Вся наша жизнь - игра

Eifersucht Просмотров: 1 066 Комментарии: 4 +5 29-03-2024, 20:46 by

"Король Лир: «Бушуйте, Ветры!..»"Вся наша жизнь – игра без эпилога.И нет такого, в сущности, предлога,Чтоб жизнь с игрой связать.Но если тот спектакль показать,То эпилог для всех один и тот же,Хоть роли у людей не схожи,И перед смертью мы перестаем играть…Но кто-то начинает маски надеватьИ в тот предсмертный час отрывками читатьТо сцену смерти из знакомой пьесы,То интервью давать для прессы,Про то, что страха нет… и нечего терять.Примерно с 96 года я играю в букмекерской конторе, делаю ставки на спорт и лотереи (когда они были ещё в конторах).Мне повезло поначалу встретить людей, зависимых от игры, так сказать, игроманов, по сути больных людей. И, в принципе, можно сказать так, что я предупреждён был духом в самом начале.Один эпизод я, пожалуй, расскажу, потому что защиту всё равно для читателей преподнести в истории нужно, хотя бы в такой завуалированной форме.Ехал как-то весной или осенью в троллейбусе по делам и невольно оказался слушателем телефонного разговора рядом стоящего пассажира. Как я понял, тот молодой мужчина был из другого города, и он был в бегах. Звонил своему другу и объяснял, что он исчез из города по причине того, что взял кредит, поставил все эти деньги в букмекерской конторе и напрочь всё продул. Кредиторы и коллекторы замучили, он и свалил, никому об этом не сказав. Оказалось, что этот кредит повесили на его жену, вот она, помимо содержания ребёнка, тащила ещё и на себе кредит мужа. Мужчина был дёрганным, видно было, что он себе места не находит. Вот, в общем-то, и весь эпизод.Ставки свои в основном я проводил на деньги, которые могу выкинуть и жалеть не буду, потому что сумма невелика. По этому принципу я и ставил определённые суммы в плавающем варианте - где-то ниже этого принципа, а где-то и выше. Из рамок здравого смысла не выходил никогда. Разве что иногда устанавливал абсолютную планку: в месяц столько-то – не выше.Ну, и я больше исследователь, чем болельщик или игрок. Лучше сказать, исследующий игрок.Разрабатывал свои системы. Исписал кучу тетрадей, только недавно все выкинул. Перерыл все научные изыскания (которые, естественно, публиковались) по этому поводу, по которым были защищены диссертации или написаны статьи. Скажу заранее, что все системы, и мои тоже, и даже какого-то там испанского профессора-математика, который защитил научную работу и сейчас за неё получает денежку, - держатся на практике ровно две недели. Не буду описывать все системы со стороны – это нудно и никому не нужно. Затрону лишь мистическую сторону ставок и расскажу о своей одной системе, которая в перенесении (в абстракции) вскрывает невероятную связь человеческой жизни и смерти.Уже давно заметил, что я иногда способен видеть исход игры. Это состояние для меня понятно не до конца, культивированию это состояние не поддаётся. И речь совершенно не об этом, естественно.Итак, суть системы: по ходу на работу или с работы, вооружившись листком бумаги и ручкой, я переписывал номера случайно встреченных автомобилей… Ха-ха-ха. Потом это дело оставил, просто подозрительные водители уж подолгу на меня внимание обращали, ошарашенно глядели. Из-за шоферов с паранойяльной настроенностью с автомобилей я переключился на объявления: переписывал номера телефонов, указанных в объявлениях, приклеенных на столбах. Всё было просто: если номерок чёт, то ставка в исходе слева, если нечет – справа. Из номера телефона брал определённое количество номеров, всё в итоге по ставкам собиралось в экспресс, который ставил у одного букмекера. Уверен был, что угадать экспресс невозможно в принципе даже по этой методе. Ставил одинар на противоположный исход из этого же экспресса в другой конторе, если проигрывал, увеличивал ставку и ставил на следующий противоположный исход из того же экспресса, так можно было выиграть.Ровно две недели был в шоколаде. Великолепно всё выходило, потому что экспресс выиграть невозможно, а вот одинары на противоположный исход можно, как два пальца об асфальт.Потом внезапно у меня выиграл экспресс – это означало одно, что в итоге я проиграл в ставках на одинары, то есть потерпел неудачу, в общем.