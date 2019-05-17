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Истории из жизни

"Не перестанешь фантазировать - отведём к психиатру"

Эта история о друге нашей семьи.
Зовут его Дмитрий, для меня просто Дима, хоть он и порядком старше. Сейчас ему 53. Мы с ним сейчас уже общаемся только на расстоянии, так как мы в разных городах.

У Димы врожденные проблемы с сердцем. В детстве и раннем подростковом возрасте он часто терял сознание прямо на улице, по причине болезни сердца или нет - однозначно утверждать не приходится, но он сделал вывод, что это связано. Свидетелями таких обмороков были члены его семьи.

Например, случай, когда он вышел с отцом из подъезда и потерял сознание. Во время обморока, как он говорит, он оказался вверху и видел, как отец склонился над его телом и пытался привести его в чувство. Дальше он ощутил, что стал подниматься все выше и оказался в каком-то светлом, ярком и бесконечном пространстве, и отовсюду вокруг были слышны тонкие приятные звуки, похожие на звучание маленьких колокольчиков разной величины. Динь-динь-динь, нежный тихий звук, переливами. Очнулся лежащим на руках отца, там же, у подъезда. Времени прошло немного, говорит, ну, может пару-тройку минут, как позже сказал ему отец. Он рассказал отцу об увиденном, но отец ему не поверил, да и мать тоже.

Дальше выходы из тела продолжались. И при обмороках, и перед сном это случалось очень часто, вечерами "вылетал" обычно при засыпании. Неоднократно наблюдал себя со стороны, лежащим на кровати. "Как только лягу, расслаблюсь, чувствую - начинается..."

Сначала Дима рассказывал об этом семье, но позже перестал: они стали считать, что он "того". Проблемы с головой. Мать даже собиралась отвести его к психиатру. Ему было очень обидно, и он перестал им рассказывать. Родители успокоились по этому поводу, но по ходу его взросления все-таки временами подкалывали его: "Мы тебя уже к психиатру вести хотели, как хорошо, что ты перестал фантазировать и нести всякую чушь".

Он описывал свои ночные "вылеты" так:
"Я стараюсь пресекать такие случаи. Как только чувствую, что меня понесло, так сразу говорю себе: так, стоп, не надо мне туда! Усилием воли обрываю это состояние, кажется, что я умру, если поддамся. Чувствую, как засыпать начинаю - вылетаю, как что-то выкручивает меня из области головы. Попадаю в какие-то места, вижу всякие вещи, но мне страшно, никогда не пытался вызывать это состояние специально. Боюсь, что если улечу куда-нибудь, то не вернусь, и так и умру во сне".
Никакой литературы на эту тему он не читал и не читает сейчас - я спрашивала у него об этом. От других о таком тоже не слышал.

Судя по его описаниям - у него была особенная предрасположенность к выходам из тела, и ровно до того случая, как ему два года назад сделали операцию на сердце, а точнее - на вене (или артерии) которая ведет к сердцу. Хроническая сердечная недостаточность, плюс проблемы с венами, появившиеся с возрастом. Врачи сделали ему аортокоронарное шунтирование. Несмотря на тяжелую операцию, ему почти сразу стало лучше.

До операции его физическое состояние ухудшалось все стремительнее с каждым годом. При небольших физнагрузках, таких как поднятие по лестнице, длительные прогулки, у него слишком быстро уходили силы, начиналось предобморочное состояние. По профессии он не сильно напрягался физически - он музыкант всю свою жизнь, искусный гитарист, бывало, и концерты давал в местном городке. Причем сам и пишет красивую музыку, и исполняет. Как выражаются электрогитаристы - виртуозно "поливает". А вот по здоровью, как он говорил, уже к 50 стал дряхлым стариком.

Жена долго уговаривала его лечь на операцию, но он боялся, понятное дело.
А перед операцией ему приснилась его умершая бабушка:
«Вижу во сне свою бабушку с каким-то кинжалом в руке. Я лежу в постели, а она кладет мне его у подушки и говорит: "Ты не бойся этого ножа, он тебе жизнь спасет"».

