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Истории из жизни

Посторонний сотрудник

Эту историю рассказал мне старый знакомый за рюмкой чая. Утверждает, что произошла она с ним лично около десяти лет назад.
Сам он - предприниматель средней руки. Не олигарх, но, однако, и не неудачник. Владеет небольшой конторкой с персоналом около пятидесяти человек. Достаточно серьезно и прагматично относится к жизни. Семья, дети.
Короче, такие совершенно не склонны к мистификации.

А история такая.

Обычный рабочий день. Входит к нему в кабинет совершенно незнакомый человек и протягивает документы на подпись. После попытки выяснить, кто он такой, человек сильно удивляется и утверждает, что уже не первый год работает в компании моего знакомого в должности маркетолога.
После некоторой проверки остальные сотрудники, тоже удивившись, подтверждают версию незнакомца. Его дело есть в отделе кадров, бухгалтерии. Есть фотографии его с корпоративных вечеринок.

Мой знакомый в тот день сдался. Ничего не понял и уехал домой - все обдумать.
А на следующий день никто в офисе странного сотрудника не вспомнил. Все шло своим чередом. Пропали записи из бухгалтерии, отдела кадров. Человек пропал с фотографий, но вот только мой друг продолжает помнить тот день с его участием...

Не знаю, как к этому относиться. Эффект Манделы? Переутомление?
Самое забавное, что, приехав домой, он рассказал историю про странного сотрудника жене. И она тоже помнит рассказ.
Автор - KOCMOHABT.007.
Источник.
Сегодня, 13:27 by LynxПросмотров: 639Комментарии: 8
+13

Ключевые слова: Эффект Манделы параллельная реальность сотрудник неизвестный

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Комментарии

#1 написал: Ерема
Сегодня, 13:59
+4
Онлайн
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 129
Попадалась мне теория, суть которой в том, что существуют другие реальности, которые в разной степени отличаются от нашей, иногда даже очень незначительно. Вроде как человек способен иногда перелетать из одной реальности в другую. Естественно, эффект Манделлы - из той же оперы. У меня тоже бывают странности подобного рода, но не такие глобальные: к примеру я иногда четко помню купленные несколько дней назад красные резиновые тапки для огорода, а в сенях стоят черные и т.д. Но в моей привычке объяснять это обычной забывчивостью. ++++++
Зарегистрирован: 29.06.2018
#2 написал: PabloEscobar
Сегодня, 14:38
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Так, ну тут два варианта:
1) слишком большая рюмка чая;
2) сильное переутомление.
Скорее всего первый вариант:)
Зарегистрирован: 15.07.2018
#3 написал: Joss
Сегодня, 15:16
+1
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Репутация: (180|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 747
Ага! А может это был шарлатан гипнотизер?
Пришел, загипнотизировал всех, подсунул документы на подпись....
А потом окажется, что канторка то и дом, и машина больше хозяину не принадлежат....
А владеет этим тот "маркетолог"... 463
smeh
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#4 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 15:21
0
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Репутация: (109|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 298
Агент Кей, ты ли это?
Зарегистрирован: 18.07.2016
#5 написал: Tser
Сегодня, 15:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Очень интересно)
Читала крипи стори подобную однажды, но нигде боле не сталкивалась с таким, любопытно))
Плюс
Зарегистрирован: 22.03.2016
#6 написал: Eulalia
Сегодня, 16:56
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
Цитата: PabloEscobar

слишком большая рюмка чая;

Дак за рюмкой чая была поведана история десятилетней давности)) на тот момент рассказчик мог быть вполне стёкл как трезвышко)))
Зарегистрирован: 11.05.2014
#7 написал: Liam
Сегодня, 16:58
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Публикаций: 9
Комментариев: 628
Тут может быть всё, от временного слияния нескольких реальностей... до переутомления. И не разберёшь что правда.... к сожалению.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 18:04
0
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Репутация: (975|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 976
мож сам начальник попал в параллельную реальность в которой у него работает этот сотрудник. Переспав с женой на утро вернулся в свою реальность.
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Зарегистрирован: 22.07.2013
    
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