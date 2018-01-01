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Дурдом

Случай с игрой

Одним днём мы с другом сидели у меня и играли в комп,мы решили скачать игру(название уже не помню т.к. удалил не раздумывая).В этой игре мы играли за робота на колёсиках,с помощью которого искали разные проявления паронормальной активности.Игра нам понрвилась и мы скачали её.Прошли прилично далеко.И тут игра вместе со звуком заисает и мы видим вот это
Случай с игрой
Сказать что мы не наложили в штаны - ничего не сказать.Рука на автомате потянулась выключать шнур из розетки.Есть!Компьюте выключен.Но два смелых существа с грязыми и мокрыми штанами решили запустить игру ещё раз,но экран сразу же так же "поплыл".Третье включение дало понять - игру надо искоренять.Удалять через инсталятор я не захотел,а то мало ли ещё какая хрень творится с этим инсталятором
P.S Комп плыл после этого тоже,но это были проблемы с оперативой

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:43 by pushaПросмотров: 61Комментарии: 0
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Ключевые слова: Игра баг компьютер авторская история

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