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Истории из жизни

Подслушано. Непридуманные истории из жизни. Категория МИСТИКА - 4

***
В рождественскую ночь решила погадать на тени от сожжённой бумаги. Выполнила весь ритуал — смотрю на тень и чётко вижу гроб, а из него нос большой. На этом не остановилась, пошла гадать по номеру страницы и строки. Выпало: "и поставила она крест на его могиле". Стало жутко страшно. Через месяц звонит дедушка, говорит, что ему плохо, а у меня в голове фраза: "Скажи, пусть готовятся к похоронам". На следующий день его не стало. И увидела я гроб, а из него большой нос моего деда, только это уже была не тень.
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***
Пару лет назад снимала квартиру. Жила одна с годовалым ребенком. В квартире происходили странные вещи: то ночью телевизор включится, то на кухне тарелки падают. Однажды, сидя в ванной, услышала легкий стук по дну, потом сильнее (думала, в трубах), но с кучи баночек на стиральной машинке одна начала расшатываться, а потом совсем слетела на пол. Последней каплей стало, когда мы с дочкой спали и проснулись оттого, что ее что-то тянет по кровати. Утром мы съехали.
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***
В 2015 году заступали в наряд по КПП. Учусь в ведомственном институте. Конец мая, теплые ночи, двое ушли на отдых и мы с другом остались. Время было где-то 1:30 ночи, видим около 10 человек в полевой форме времен ВОВ, идут беседуют. Мы в ступоре. Они прошли мимо КПП и как сквозь землю провалились. Смотрели записи с камер наблюдения, никого, только мы как 2 статуи.
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***
Было мне лет 15, тетя научила гадать на имя суженого. Погадала шутки ради — выпало имя Виктор. В 17 лет познакомилась с Витей, первая любовь, но мимо. В 22 вышла замуж за Витю, прожили 12 лет, умер. Сейчас с мужчиной любовь — Витюша))) Погадала, блин!
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***
Раньше не слишком верила в домовых, пока сама не столкнулась с одним. Уже с год живу у знакомых, и так как любовью к уборке не отличается ни один из нас, то в квартире частенько бывает срач. Как-то проснулась ночью от того, что кто-то в комнате жутко шуршал новогодней гирляндой (валялась за диваном), потом услышала какое-то недовольное бормотание и топот ножек. Гирлянда шуршала около часа. Так всрато мне еще никогда не было. На следующий же день предложила навести уборку, вычистили комнату до блеска. С тех пор я завела привычку убираться в хате, знакомые до сих пор не понимают, почему мне так нравится убираться. А с домовым я теперь дружу - когда мне плохо, он ночью садится в ноги, и я быстренько и спокойно засыпаю)))
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Прапрадед моей мамы был колдуном. Самым настоящим, очень сильным, в родной деревне его до сих пор помнят. Считается, что девушки нашей семьи наследуют его магические способности. У мамы повышенное чувство интуиции, сестра невероятно везучая, из любой проблемы выходит сухой из воды, а я ни разу не ругалась с работниками госуслуг, куда бы ни пошла: почта, поликлиника, паспортный стол, ТСЖ — все улыбаются и спокойно всё разъясняют.
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***
В 16 лет мы с подругой придумали гадание: на Старый Новый год надо положить под подушку 12 листочков с именами парней. Но писать эти имена должны были 12 разных людей и нам не показывать. Наутро, не вставая с кровати, нужно засунуть руку под подушку и вытащить любой листик с именем — так и будут звать мужа. В канун Старого Нового года мы пошли собирать эти имена. У кого только не спрашивали: продавцы в магазинах, родственники, и дошло дело до нашей компашки. Парни нам что-то написали, и мы довольные пошли спать. Утром руку под подушку, вытаскиваю листик, достаю листок с именем Петя. Я разочаровалась и подумала, что это не гадание, а фуфло. Парни над нами прикололись: кто-то написал-"Вася", кто-то "Федя", но были там и "Аристарх", "Эммануил"... Прошло уже 16 лет, и моего мужа зовут Петр.
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***
Покупала очень хорошую квартиру по очень хорошей цене и всё тряслась, что это какой-то развод. Тысячу раз проверила сделку и юриста привлекла, всё ок. Сделка состоялась, я заехала в свою шикарную двушку. Поняла причину такой цены в первую же ночь, проведённую в этой бесовой квартирке. Не верите в домовых? А у меня он есть, точней она. Это существо женского пола, а по призванию сука. Днём её не видно и не слышно, наступает ночь, и стоит мне лечь спать, как она начинает смеяться, топатать своими маленькими ножками, звенеть на кухне посудой и шёпотом предлагает попить водички. Шлю её на *у*, она затыкается, но упорная и не уходит. Ништячки подкладывала - не работает, похоже, эта домовиха ещё и на диете.
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***
В детстве я была в гостях у одноклассницы, и она погадала мне на картах. Меня это так впечатлило, что дома я записала её предсказания в тетрадь, благодаря чему отлично запомнила их. В течение почти двадцати лет всё исполнилось: два брака, переезд за границу, творческая профессия, выигрыш в лотерею и прочее. В прошлом году я была на Родине и повстречалась с этой одноклассницей. Рассказала, что всё сбылось. Она удивилась: "Да ты чего, я же гадать-то не умею! Я просто прикалывалась, молола от фонаря".
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Авторы анонимны.
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Сегодня, 08:39 by ЛетягаПросмотров: 303Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Короткие истории гадания квартира домовиха имена

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 08:54
+1
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 916
Последние две огонь)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Tengu
Сегодня, 12:02
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Публикаций: 72
Комментариев: 1 263
А вот это вот «от фонаря» иногда даёт потрясающие результаты!

Я гадала на имена в юности. Короче, согласно этому гаданию мой муж и мой суженый - два разных человека)) Кто его знает, может, и так))) А вот с зеркалами гадать не рисковала, бумажки с именами - это по-студенчески!
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#3 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:19
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Комментариев: 1 483
Да уж чего только не бывает.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#4 написал: Talisha
Сегодня, 13:03
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Комментариев: 5 277
В предпоследней истории ну точно не домовиха! Не все, кто живут в квартире на тонком плане - домовые:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:32
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Впечатлен, особенно про кпп. Хотя вопросы имеются. Даже в ведомственном институте, тем более ночью у незнакомых военных спрашивают документы, служащие почему-то не спросили. Хотя, может быть, военные выходили.
Про полтергейст тоже интересно. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: lx3311
Сегодня, 18:26
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с годанием по запискам, моя бывшая, также гадала, и ведь сошлось, выпал Саша,я Саша и есть, а нынешняя меня Барсуком зовет....
Зарегистрирован: 4.11.2017
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