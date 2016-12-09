Подслушано - 6

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Летяга Просмотров: 849 Комментарии: 9 +15 23-02-2022, 09:14 by

***Всегда боялась приворотов. В 14 лет моя тётя влюбилась в парня, он на неё даже не смотрел, не очень она была симпатичной. И, несмотря на предостережения моей мамы, как-то приворожила его. За 9 лет они расходились миллионы раз, он и бил её, и оскорблял, и уходил в многодневные запои, и изменял, и переезжал в другой город. Но всё время как потерянная собака приходил к ней. Когда ей было 23, он мучительно умер, называя её имя.***От деда остался дом в деревне. Решили ездить туда на лето. Деревня глухая, кругом лес, тишина. Удобства на улице. Ночью пошла в туалет с фонариком, смотрю — в саду охотничья собака под яблоней копает что-то. Увидела меня, гавкнула и продолжает. Утром смотрю — никаких следов, что копали, да и в деревне такой собаки нет. Сказала мужу, взяли лопаты, всю землю изрыли на том месте, нашли коробку из-под чая, а в ней золотые монеты. Отстроили новый дом. Такая собака у деда моего была лет тридцать назад.***Сплю на дежурстве, лицом к стене лежу. В сон-полусон такое вкрадывается – меня сзади обнимает кто-то, так прямо во всю спину, прямо коленками под коленки, и так тесно-тесно. Думаю: нихрена себе кто-то обнаглел! Пытаюсь развернуться, треснуть этого кого-то, а там пусто! И такой по спине леденящий холод, до жути…. Молитву прочитать хочу, а губы как не мои, еле-еле ворочаются. Потом махом все – р-р-раз, – и нормализовалось.***Мы построили дом в 2011 году. Через пару месяцев я стала слышать по коридору шаги, мягкие такие, как будто босиком ходят. Сначала как-то страшно было, потом привыкла. Один год выдался тяжёлый очень: денег нет, я из декрета выйти не могу — на моё место родственницу начальника посадили, работу найти не получается. И вот однажды засыпаю вечером и говорю: "Домовой, хозяюшка, ну сделай так, чтобы я нашла работу хорошую". Наутро позвонили из крупной фирмы, где я своё резюме ещё 4 года назад оставила.***В квартире, где умерла бабушка, творятся жуткие вещи: постоянно открывается и закрывается сама по себе входная дверь (на сложном замке), включается и выключается техника, падают и передвигаются предметы, слышатся голоса и прочая потусторонняя хрень. Но апогеем этого стало то, что я проснулась и увидела сидящую в кресле маленькую девочку со стеклянными глазами. Включила свет – нет её. Страшно!***Было это летом, гуляли с друзьями, на улице стемнело, попрощавшись с друзьями я пошёл домой. Все как обычно, зашёл домой, вызвал лифт поднялся на этаж. Открываются двери лифта, вижу стоит бабушка. Я вышел, пропустил ее и она зашла внутрь лифта, я подошёл к своей двери и стал открывать, лифт закрылся, но никуда не поехал. Ну, думаю, может плохо стало или что-то ещё, пошёл проверять, нажимаю на кнопку, лифт открывается, а там - никого! До сих пор боюсь ездить в лифтах.***Я в детстве потерялась на кладбище. Оно в лесу, там похоронен дед. Отошла от родителей на пару метров буквально, обернулась, а их нет. Пошла обратно — тоже никого. И лес такой непроглядный был, словно стена из стволов. Помню, видела двух женщин, выпивающих возле какой-то могилы. Захотела хоть дорогу к станции спросить, зашла за дерево, а они пропали. Вот тут стало жутко. Чудом вышла. Меня спрашивали, куда пропадала, а я не знаю. Одно из жутких воспоминаний детства...***У прабабушки все дети либо рождались мёртвыми, либо умирали совсем крохами. Местный чернокнижник сказал, когда она будет рожать, позвать его. Так и поступили. Он что-то нашептал, и моя бабушка осталась жива, единственная из шестерых рождённых детей. Уж не знаю, что это было, но только благодаря этому существую я и вся моя семья. А чернокнижник, кстати, был дедом рождённого на год позже мальчика, ставшего мужем моей бабушке и моим дедушкой.Авторы анонимны.

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