Удивлённо смотрел на номера чужих телефонов и таращил глаза: да это невозможно… Начинал опять и опять, резко пошёл в минус теперь уже после трёх дней удач, а потом и после двух.Ладно, переключился на генератор случайных чисел из интернета. Так же формировал экспрессы и делал ставку на противоположные одинары из этого же экспресса… Тоже две недели - три дня, два дня, в итоге я в полном трэше…Ладно, подыскал из своей семьи себе напарника. Один подбирал экспрессы, второй ставил одинары, потом менялись… В итоге обязательно спустя какое-то время проигрывал тот, кто ставил непосредственно на одинары.Ну, раз так невероятно и часто везёт в экспрессах, ставил только на экспрессы – ничего, полный ноль. Ну, естественно были ограничения по времени, потому что вечно же не будешь ставить. У меня же был своеобразный препон по сумме.Заметил одну уж очень подозрительную закономерность в самом себе и непосредственно в везении по времени:1) Первая удачная серия занимала ровно две недели, после чего я проигрался. Вторая удачная серия шла ровно три дня. Третья удачная серия шла всего пару дней. После отдыха (а по сути вынужденного перерыва длительностью до месяца) все эти серии в две недели-три дня-два дня возобновлялись. В буквальном смысле в сериях совершенно не прослеживалась зависимость от закона вероятности, но наблюдалась зависимость от моего состояния.2) Экспрессы отдельно без одинаров не выигрывались за две недели. Больше я не ставил, потому что это накладно в плане финансов.3) Заметил, что от ставки к ставке на одинары, противоположные исходу в экспрессе, у меня повышался уровень боязливости, что ставку я проиграю. Повышался таким образом, что, к примеру, в конце двух недель первой серии я уже ошалело смотрел на текущий счёт в онлайн или по видео в итоге всё получалось ровно заодно с моим страхом потери. Уровень боязливости был очень высоким в эмоциональном плане. И было такое яркое ощущение, что против меня играют не только две команды на поле, но судьи и даже зрители-болельщики. Во второй серии уровень страха был просто невыносим. А в третей я еле терпел.Вот, пожалуй, и всё.А теперь мои доводы и выводы и перенос на обычную жизнь:1) Описана в литературе такая таинственная штука, как намерение. Намерение – это сила. А сила плохой или хорошей не может быть в принципе. Если вспомнить курс физики, то сила просто есть или её нет, или она скрыта, или она явна. Но по уровню приложения она может вызывать отрицательный эффект в связи с ожиданием, а может и положительный. Всё зависит от ожидания субъекта, стороны приложения, эмоциональной выдержки, даже воспитания, знания закономерностей проявления силы.Вот эта штука замысловатая в данном случае проявлялась через отрицательное ожидание, причём обязательно в прогрессии через накапливание этого ожидания. И в ходе перерыва ожидание сбрасывалось до нуля.Ожидание одного человека может изменить его окружающий мир вместе со всеми людьми за него или против него самого.2) Относительно недавно была пандемия коронавируса. Я болел ровно две недели, чуть сандалии не отбросил. Косила эта пандемия людей по-чёрному. А ведь всего ничего надо было при болезни – это грамотно принимать анальгетики, но это неважно сейчас, потому что речь не об этом. По ходу этих двух недель усиливается напряг в плане потери своей жизни.Если посмотреть на всех, в общем, людей, можно заметить, что совершенно нет одинаковости в возрасте смерти. Разрыв в прожитых годах замечается довольно-таки большим между различными людьми. При разнообразных болезнях, которые длятся с определённым обострением у людей, включается отрицательное намерение, которое притягивает смерть. Причём в этом случае, как в моих играх, срабатывает весь мир против одного человека. Ещё: в данной раскладке мощнее всего старость и дряхлость, сильнее даже чем смерть. Значит что? Значит, собственно не мир нас толкает в старость, а мы сами своей крайней боязливостью с усилением заносим себя в дряхлость, сами не понимая это.Старость можно избежать…? А может достижение библейских возрастов вполне достижимо?..

Ключевые слова: Жизнь смерть намерение удача система цифры сила авторская история

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