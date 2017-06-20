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Сегодня, 07:43 by
Летяга
Просмотров: 123
Комментарии: 1
+2
Ключевые слова:
Дом
кладбище
сонный параллич
подборка
короткие истории
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Комментарии
#1 написал:
Vologodskaya
Сегодня, 10:34
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Репутация:
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Публикаций: 5
Комментариев: 172
Все истории классные
Новое понятие появилось "Демон сонного паралича", раньше такого не слышала.
Спасибо за истории
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