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Истории из жизни

Подслушано. Непридуманные истории из жизни. Категория МИСТИКА - 5

***
Мне было 2 года, жили мы в деревне. Однажды к нам пришла соседка. Она играла со мной, была мила с мамой. Через некоторое время меня положили в больницу с кучей непонятных симптомов, никто из врачей не мог меня вылечить. Отнесли меня тогда к бабке-знахарке, и она указала, кто виновен в моем состоянии. Мама по наставлениям той бабки воткнула иголки над всеми дверьми. И когда соседка вновь пришла, стоя на пороге, сказала: убери иглу, впусти меня. Это было 20 лет назад, она еще жива.
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***
Собрались все родственники, отмечаем день рождения бабушки, ей исполнилось 70 лет. Она говорит тост, как и все бабули, мол: "Всех люблю, всем спасибо, что пришли, это, наверное, мой последний день рождения, скоро помирать…" — и тут мой братишка, на тот момент ему было лет 5, говорит: "Не переживай, бабуля, ты умрешь, когда тебе будет две восьмерки!" Все гости посмеялись, а через 18 лет бабушка умерла, когда ей исполнилось 88.
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***
Когда была маленькой, спала с младшим братом на одном диване. И как-то ночью я просыпаюсь и вижу, что брат ходит перед диваном, но только странно: сгорбленный весь, улыбается, будто смеется беззвучно. Эта картина начала напрягать меня, я поворачиваю голову вбок, а мой младший брат спит рядом со мной. А то нечто так же продолжило ходить, пока в один момент не растворилось в воздухе.
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***
Переехали в другую квартиру и там, когда находишься в ванной комнате, слышится какое-то мычание. Думали, может, трубы так странно шумят. А на днях 5-летний сын сказал, что это девочка, которая тут умерла, песни напевает. Ну, мало ли, фантазирует ребенок. А сегодня разговорились с соседкой, она сказала, что до нас тут жила семья с девочкой-подростком, которая умерла - поскользнулась в ванной и ударилась головой. Жуть...
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***
У нас была соседка очень давно, тяжёлая у неё была жизнь после войны. Она рассказывала, что собралась прыгать под поезд. Идёт по перрону, и тут её окликает старая знакомая с работы. Соседка ей всё рассказала, зачем на вокзал пришла и заплакала, а та с ней два часа сидела, успокаивала. Соседка взяла себя в руки, утром на работе рассказала, что видела бывшую работницу. На неё все смотрели в шоке, сказали, что та как два года умерла уже. Прожила наша соседка до 102 лет. Я её очень любила, она была мне как бабушка.
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***
Что-то мистическое есть в том, что носки периодически исчезают. Я очень организованный человек, у меня все по полочкам, но носки как исчезали так и исчезают!
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***
Был у бабушки старинный браслет с пятью камнями и поломанной застёжкой. Я выклянчила его лет в 20 и починила. В мастерской мне сказали, что это редкие аметисты! Я очень дорожила им, но после развода с мужем он исчез. Оказалось, этот мудак украл его и передарил браслет новой жене. Взрослая дочь этой женщины погибла в аварии вместе с женихом перед свадьбой. Вскоре после этого умер мой бывший муж — нашли в машине, у него остановилось сердце. А я ведь помню бабушкину реакцию на кражу браслета: "Не прощу!"
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***
Мне было 13 лет, моему брату — три года, мы с мамой поехали к бабушке в деревню. Она лежала в больнице, и мама к ней ездила в райцентр через день. Лето, дом стоит на отшибе, напротив озеро, справа лес, кругом поляна. Красота! Но как только заходили в дом, всем телом чувствовалось, что кто-то на тебя смотрит с печи. Было очень страшно заходить в дом, буквально до истерики. Маме тоже. Брат почти каждую ночь плакал. Всё прошло, когда по углам побрызгали святой водой. Самовнушение?..
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Авторы анонимны.
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Сегодня, 09:50 by ЛетягаПросмотров: 310Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Соседка бабушка носки браслет ванная

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Комментарии

#1 написал: Tengu
Сегодня, 12:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (69|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 263
Может, ангел-хранитель в камуфляже) Это я про историю с поездом. Ведь долгая жизнь была у женщины впереди.

Никогда не надо красть фамильные драгоценности. Вот просто не надо, и все. Понятно, что жизнь не стоит камушков, хоть они там чёрные алмазы. Просто иногда вот так получается…
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:23
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 483
Муж бывший мелочным оказался, нефиг браслетик чужой брать.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Talisha
Сегодня, 13:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (2077|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 277
Интересная подборка! good
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:42
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2892|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 916
Понравилась про браслет, вот мелочный упырь. А носки они такие, один исчезает, потом когда уже не надо всплывает, странствуют похоже +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 14:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 483
Цитата: Tigger power
А носки они такие, один исчезает, потом когда уже не надо всплывает, странствуют похоже +

Телепортируются они из комнаты в комнату. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 14:33
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2892|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 916
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Tigger power
А носки они такие, один исчезает, потом когда уже не надо всплывает, странствуют похоже +

Телепортируются они из комнаты в комнату. smile

В иные миры, у меня подозрение. Перелопатишь всю квартиру, потом через месяц, а он вот он, лежит, чистый главное))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#7 написал: Lami
Сегодня, 17:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
С носками знакомая тема. Ладно бы сразу по паре исчезли, они зараза, по одному исчезают. У меня много одиночных носков хранится, ждут своей пары.
Зарегистрирован: 16.12.2019
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