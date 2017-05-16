Ангел-хранитель спас

Топотун Просмотров: 660 Комментарии: 9 +10 Сегодня, 11:22 by

Здравствуйте, читатели 4stor.ru! На сайте я новичок, да и писать не умею. История хоть и короткая, но все же надеюсь, вам будет интересно читать.Как-то на днях всплыли воспоминания о прошлом, о ярких моментах моей жизни, и мне хочется с вами ими поделиться. В этой истории беда обошла меня стороной, а причиной тому может быть как ангел хранитель, так и случайное стечение обстоятельств. Я точно знать не могу и предлагаю вам сделать вывод самостоятельно.Этот случай произошел со мной в возрасте 8 лет. Тогда было начало лета. Родители отвезли меня к бабушке в деревню, где я каждый день проводил все свое свободное время на улице. Я играл с местными ребятами, с которыми мы вместе ходили в лес, купались в озере, придумывали всякую всячину и играли в войну - игру, к которой мы относились предельно серьезно. В наших руках палки становились настоящими автоматами, камни - гранатами, а листья заменяли нам погоны. В тот день к нам решили присоединиться ребята постарше (лет десяти). Перед началом игры мы как обычно поделились на две команды. Моя команда основалась в шалаше за двумя тополями, а другая - в неглубоком овраге. Перед оврагом в земле было небольшое углубление, которое ребята накрыли сверху досками. Во время игры я подошел к нему, сел на колени и начал всматриваться в щели, образовавшиеся между досками. Через несколько секунд я почувствовал, словно меня кто-то сильно дернул за плечо, и я упал на спину, а в этот же миг из той щелки, в которую я так старательно всматривался, вылез нож. Я сначала ничего и не понял, лишь потом осознал, насколько всё было серьезно, что я мог остаться инвалидом из-за глупых выходок тех мальчишек, что если бы я не двинулся, то случилось бы непоправимое, нож угодил бы мне прямо в глаз. Деревня все же, здесь все безбашенные. Я осмотрелся, но рядом никого не оказалось. Тем же вечером, когда я уже вернулся домой, рассказал бабуле все, как было. Она мне сказала, мол, это тебя твой ангел-хранитель сберег, поблагодари его перед сном. Я послушался свою бабушку и сделал то, что она мне сказала. Но у меня еще остались вопросы. Кто же тогда мог оттолкнуть и уберечь меня? Или мне просто показалось, и я сам вовремя успел отодвинуться? Как бы то ни было, я благодарен судьбе, что все сложилось так удачно.

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