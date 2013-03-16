Две короткие истории из детства

грустное_облачко Просмотров: 265 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:57 by

1) РукаБыл я мелкий, наверное, лет 5-6. Помню, по ночам, когда начинал засыпать, ощущал что меня за ступни лапает мужская рука. Причем она была вполне реальной – теплой, большой. Я пугался, само собой, начинал орать. Прибегала мама и успокаивала. Честно говоря, не помню, рассказывал ли я ей о причинах своих криков. Но помню, что такое повторялось много раз.2) Астральный двойник.Запомнил один эпизод из детства. Проснулся ночью, сходил в туалет. Вернулся в комнату, лег в кровать. Мне не спалось, думал о своем. И тут из противоположной от кровати стены (за ней была комната родителей) вышел силуэт женщины в халате. Силуэт напоминал мою маму, на нем была такая же ночнушка как и у мамы. Вокруг силуэта был свет. «Астральная» женщина остановилась напротив меня, посмотрела на меня и очень нежно улыбнулась. Черты лица были отдаленно похожи на маму, чем-то ее напоминали. Спустя пару секунд видение исчезло. С мамой все ок до сих пор.

Ключевые слова: рука двойник ночь

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