Подслушано. Непридуманные истории из жизни. Категория МИСТИКА - 4

Летяга Просмотров: 303 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 08:39 by

***В рождественскую ночь решила погадать на тени от сожжённой бумаги. Выполнила весь ритуал — смотрю на тень и чётко вижу гроб, а из него нос большой. На этом не остановилась, пошла гадать по номеру страницы и строки. Выпало: "и поставила она крест на его могиле". Стало жутко страшно. Через месяц звонит дедушка, говорит, что ему плохо, а у меня в голове фраза: "Скажи, пусть готовятся к похоронам". На следующий день его не стало. И увидела я гроб, а из него большой нос моего деда, только это уже была не тень.***Пару лет назад снимала квартиру. Жила одна с годовалым ребенком. В квартире происходили странные вещи: то ночью телевизор включится, то на кухне тарелки падают. Однажды, сидя в ванной, услышала легкий стук по дну, потом сильнее (думала, в трубах), но с кучи баночек на стиральной машинке одна начала расшатываться, а потом совсем слетела на пол. Последней каплей стало, когда мы с дочкой спали и проснулись оттого, что ее что-то тянет по кровати. Утром мы съехали.***В 2015 году заступали в наряд по КПП. Учусь в ведомственном институте. Конец мая, теплые ночи, двое ушли на отдых и мы с другом остались. Время было где-то 1:30 ночи, видим около 10 человек в полевой форме времен ВОВ, идут беседуют. Мы в ступоре. Они прошли мимо КПП и как сквозь землю провалились. Смотрели записи с камер наблюдения, никого, только мы как 2 статуи.***Было мне лет 15, тетя научила гадать на имя суженого. Погадала шутки ради — выпало имя Виктор. В 17 лет познакомилась с Витей, первая любовь, но мимо. В 22 вышла замуж за Витю, прожили 12 лет, умер. Сейчас с мужчиной любовь — Витюша))) Погадала, блин!***Раньше не слишком верила в домовых, пока сама не столкнулась с одним. Уже с год живу у знакомых, и так как любовью к уборке не отличается ни один из нас, то в квартире частенько бывает срач. Как-то проснулась ночью от того, что кто-то в комнате жутко шуршал новогодней гирляндой (валялась за диваном), потом услышала какое-то недовольное бормотание и топот ножек. Гирлянда шуршала около часа. Так всрато мне еще никогда не было. На следующий же день предложила навести уборку, вычистили комнату до блеска. С тех пор я завела привычку убираться в хате, знакомые до сих пор не понимают, почему мне так нравится убираться. А с домовым я теперь дружу - когда мне плохо, он ночью садится в ноги, и я быстренько и спокойно засыпаю)))***Прапрадед моей мамы был колдуном. Самым настоящим, очень сильным, в родной деревне его до сих пор помнят. Считается, что девушки нашей семьи наследуют его магические способности. У мамы повышенное чувство интуиции, сестра невероятно везучая, из любой проблемы выходит сухой из воды, а я ни разу не ругалась с работниками госуслуг, куда бы ни пошла: почта, поликлиника, паспортный стол, ТСЖ — все улыбаются и спокойно всё разъясняют.***В 16 лет мы с подругой придумали гадание: на Старый Новый год надо положить под подушку 12 листочков с именами парней. Но писать эти имена должны были 12 разных людей и нам не показывать. Наутро, не вставая с кровати, нужно засунуть руку под подушку и вытащить любой листик с именем — так и будут звать мужа. В канун Старого Нового года мы пошли собирать эти имена. У кого только не спрашивали: продавцы в магазинах, родственники, и дошло дело до нашей компашки. Парни нам что-то написали, и мы довольные пошли спать. Утром руку под подушку, вытаскиваю листик, достаю листок с именем Петя. Я разочаровалась и подумала, что это не гадание, а фуфло. Парни над нами прикололись: кто-то написал-"Вася", кто-то "Федя", но были там и "Аристарх", "Эммануил"... Прошло уже 16 лет, и моего мужа зовут Петр.***Покупала очень хорошую квартиру по очень хорошей цене и всё тряслась, что это какой-то развод. Тысячу раз проверила сделку и юриста привлекла, всё ок. Сделка состоялась, я заехала в свою шикарную двушку. Поняла причину такой цены в первую же ночь, проведённую в этой бесовой квартирке. Не верите в домовых? А у меня он есть, точней она. Это существо женского пола, а по призванию сука. Днём её не видно и не слышно, наступает ночь, и стоит мне лечь спать, как она начинает смеяться, топатать своими маленькими ножками, звенеть на кухне посудой и шёпотом предлагает попить водички. Шлю её на *у*, она затыкается, но упорная и не уходит. Ништячки подкладывала - не работает, похоже, эта домовиха ещё и на диете.***В детстве я была в гостях у одноклассницы, и она погадала мне на картах. Меня это так впечатлило, что дома я записала её предсказания в тетрадь, благодаря чему отлично запомнила их. В течение почти двадцати лет всё исполнилось: два брака, переезд за границу, творческая профессия, выигрыш в лотерею и прочее. В прошлом году я была на Родине и повстречалась с этой одноклассницей. Рассказала, что всё сбылось. Она удивилась: "Да ты чего, я же гадать-то не умею! Я просто прикалывалась, молола от фонаря".Авторы анонимны.

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