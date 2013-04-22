Подслушано. Непридуманные истории из жизни. Категория МИСТИКА - 5

Летяга Просмотров: 310 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 09:50 by

***Мне было 2 года, жили мы в деревне. Однажды к нам пришла соседка. Она играла со мной, была мила с мамой. Через некоторое время меня положили в больницу с кучей непонятных симптомов, никто из врачей не мог меня вылечить. Отнесли меня тогда к бабке-знахарке, и она указала, кто виновен в моем состоянии. Мама по наставлениям той бабки воткнула иголки над всеми дверьми. И когда соседка вновь пришла, стоя на пороге, сказала: убери иглу, впусти меня. Это было 20 лет назад, она еще жива.***Собрались все родственники, отмечаем день рождения бабушки, ей исполнилось 70 лет. Она говорит тост, как и все бабули, мол: "Всех люблю, всем спасибо, что пришли, это, наверное, мой последний день рождения, скоро помирать…" — и тут мой братишка, на тот момент ему было лет 5, говорит: "Не переживай, бабуля, ты умрешь, когда тебе будет две восьмерки!" Все гости посмеялись, а через 18 лет бабушка умерла, когда ей исполнилось 88.***Когда была маленькой, спала с младшим братом на одном диване. И как-то ночью я просыпаюсь и вижу, что брат ходит перед диваном, но только странно: сгорбленный весь, улыбается, будто смеется беззвучно. Эта картина начала напрягать меня, я поворачиваю голову вбок, а мой младший брат спит рядом со мной. А то нечто так же продолжило ходить, пока в один момент не растворилось в воздухе.***Переехали в другую квартиру и там, когда находишься в ванной комнате, слышится какое-то мычание. Думали, может, трубы так странно шумят. А на днях 5-летний сын сказал, что это девочка, которая тут умерла, песни напевает. Ну, мало ли, фантазирует ребенок. А сегодня разговорились с соседкой, она сказала, что до нас тут жила семья с девочкой-подростком, которая умерла - поскользнулась в ванной и ударилась головой. Жуть...***У нас была соседка очень давно, тяжёлая у неё была жизнь после войны. Она рассказывала, что собралась прыгать под поезд. Идёт по перрону, и тут её окликает старая знакомая с работы. Соседка ей всё рассказала, зачем на вокзал пришла и заплакала, а та с ней два часа сидела, успокаивала. Соседка взяла себя в руки, утром на работе рассказала, что видела бывшую работницу. На неё все смотрели в шоке, сказали, что та как два года умерла уже. Прожила наша соседка до 102 лет. Я её очень любила, она была мне как бабушка.***Что-то мистическое есть в том, что носки периодически исчезают. Я очень организованный человек, у меня все по полочкам, но носки как исчезали так и исчезают!***Был у бабушки старинный браслет с пятью камнями и поломанной застёжкой. Я выклянчила его лет в 20 и починила. В мастерской мне сказали, что это редкие аметисты! Я очень дорожила им, но после развода с мужем он исчез. Оказалось, этот мудак украл его и передарил браслет новой жене. Взрослая дочь этой женщины погибла в аварии вместе с женихом перед свадьбой. Вскоре после этого умер мой бывший муж — нашли в машине, у него остановилось сердце. А я ведь помню бабушкину реакцию на кражу браслета: "Не прощу!"***Мне было 13 лет, моему брату — три года, мы с мамой поехали к бабушке в деревню. Она лежала в больнице, и мама к ней ездила в райцентр через день. Лето, дом стоит на отшибе, напротив озеро, справа лес, кругом поляна. Красота! Но как только заходили в дом, всем телом чувствовалось, что кто-то на тебя смотрит с печи. Было очень страшно заходить в дом, буквально до истерики. Маме тоже. Брат почти каждую ночь плакал. Всё прошло, когда по углам побрызгали святой водой. Самовнушение?..Авторы анонимны.

Ключевые слова: Соседка бабушка носки браслет ванная

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