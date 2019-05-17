"Не перестанешь фантазировать - отведём к психиатру"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rene Просмотров: 597 Комментарии: 13 +18 Вчера, 17:53 by

Эта история о друге нашей семьи.Зовут его Дмитрий, для меня просто Дима, хоть он и порядком старше. Сейчас ему 53. Мы с ним сейчас уже общаемся только на расстоянии, так как мы в разных городах.У Димы врожденные проблемы с сердцем. В детстве и раннем подростковом возрасте он часто терял сознание прямо на улице, по причине болезни сердца или нет - однозначно утверждать не приходится, но он сделал вывод, что это связано. Свидетелями таких обмороков были члены его семьи.Например, случай, когда он вышел с отцом из подъезда и потерял сознание. Во время обморока, как он говорит, он оказался вверху и видел, как отец склонился над его телом и пытался привести его в чувство. Дальше он ощутил, что стал подниматься все выше и оказался в каком-то светлом, ярком и бесконечном пространстве, и отовсюду вокруг были слышны тонкие приятные звуки, похожие на звучание маленьких колокольчиков разной величины. Динь-динь-динь, нежный тихий звук, переливами. Очнулся лежащим на руках отца, там же, у подъезда. Времени прошло немного, говорит, ну, может пару-тройку минут, как позже сказал ему отец. Он рассказал отцу об увиденном, но отец ему не поверил, да и мать тоже.Дальше выходы из тела продолжались. И при обмороках, и перед сном это случалось очень часто, вечерами "вылетал" обычно при засыпании. Неоднократно наблюдал себя со стороны, лежащим на кровати. "Как только лягу, расслаблюсь, чувствую - начинается..."Сначала Дима рассказывал об этом семье, но позже перестал: они стали считать, что он "того". Проблемы с головой. Мать даже собиралась отвести его к психиатру. Ему было очень обидно, и он перестал им рассказывать. Родители успокоились по этому поводу, но по ходу его взросления все-таки временами подкалывали его: "Мы тебя уже к психиатру вести хотели, как хорошо, что ты перестал фантазировать и нести всякую чушь".Он описывал свои ночные "вылеты" так:"Я стараюсь пресекать такие случаи. Как только чувствую, что меня понесло, так сразу говорю себе: так, стоп, не надо мне туда! Усилием воли обрываю это состояние, кажется, что я умру, если поддамся. Чувствую, как засыпать начинаю - вылетаю, как что-то выкручивает меня из области головы. Попадаю в какие-то места, вижу всякие вещи, но мне страшно, никогда не пытался вызывать это состояние специально. Боюсь, что если улечу куда-нибудь, то не вернусь, и так и умру во сне".Никакой литературы на эту тему он не читал и не читает сейчас - я спрашивала у него об этом. От других о таком тоже не слышал.Судя по его описаниям - у него была особенная предрасположенность к выходам из тела, и ровно до того случая, как ему два года назад сделали операцию на сердце, а точнее - на вене (или артерии) которая ведет к сердцу. Хроническая сердечная недостаточность, плюс проблемы с венами, появившиеся с возрастом. Врачи сделали ему аортокоронарное шунтирование. Несмотря на тяжелую операцию, ему почти сразу стало лучше.До операции его физическое состояние ухудшалось все стремительнее с каждым годом. При небольших физнагрузках, таких как поднятие по лестнице, длительные прогулки, у него слишком быстро уходили силы, начиналось предобморочное состояние. По профессии он не сильно напрягался физически - он музыкант всю свою жизнь, искусный гитарист, бывало, и концерты давал в местном городке. Причем сам и пишет красивую музыку, и исполняет. Как выражаются электрогитаристы - виртуозно "поливает". А вот по здоровью, как он говорил, уже к 50 стал дряхлым стариком.Жена долго уговаривала его лечь на операцию, но он боялся, понятное дело.А перед операцией ему приснилась его умершая бабушка:«Вижу во сне свою бабушку с каким-то кинжалом в руке. Я лежу в постели, а она кладет мне его у подушки и говорит: "Ты не бойся этого ножа, он тебе жизнь спасет"».После операции у него пропали все эти полеты и выходы из тела. Совершенно, как обрубило. Появилась бодрость, силы, теперь все ок, но больше никаких "чудес" не случается, и засыпать стал совершенно обычно.До сих пор он с огорчением вспоминает, что родители так и не поверили в те странные видения и случаи. Многие чужие люди верили, а родные - нет.

Ключевые слова: Выход из тела болезнь сон операция авторская история

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