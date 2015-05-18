Подслушано - 9

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Летяга Просмотров: 458 Комментарии: 1 +11 Вчера, 12:09 by

***В 4 года я была больна эпилепсией. Врачи не могли вылечить, приступы были каждый день. Нам посоветовали приехать к бабушке. Когда я приехала туда с родителями, она прочла молитву и сказала, что мне нужна кошка. После этого мы приехали домой и легли спать. Но сразу же, как только в доме стало тихо, мы услышали под дверью мяуканье. Родители открыли дверь, а там кошка. Она уже живет с нами 15 лет, с тех пор у меня не было ни одного приступа эпилепсии.***Я не суеверный человек, во всякие мистические штуки не верю, но некоторые совпадения меня напрягают. В моей семье все старшие дети умирают в 50 лет. Всё началось с прапрабабушки. Она умудрилась выйти замуж за цыгана. На тот момент у неё было шесть детей. Седьмой дочерью стала моя прабабушка. У неё было пятеро детей. Старший сын в 50 лет покончил жизнь самоубийством. Ну, бывает: он был одиноким человеком, алкоголиком. А вот дальше я уже была свидетелем сама. У бабушки умирает в 50 старшая дочь — совершенно здоровая женщина — инсульт. У её брата через год умирает в 50 старший сын — инфаркт на даче, скорая не успела. Умирает в 50 следующий родственник, оставив троих детей сиротами. Последнего старшего сбила машина. У меня возникает мысль о каком-то цыганском проклятии. Недаром в семье до сих пор передаются истории про этого человека, оставившего свой образ жизни ради красавицы-прабабушки. Я старший ребёнок. Мне 35. Подождём.***У меня напротив кровати стоит шкаф с зеркальной дверью, кровать расположена ногами к шкафу. Никогда не придавал значения всей этой чертовщине про вред спанья напротив зеркал и всем этим прочим приметам. Пока ночью внезапно не проснулся и не увидел в этом зеркале отражение сидящего СЕБЯ в ногах кровати, а вместо глаз были чёрные провалы теней. Я аж подскочил, но, моргнув, увидел, что в зеркале снова стало пусто, и я видел лишь своё охеревающее лицо. Я чуть не обосрался и до утра почти не спал. Заклею его нафиг…***Рассказала недавно свекровь, которая не верит ни во что сверхъестественное. Свекр уехал в другой город, она дома осталась одна. Вечером помылась в бане и легла спать, забыв выключить газовый котёл. Снится ей давно умерший отец. Как будто помылся в бане, выходит и говорит: "Наталья, ты бы выключила котел, а то он уже перегрелся, взорваться может". Свекровь проснулась, побежала в баню, а там ещё час и взлетела бы баня вместе с домом. Вот так умершие родственники заботятся о нас.***Знакомая после аварии попала в больницу. Всю реанимацию просила узнать, где муж. Родители ей объяснили, что он в другой больнице. Спустя месяц ночью ее разбудил муж, погладил по ногам и вышел во двор. Знакомая кинулась за ним, но в силу полученных травм передвигалась ещё плохо. Выйдя на улицу, мужа так и не нашла, решила присесть на лавочку. Возвращалась назад, когда увидела пожар в районе ее палаты — проводка. Соседки задохнулись, а мы позднее ей сказали, что на самом деле ее муж погиб в аварии.***Рассказывал отец. В молодости как-то выпивали с другом, и, не успев на автобус до дома, остались ночевать у бабушки на квартире. Ночь, друг будит отца с огромными глазами и говорит, что видел в кресле-качалке светящегося человека. Спросил: «Кто ты?» – тот посмеялся и исчез. Естественно отец подумал, друг белку словил. Проснувшись утром, они не нашли ни одной сигареты, пепельница была пуста, и еще пара значимых вещей пропала. Дверь была на замке. Ключ только один. Так и не поняли, что это было.***Приехали мы всей своей молодой семьёй в гости к матери мужа. Ночью мне приснился очень неприятный сон. Будто я встаю с дивана, на котором мы спали, и подхожу к зеркалу, что находилось в коридоре, и вижу в нём злобно смеющуюся беловолосую женщину. От её смеха мне перехватило дыхание, стало трудно дышать. Я проснулась, и мой взгляд упал прям на это зеркало. Мне стало страшно, прижалась к мужу, даже разбудить хотела. На следующий день рассказала мужу. Думала, что он даже внимания не обратит, но он, скептик по натуре, мне поверил. Сказал, что маме его тоже часто снилась женщина с белыми волосами, которая душила её, даже следы на шее наутро оставались. В общем, больше я в этом доме ночевать не хочу.Авторы анонимны.

Ключевые слова: Авария больница зеркало родственники короткие истории

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