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Истории из жизни

Подслушано - 8

***
Был у меня свой магазин подарков. Однажды стою, консультирую покупателя. В дверь буквально влетает мужик, подбегает ко мне и пихает в руку монету 2 рубля, громко требуя разменять. Я опешила. Растерялась, отдала ему две монеты по рублю. Он так же стремительно убежал. Я сначала пожала плечами, мол, чудик какой-то. А потом почему-то вспомнила про переклады (перемещение негативной энергии на какой-то объект), выбросила монету, руки вымыла от греха... Вот уже полгода ищу работу, перебиваюсь случайными заработками. Магазин пришлось закрыть, покупателей не было совсем, долги росли стремительно. Плачу кредиты, бьюсь как рыба. Но выплыть пока не получается.
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***
Однажды на сочельник с девками устроили тематическую вечеринку, где каждая должна была подготовить гадание. Я выбрала хиромантию. Горят свечи, я беру руку, и мне становится жутко холодно, я начинаю говорить странные вещи, которые попадают в "цвет". Прошло много лет, и иногда кто-то по приколу просит ему погадать, и, бывает, я опять чувствую этот замогильный холод, и начинаю вещать. Я очень боюсь этих моментов. Однажды ляпнула, что девушка оставила своего ребёнка в роддоме, и это оказалось правдой.
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***
Компания, в которой я работаю, переехала в новое помещение в старом офисном здании. На второй день обнаружили на нашем пролёте в подъезде нехилую кучу дерьма. Поругались, убрали. Через два дня то же самое, но в этот раз без повторения. И всё бы нормально, но пока в подъезде лежала эта куча, то от клиентов отбоя не было! За пару дней срубили денег, как за две-три недели. Как только убрали — никто не приходит, а некоторые старые отменили сделки и требуют возврата денег. Какая-то дерьмовая магия.
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***
Есть в моем окружении одна ужасно неприятная девушка. Всё время пытается как-то самоутвердиться за мой счет. В принципе, я человек неконфликтный, часто игнорировала её, иногда отвечала на её "шутливые" унижения и оскорбления в мой адрес. Однажды мне попалась на глаза одна "инструкция", как нарисовать "защитный щит" от злости со стороны окружающих. Ну, я и нарисовала в своём блокноте. Не знаю, совпадение или нет, но в коридоре универа, когда она очередной раз решила блеснуть своим остроумием в мою сторону, эта коза оступилась и свалилась вниз по лестнице, разбив себе голову. А я спокойно и равнодушно спустилась мимо неё и пошла дальше.
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***
Часто, когда захожу в подъезд, лифт сам открывает двери без вызова. И всегда после этого он останавливается на шестом этаже, открывает двери, словно кого-то выпускает, а потом едет дальше на мой этаж. Каждый такой раз говорю "спасибо" и "до свидания" своему невидимому соседу.
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***
Когда мне было девять лет, мы переехали с семьёй в сталинку, бывшую коммуналку на две семьи. Через какое-то время мне стало страшно засыпать без света: на кухне ночью я часто слышала негромкие голоса двух людей, а из спинки дивана пару раз показывалась изящная женская рука в перчатке. Родители не верили. Выросла, переехала от родителей. Недавно звонит папа и говорит: "Доча, прости за неверие. Проснулся ночью и услышал их". Обмениваемся впечатлениями…
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***
В квартире стоят детские музыкальные качели. Как правило, они отключены и не используются. Но около трех недель назад они стали самопроизвольно включаться, особенно ночью. Причем на полной громкости, даже если перед очередным отключением звук был поставлен на ноль. Естественно, меня это насторожило, я позвала одну знакомую. Она "почистила" квартиру, в процессе чего кот бегал по стенам, у меня из рук "некто" выбил две кружки, свеча моей знакомой тухла раз пять, а ребенок, отправленный с супругом на улицу, плакал так сильно, что муж звонил и спрашивал: "ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОЧЕМУ ОН ТАК ОРЕТ?!" Знакомая работала очень долго, потом молча дала мне листок, в котором написано, что нужно сделать, и так же молча ушла... Самое странное, что она оставила у меня пальто, а позже сказала вообще его выбросить. Что это было, я не знаю, но ощущение жути осталось. Качели отправлены в гараж, кот спит под ванной. Но жив, есть ходит и какули в лоток кладет, но не выходит четвертый день.
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Авторы анонимны.
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25-02-2022, 15:01 by ЛетягаПросмотров: 1 036Комментарии: 9
+16

