Истории с двача

Летяга Просмотров: 485 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 09:45 by

Заранее пишу: я НЕ курил тогда, не пил и вещества не употреблял. Я не засыпал, не был уставшим и вообще не умею спать стоя, тем более в громком метро.Попрощался однажды (был год 2014, начало) с тянкой и поехал домой, надо было ехать с Тимирязевской до Савёловской.Предлагаю открыть схему станций московского метро, для наглядности.Так вот, сажусь я на поезд именно в нужную мне сторону (я страдаю такой фигней, что перепроверяю, в какую сторону какие станции, хотя на многих по нескольку раз в день бываю) вниз ветки. Следующей шла Дмитровская."Осторожно, двери закрываются. Следующая станция: Бибирево."Казалось бы: сел не в ту сторону. Но Бибирево-то - вторая станция сверху. Крайняя - Алтуфьево , и именно с неё должен идти поезд, чтобы туда попасть. Но я зашёл на Тимире, от которого Бибирево за 4 станции.Ну, думаю, баг у робота случился. Но прошло несколько минут, сколько едешь от одной станции до другой, а никак не 4, и я приезжаю в Бибирево. Далее - Отрадное, Владыкино, СНОВА ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, откуда я зашёл в поезд (ехал он строго в одну сторону) , дальше по порядку, как должно быть. Всем в вагоне пофиг, но вы знаете, в метро всем всё пофиг, даже если кого-то резать будут.По приезду домой я обратился сначала к тянке своей, мол, дескать, чё за фигня со мной произошла, это фича такая или баг у вас на ветке? Она, разумеется, сначала решила, что это робот просто ошибся. Но я терпеливо объяснил, что реально проехал на 4 станции больше нужного. Тогда она прифигела. Прифигел и другой чувак, которому я рассказал , снова пришлось разжёвывать каждую подробность, что это не ошибка.***О, у меня похожая ситуация. Дело в Харькове было. Правда я уставший после универа на вокзал ехал, ибо зачеты кое-какие посдавал и мог домой на 3 дня смотаться, благо живу в 3х часах от Харькова. А перед этим надо было на съемную квартиру заехать за шмотом. Ну, вышел я уже с квартиры, сел на метро (на Салтовской линии), проехал 1 раз Барабашку, потом Киевскую, а потом вместо Пушкинской опять Барабашку, дальше все пошло правильно. Я сначала не обратил внимания, потом только на Южном допер. Хорошо, что ты напомнил, анон. В метро я тоже стараюсь не спать, ибо уже один раз приключалось, что нужную станцию проезжал. Просто сонный был, никаких психоактивных веществ и алкоголя.***Тоже стори про метро. Вроде встречала уже пару раз стори про сбои в матрице, и, конечно, возможно, что поглючило, но сфигали. Не под веществами, в трезвом уме, выспавшись и в нормальном расположении духа.Питерское метро, фиолетовая ветка, еду от Комендантского. Проезжаю Адмиралтейскую, останавливается поезд, напротив окна стоит парочка и о чём-то треплется. Я обратила на них внимание, потому что тян была просто 10/10, а мальчик унылый, как моя жизнь. Но я на них быстро забила и не обратила внимания даже, вошли ли они в поезд.Впрочем, это не очень важно, потому что, когда поезд начал притормаживать уже на Садовой, он опять остановился рядом с этой самой парочкой, тян 10/10 и унылый мальчик, так же одетые, вообще точно такие же. Я заметила их до открытия дверей, вариант "они уже вышли" не катит. Но как-то забыла крипонуть, только слегка охренела, вышла и попилила по своим делам, а дошло что WHAT THE FUCK уже на эскалаторе.Может, конечно, четвёрка близнецов-троллей, тогда респект.***Как-то раз с друзьями ехали ко мне на дачу бухать на электричке. На улице было тёмно, народу в вагоне было мало, в основном пенсионеры. Есть там по пути такая станция - Мясокомбинат, на самом краю города. В общем, подъезжаем мы к ней, робот объявляет: станция Мясокомбинат; осторожно, двери закрываются, следующая станция - Мясокомбинат. Следующая остановка была возле какой-то пром зоны с гаражами. Постояв в гаражах буквально минуту, электричка поехала, при этом женский голос с записи объявил, что следующая остановка - Мясокомбинат... Мы просто выпали от смеха. Очередным "Мясокомбинатом" оказалось место в лесу, просто елки с двух сторон путей, после чего уже поехали, как положено по маршруту.Мы были трезвые, по этому направлению до этого я ездил десятки раз, порядок станций тогда наизусть знал, что это за две левые остановки были – фиг знает, из вагона никто на них не выходил, и в вагон не входили. Такое чувство, как будто машинист крюк сделал, хотя там вроде негде.***Видел как-то чувака с круглой тенью. У меня возле дома аллейка маленькая с фонарями, ну и когда идешь - тень то удлиняется, то наоборот под ноги уходит. Стою я значит, курю в окно, смотрю - чухан какой-то идёт, а тень от ног начинается, до колен доходит и там становится просто круглой фигнёй, типа колобок на ножках. Причём тень на свет фонарей не реагирует никак. Ну я докурил, и пошёл дальше капчевать, мало ли какая фигня в мире бывает.Авторы анонимны

Ключевые слова: Метро электричка сбой матрицы круглая тень

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