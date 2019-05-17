Подслушано. Непридуманные истории из жизни. Категория МИСТИКА - 3

Летяга Просмотров: 119 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 21:42 by

***Когда мне было 18 лет, я лежала в больнице в операционном блоке. В палате со мной обитали бабульки за 70, по ночам с которыми спать было совершенно невозможно. И я часто по ночам выходила в коридор, чтобы посидеть на лавочке, отдохнуть от храпа, стонов и запахов. В соседней палате лежала девушка 25 лет, с которой днём мы часто общались.Два часа ночи. Сижу, никого не трогаю. Выходит моя соседка. Сидим с ней около часа, разговариваем обо всём. Уже собираюсь прощаться, а она мне начинает жаловаться на боли в сердце и говорит про то, что весь день боли не отпускают, а до медсестры не дойдёт никак. Я предлагаю сама дойти, лекарства принести или медсестру позвать. Она соглашается. Но перед этим говорит, что врачам не доверяет, всё золото с себя под матрас спрятала, мама приедет — отдать ей нужно будет. Прощается, мягко улыбается и скрывается в своей палате. Я иду к дежурной медсестре, прошу подняться и помочь девушке, со спокойной душой иду к себе в палату и ложусь спать. Утром узнаю, что девушка умерла в 23: 00. Оказалось, у неё было слабое сердце. Столкнувшись с её мамой в коридоре, сказала про золото.До сих пор не знаю, что это было. Она была такой реальной... Я даже чувствовала её тепло.***У моей знакомой есть ручка-талисман с магическими силами. Когда ею писали неверный ответ, она переставала писать. Так знакомая удачно сдавала экзамены в школе и институте. И чёрт её дернул принести эту ручку на регистрацию своего брака. И конечно, когда надо было расписаться, ручка решила, что не надо. Брак заключили, а через три месяца муж начал бить жену. Подписывая документы о разводе и разделе имущества, ручка не заела ни разу. Вот и не верь после этого в магию вещей...***Живу я одна с котом. Вернулась однажды домой и сразу легла в кровать, так как сильно хотелось спать. Уткнулась лицом в подушку, натянула одеяло на голову... Лежу и чувствую, как кот запрыгнул на кровать. Прошёлся по мне несколько раз и лёг на спину. Полежала я пару минут, поумилялась котейке и уснула. Просыпаюсь через пару часов, иду попить водички и выясняется, что утром перед уходом случайно заперла кота на кухне, и он всё время был там. Несколько дней потом спала с включённым светом.***Помню, было мне лет 8. Мама уехала в командировку и я осталась дома с отцом. Ночь. Я почти заснула, вдруг слышу стук прямо из центра комнаты, а затем тихий шёпот "не спи". Сердце бешено заколотилось и меня охватила дикая паника, было так страшно, что не могла пошевелиться. Повторялось это раза три, после чего я пулей выскочила из комнаты. Смотрю, а вся квартира в дыму.Оказалось, пока мы спали - загорелась проводка. Мы тогда не пострадали, но не разбуди меня это НЕЧТО, кто знает, чем бы всё закончилось...***Давным-давно где-то прочитала, что, чтобы найти потерявшуюся вещь, нужно попросить о помощи некую Анну Сергеевну. Понятия не имею, что за демоны скрываются за этим именем, но уже лет 10 после: "Анна Сергеевна, помоги!" — находится всё: от ключей до кота.***У моей подруги на даче стоят старые часы с боем. Даже старинные, я бы сказал. Не ходят. Я её спросил однажды, почему бы их не завести, а она шёпотом ответила, что все этих часов боятся, потому что те бьют 13 раз в полдень перед смертью кого-то из членов семьи. Бабушка, ее сестра, дед, даже перед смертью кота пробили 13 раз. И выкинуть не могут, потому что дед оставил завещание, где умолял не избавляться от часов, которые он вывез из Берлина в 1945г.***У меня язва двенадцатиперстной кишки, соответственно, диета строгая: каши, супчики, овощи. А так хочется чего-нибудь вредного... Сосиска в тесте, шоколадка, чипсы - во снах уже снится.. Решила себе "праздник" устроить, купить что-нибудь вредное. Подхожу к общепиту в универе, а там очередь - человек 30.... лааадно, на втором этаже есть автомат с шоколадками, прихожу, он принимает только 50р купюры, у меня 100р, разменять никто не может... ладно, в нашем корпусе есть еще один - не работает... черт. Друг мой старый - сабвэй, он-то точно никогда не подведет. Вы когда-нибудь видели, чтобы сабвэй не работал по техническим причинам? Вот они, высшие силы!***Однажды мне понадобился отгул в пятницу (13 число). Позвонила начальнику. Отпустил со словами: "Правильно, молодец, шабаш нельзя пропускать!"***Убираюсь в своей квартире. Вдруг краем глаза замечаю, как из коридора на кухню пробегает какая-то тень, небольшая, сантиметров сорок в высоту. Думала, что это кот. Оборачиваюсь - кот сидит и смотрит на меня вытаращенными глазами. И как будто спрашивает: "Ты ЭТО видела? Я сам офигел!" После этого кот несколько дней пытался "залезть" в зеркало (большое, в коридоре висит), то лапами туда рвётся, то мордой тычется, то сбоку как-то влезть пытается. Через какое-то время опять увидела тень. Наверное, обратно побежала. Кот тоже прекратил попытки в зазеркалье пройти. В принципе, я этого не боюсь: ну портал - так портал. В конце концов может быть в моём мире это тень, а в том - может это я непрошеным гостем по лесу со своим веником тропинки мету.Авторы анонимны.

Ключевые слова: Палата часы ручка комната сон

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