы их придушила своими руками, звериное какое-то чувство сберечь своих детей
Зарегистрирован: 5.05.2017
#8 написал: Летяга
Сегодня, 15:09
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Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6252|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 5 271
Цитата: Talisha
сквозь доски всё-таки движение ножа мозг зафиксировал и успел отдернуть тело раньше, чем лезвие наружу высунулось.

Вот скорее всего так и было. А уж о том, что у некоторых вместо мозгов, даже говорить не хочется. История, рассказанная Maxim80, тому подтверждение.
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#9 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:25
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Публикаций: 10
Комментариев: 1 364
У нас такого не было. Играли в войны принципиально понарошку. Детей были полные дворы. Война была не единственной игрой: ляпа, чехарда, печник (похоже на городки), казаки-разбойники, футбол. Сейчас дети стали другими, что-то в мире поменялось, что-то утеряно безвозвратно. Жестокости стало больше, но меньше ответственности. Какие времена, такие и нравы не только у взрослых, но и у детей. В историю верю, сам выходил из подобных ситуаций, но в иных случаях и, кстати, это замечаю до сих пор. Ангел-хранитель это или шестое чувство - мне не известно. С годами понимаю, что эти выходы, так сказать, отводы от падения в пропасть - это ни что иное, как помощь моего я из многомерности. Другими словами: помогает мне тот "я", который уже умер. Ситуация из истории имеет, своего рода узнавание, схожесть с моими случаями. Рад, что есть люди подобные мне. Спасибо. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
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