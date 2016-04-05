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Истории из жизни

Банник?

Эту историю мне рассказал папа, она не большая, но реальная.

Был конец 80х годов, папе в то время было лет 20, жил в небольшом поселке, в частном доме.
Папа в то время дружил с мамой, гуляли на улице допоздна. После очередной прогулки проводил маму, и пришел домой около 2 часов ночи.
Когда зашел домой, родители уже спали, решил пойти в баню ополоснуться, вода была еще теплая.

Обычная старенькая бревенчатая баня, стоит в паре шагов от дома, возле бани на углу будка с собакой.
Пришел в баню, начал мыться, вдруг слышит кто-то дверь в предбанник дёргает (открывается она туго и чтобы закрыть надо хорошо постараться и захлопнуть) папа притих, слушает, дверь рывком открыли и с силой захлопнули, раздались шаги по предбаннику и тишина.
Первая мысль была что кто-то из родителей зашел, позвал: "мам, пап", но никто не ответил.

Он выглянул в предбанник, там никого, вылил на себя ведро воды и скорее домой, когда зашел, родители всё также спали. Утром папа спросил у них, не заходили ли они ночью в баню, когда он мылся, они сказали что нет. С тех пор папа по ночам не моется.

Я была у бабушки в бане и там правда дверь сложно открывается, надо хорошенько дернуть за неё, и закрывается не так просто, надо захлопнуть, да и собака бы лаяла, если бы кто-то посторонний в ограде был. Сколько раз я там мылась к счастью ничего такого не слышала, мылась днём правда.
Как думаете, что это могло быть?

Сегодня, 07:10 by СпараксисПросмотров: 24Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ночь баня дверь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сабелька
Сегодня, 07:28
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Комментариев: 244
Если не слуховой глюк от жары, то точно "банник". БановОй.
Я, кстати, бань в этом смысле очень боюсь. Есть у меня история из детства, связанная с баней. Расскажу как- нибудь.
Зарегистрирован: 5.04.2016
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