Банник?

Спараксис Просмотров: 24 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:10 by

Эту историю мне рассказал папа, она не большая, но реальная.Был конец 80х годов, папе в то время было лет 20, жил в небольшом поселке, в частном доме.Папа в то время дружил с мамой, гуляли на улице допоздна. После очередной прогулки проводил маму, и пришел домой около 2 часов ночи.Когда зашел домой, родители уже спали, решил пойти в баню ополоснуться, вода была еще теплая.Обычная старенькая бревенчатая баня, стоит в паре шагов от дома, возле бани на углу будка с собакой.Пришел в баню, начал мыться, вдруг слышит кто-то дверь в предбанник дёргает (открывается она туго и чтобы закрыть надо хорошо постараться и захлопнуть) папа притих, слушает, дверь рывком открыли и с силой захлопнули, раздались шаги по предбаннику и тишина.Первая мысль была что кто-то из родителей зашел, позвал: "мам, пап", но никто не ответил.Он выглянул в предбанник, там никого, вылил на себя ведро воды и скорее домой, когда зашел, родители всё также спали. Утром папа спросил у них, не заходили ли они ночью в баню, когда он мылся, они сказали что нет. С тех пор папа по ночам не моется.Я была у бабушки в бане и там правда дверь сложно открывается, надо хорошенько дернуть за неё, и закрывается не так просто, надо захлопнуть, да и собака бы лаяла, если бы кто-то посторонний в ограде был. Сколько раз я там мылась к счастью ничего такого не слышала, мылась днём правда.Как думаете, что это могло быть?

Ключевые слова: Ночь баня дверь авторская история

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