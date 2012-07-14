Пила

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

folko92 Просмотров: 16 Комментарии: 1 0 Сегодня, 13:48 by

Придумана такая игра, игра на выживание,Жить или умереть - тебе решать, игра на выбывание.Блуждаешь в лабиринте, жизнью не дорожа,А в реальной ловушке сможешь спасти себя?Таймер отмеряет времени ход,И железный капкан скоро тебя убьет.Но тебе дан шанс спастись,Следуй правилам, переродись.В СМИ окрестили его Пилой,Жестоким маньяком, играющим с тобой.Он дает тебе билет в новую жизнь, он не злой.Часто люди сами губят себя, сделай выбор свой.

Ключевые слова: Игра жизнь выживание пила авторский стих

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