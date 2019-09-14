Подслушано - 8

Летяга Просмотров: 1 036 Комментарии: 9 +16 25-02-2022, 15:01 by

***Был у меня свой магазин подарков. Однажды стою, консультирую покупателя. В дверь буквально влетает мужик, подбегает ко мне и пихает в руку монету 2 рубля, громко требуя разменять. Я опешила. Растерялась, отдала ему две монеты по рублю. Он так же стремительно убежал. Я сначала пожала плечами, мол, чудик какой-то. А потом почему-то вспомнила про переклады (перемещение негативной энергии на какой-то объект), выбросила монету, руки вымыла от греха... Вот уже полгода ищу работу, перебиваюсь случайными заработками. Магазин пришлось закрыть, покупателей не было совсем, долги росли стремительно. Плачу кредиты, бьюсь как рыба. Но выплыть пока не получается.***Однажды на сочельник с девками устроили тематическую вечеринку, где каждая должна была подготовить гадание. Я выбрала хиромантию. Горят свечи, я беру руку, и мне становится жутко холодно, я начинаю говорить странные вещи, которые попадают в "цвет". Прошло много лет, и иногда кто-то по приколу просит ему погадать, и, бывает, я опять чувствую этот замогильный холод, и начинаю вещать. Я очень боюсь этих моментов. Однажды ляпнула, что девушка оставила своего ребёнка в роддоме, и это оказалось правдой.***Компания, в которой я работаю, переехала в новое помещение в старом офисном здании. На второй день обнаружили на нашем пролёте в подъезде нехилую кучу дерьма. Поругались, убрали. Через два дня то же самое, но в этот раз без повторения. И всё бы нормально, но пока в подъезде лежала эта куча, то от клиентов отбоя не было! За пару дней срубили денег, как за две-три недели. Как только убрали — никто не приходит, а некоторые старые отменили сделки и требуют возврата денег. Какая-то дерьмовая магия.***Есть в моем окружении одна ужасно неприятная девушка. Всё время пытается как-то самоутвердиться за мой счет. В принципе, я человек неконфликтный, часто игнорировала её, иногда отвечала на её "шутливые" унижения и оскорбления в мой адрес. Однажды мне попалась на глаза одна "инструкция", как нарисовать "защитный щит" от злости со стороны окружающих. Ну, я и нарисовала в своём блокноте. Не знаю, совпадение или нет, но в коридоре универа, когда она очередной раз решила блеснуть своим остроумием в мою сторону, эта коза оступилась и свалилась вниз по лестнице, разбив себе голову. А я спокойно и равнодушно спустилась мимо неё и пошла дальше.***Часто, когда захожу в подъезд, лифт сам открывает двери без вызова. И всегда после этого он останавливается на шестом этаже, открывает двери, словно кого-то выпускает, а потом едет дальше на мой этаж. Каждый такой раз говорю "спасибо" и "до свидания" своему невидимому соседу.***Когда мне было девять лет, мы переехали с семьёй в сталинку, бывшую коммуналку на две семьи. Через какое-то время мне стало страшно засыпать без света: на кухне ночью я часто слышала негромкие голоса двух людей, а из спинки дивана пару раз показывалась изящная женская рука в перчатке. Родители не верили. Выросла, переехала от родителей. Недавно звонит папа и говорит: "Доча, прости за неверие. Проснулся ночью и услышал их". Обмениваемся впечатлениями…***В квартире стоят детские музыкальные качели. Как правило, они отключены и не используются. Но около трех недель назад они стали самопроизвольно включаться, особенно ночью. Причем на полной громкости, даже если перед очередным отключением звук был поставлен на ноль. Естественно, меня это насторожило, я позвала одну знакомую. Она "почистила" квартиру, в процессе чего кот бегал по стенам, у меня из рук "некто" выбил две кружки, свеча моей знакомой тухла раз пять, а ребенок, отправленный с супругом на улицу, плакал так сильно, что муж звонил и спрашивал: "ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОЧЕМУ ОН ТАК ОРЕТ?!" Знакомая работала очень долго, потом молча дала мне листок, в котором написано, что нужно сделать, и так же молча ушла... Самое странное, что она оставила у меня пальто, а позже сказала вообще его выбросить. Что это было, я не знаю, но ощущение жути осталось. Качели отправлены в гараж, кот спит под ванной. Но жив, есть ходит и какули в лоток кладет, но не выходит четвертый день.Авторы анонимны.

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