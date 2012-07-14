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Стихи

Пила

Придумана такая игра, игра на выживание,
Жить или умереть - тебе решать, игра на выбывание.
Блуждаешь в лабиринте, жизнью не дорожа,
А в реальной ловушке сможешь спасти себя?
Таймер отмеряет времени ход,
И железный капкан скоро тебя убьет.
Но тебе дан шанс спастись,
Следуй правилам, переродись.
В СМИ окрестили его Пилой,
Жестоким маньяком, играющим с тобой.
Он дает тебе билет в новую жизнь, он не злой.
Часто люди сами губят себя, сделай выбор свой.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:48 by folko92Просмотров: 16Комментарии: 1
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Ключевые слова: Игра жизнь выживание пила авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 15:12
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (341|0)
Публикаций: 229
Комментариев: 1 939
А в чём мистика? flushed

Да и не понравился стих, честно говоря... Тема заезженная и не особо интересная. Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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