Ключевые слова: Размен переклад подъезд лифт чистка короткие истории

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
25 февраля 2022 16:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (212|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 052
По каждой истории можно оставить развёрнутый комментарий.
Но меня особенно впечатлили про качели, лифт, монету и руку в перчатке!
Однозначный плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Eifersucht
25 февраля 2022 16:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 300
Мощно. К первому сюжету: всякий субъект обладает мышлением, интеллектом и эмоциями. Из них главное - это эмоции, потому что они определяют интеллект и мышление. Удача благоразумия тоже, казалось бы, определяет эмоцию, но удача включает радость победы, в принципе, тоже относится к эмоции. А вот в психозах аффект всегда на первом месте, а за ним следуют мышление и интеллект. Путь всегда один: эмоция, а потом всё остальное. Так что девушке надо было изменить эмоцию в ответ на разумную деятельность своего организма. К примеру, полюбить того мужика, который неожиданно предложил поменять два рубля по рублю, а два рубля не выкидывать, а заложить его под подушку свою и сладко спать на атрибуте объекта. Как только эмоционально пришло бы успокоение, сразу же следовать по пути размышлений: а куда же деть монетку. Там уже всё равно куда: выкинуть, али вложить в свои монеты до кучи и купить пирожное, которое затем с удовольствием съесть. Ничего не будет, объект не узнает, что хозяйка изменила своё решение обмена, и о любви он тоже не узнает.
По второму сюжету девушка переключается на гадание всем своим существом. Не исключено, что она в прошлых жизнях гадала. Холод-это всё равно, как заснуть и переключиться из бодрствования в сон (поменять состояние). И не она говорит, по сути, а говорит другой, который ею и является.
У меня похожее нечто есть, но не по теме гаданий. Я ужасно экономлю писчую бумагу: на работе, дома, когда-то в школе, армии. Бумаги полно, везде много тетрадей, журналов, листов для принтера. А мне надо, если пишу, выбирать самый грязный или помятый лист, могу даже расчётами исписывать квитанции после магазина или банка, а потом со спокойной душой их выбрасывать. Если журнал, то комкать строчки, спрессовывать их. Не знаю с чем связано.
По третьему сюжету, кто-то из начальников автора духовен.
В четвёртом сюжете уж автор беспощадна очень. Я и раньше слышал о беспощадности женщин, но тут явно. Щит сработал, конечно, когда был нарисован и девушка расслабилась. Но можно было просто поменять мнение в открытую о человеке и расслабиться по другому. Хотя в принципе, если человеку не нужна доброта, почему бы и нет... .
Что касается лифта - глючит электроника.
Про голоса и руку ничего не могу написать. И по последней истории тоже.
+++
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Arhip
25 февраля 2022 18:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1888|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 856
Про дерьмовую магию повеселило
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: Tigger power
25 февраля 2022 20:03
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2896|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 933
Знакомая работала очень долго, потом молча дала мне листок, в котором написано, что нужно сделать
и там было написано - сжечь))) шутка, может кот с ребёнком впечатлились ритуалом, но эмоции конечно слишком сильные для этого. Какая-то бяка видимо хотела пожить рядом.
Цитата: Arhip
Про дерьмовую магию повеселило

Вот да, оно всемогуще, и во сне, и в реале работает))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Скарм
25 февраля 2022 20:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 545
Про кучи дерьма - отпад!
++++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#6 написал: NEMO 1
25 февраля 2022 23:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (278|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 587
Хорошая подборка))) +
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#7 написал: Blackmaiden
Вчера, 05:30
+4
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 153
[quote=Arhip]Про дерьмовую магию повеселило[/quote]
Вот да, оно всемогуще, и во сне, и в реале работает))[/quote]

Про "дерьмомагию".
Сидела я в прошлом году в ноябре месяце почти без заказов и без денег.
Работаю я как фрилансер на ивент - агенства и рекламные агентства. Так что работа сдельная, работаю из дома, за жопачасы, увы, не платят:(
Так вот, снится мне в начале декабря сон, будто в обеих моих руках огромные такие какахи, аж в руки не помещаются. Как у меня оказались- не понятно, и куда их деть я тоже не знаю. Ищу во сне урну или унитаз, но ничего нет подходящего, куда бы это все сбросить.
Так и проснулась, ничего не найдя. А на следующий день от двух компаний поступают внушительные заказы и весь декабрь полно работы и денег нормально заплатили.
Можно, конечно, было предугадать, что в декабре заказы будут, так как Новый год, праздники, мероприятия, подарки сувенирные, но обычно фирмы готовятся месяца за 1,5-2 до Нового года, потом что у многих подрядчиков в декабре уже все расписано до середины января и даже до февраля. Впихнуть сувенирку в этот период бывает ох как не просто! Но я все нашла, все успела и главное, что мне заплатили!
Зарегистрирован: 25.12.2014
#8 написал: Talisha
Вчера, 08:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2079|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 288
Да уж, по первой истории хочется много сказать неласковых слов в адрес тех, кто сам себя программирует, но выше Eifersucht всё верно сказал уже:)
Впечатлила история про чистку квартиры. Неужели не довели до конца? Если уж начали. Сомневаюсь, что там уж такой портал, что не справиться было. Вероятно, настрой и состояние не смогли выстроить на высокой частоте. А на низкой (страх, неуверенность, отчаяние) с сущностями на одном уровне, никогда не победит человек, ибо в этот момент отдает энергию в подпитку сущи. Тут бы еще гнев сработал, но увы, видимо, его не было. Взбаламутили всё, а убрать не убрали. Хотя, мне в жизни один раз попадалась квартирка, с которой, увы, ничего уже нельзя было сделать. Это жесть, конечно, лучше не жить в таких.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#9 написал: Tigger power
Вчера, 09:27
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2896|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 933
Цитата: Blackmaiden
Так вот, снится мне в начале декабря сон, будто в обеих моих руках огромные такие какахи

С другими снами еще думать надо - к чему, почему, а какахи не обманывают никогда, а к очень большим деньгам это шубу носить красивую и пушистую)
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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