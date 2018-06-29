Посторонний сотрудник

Lynx Просмотров: 639 Комментарии: 8 +13 Сегодня, 13:27 by

Эту историю рассказал мне старый знакомый за рюмкой чая. Утверждает, что произошла она с ним лично около десяти лет назад.Сам он - предприниматель средней руки. Не олигарх, но, однако, и не неудачник. Владеет небольшой конторкой с персоналом около пятидесяти человек. Достаточно серьезно и прагматично относится к жизни. Семья, дети.Короче, такие совершенно не склонны к мистификации.А история такая.Обычный рабочий день. Входит к нему в кабинет совершенно незнакомый человек и протягивает документы на подпись. После попытки выяснить, кто он такой, человек сильно удивляется и утверждает, что уже не первый год работает в компании моего знакомого в должности маркетолога.После некоторой проверки остальные сотрудники, тоже удивившись, подтверждают версию незнакомца. Его дело есть в отделе кадров, бухгалтерии. Есть фотографии его с корпоративных вечеринок.Мой знакомый в тот день сдался. Ничего не понял и уехал домой - все обдумать.А на следующий день никто в офисе странного сотрудника не вспомнил. Все шло своим чередом. Пропали записи из бухгалтерии, отдела кадров. Человек пропал с фотографий, но вот только мой друг продолжает помнить тот день с его участием...Не знаю, как к этому относиться. Эффект Манделы? Переутомление?Самое забавное, что, приехав домой, он рассказал историю про странного сотрудника жене. И она тоже помнит рассказ.Автор - KOCMOHABT.007.

Ключевые слова: Эффект Манделы параллельная реальность сотрудник неизвестный

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