После операции у него пропали все эти полеты и выходы из тела. Совершенно, как обрубило. Появилась бодрость, силы, теперь все ок, но больше никаких "чудес" не случается, и засыпать стал совершенно обычно.
До сих пор он с огорчением вспоминает, что родители так и не поверили в те странные видения и случаи. Многие чужие люди верили, а родные - нет.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:53 by ReneПросмотров: 597Комментарии: 13
+18

Ключевые слова: Выход из тела болезнь сон операция авторская история

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Вчера, 19:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 731
Интересовалась этим вопросом. Всё спорно, всё находится в процессе изучения. Таких "особенных" людей 5-10%. Объясняется изменением сознания.
Обычно, возникает при клинической смерти.
Страшно как все это. Ребенок и клиническая смерть. Хорошо, что Ваш знакомый пережил все это и выжил. За историю плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#2 написал: kusi
Вчера, 19:10
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 151
Тема очень интересная, но не изученная ) История понравилась.Хорошо что все благополучно закончилось.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#3 написал: Tengu
Вчера, 19:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 56
Комментариев: 989
Вопрос. Видел ли он что-нибудь такое во время своих полетов, чего не мог знать заранее? Если да, то история его по адресу, если нет - получается, медицинский случай, реакция мозга на недостаток кислорода (решили проблему с сердцем - и полеты прекратились).
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#4 написал: Мастер Талий
Вчера, 19:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 132
Цитата: верю-не верю
Интересовалась этим вопросом. Всё спорно, всё находится в процессе изучения. Таких "особенных" людей 5-10%. Объясняется изменением сознания.
Обычно, возникает при клинической смерти.
Страшно как все это. Ребенок и клиническая смерть. Хорошо, что Ваш знакомый пережил все это и выжил. За историю плюс.

Как показывает статистика, то такие ощущения при клинической смерти - обычное дело. "Околосмертные переживания" называются. А при серьёзных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, клиническая смерть не заставит себя ждать. А то, что после операции всё это прекратилось, может подтвердить эту теорию. Часто, проблемы со сном могут возникать из-за ишемической болезни сердца.

Можно постоянно терять сознание и при разных защемлениях нервов. Подслушал однажды в парилке: мужик за день 27 раз падал. Неаккуратно "пользовался" шеей, да что-то там нарушил. Но это дело другое. Мозг-то продолжает более-менее функционировать.

Я конечно не медик... Я вообще получаю техническое образование grinning , но в анатомии и биологии что-то смыслю, вот и решил поделится своим мнением по поводу этой ситуации.

+
Зарегистрирован: 11.05.2019
#5 написал: Бастинда
Вчера, 19:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 406
Человек был близок к смерти по состоянию здоровья, оттого и легко ему было выходить из тела. Реакция родителей стандартная реакция нормальных полноценных хомячков. Наука от таких феноменов отмахивается, как от мухи - гранты учёным на это не выделяют, а если кто из них по собственной инициативе будет изучать это, тот рискует огрести. Удивительно, что самому человечку не было интересно, куда его заносит, и он не пробовал использовать свои данные.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#6 написал: Алиса Шах
Вчера, 20:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Хорошая история, мне понравилась) +
Зарегистрирован: 24.05.2020
#7 написал: Rene
Вчера, 20:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 113
Цитата: Мастер Талий
Цитата: верю-не верю
Интересовалась этим вопросом. Всё спорно, всё находится в процессе изучения. Таких "особенных" людей 5-10%. Объясняется изменением сознания.
Обычно, возникает при клинической смерти.
Страшно как все это. Ребенок и клиническая смерть. Хорошо, что Ваш знакомый пережил все это и выжил. За историю плюс.

Как показывает статистика, то такие ощущения при клинической смерти - обычное дело. "Околосмертные переживания" называются. А при серьёзных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, клиническая смерть не заставит себя ждать. А то, что после операции всё это прекратилось, может подтвердить эту теорию. Часто, проблемы со сном могут возникать из-за ишемической болезни сердца.

Можно постоянно терять сознание и при разных защемлениях нервов. Подслушал однажды в парилке: мужик за день 27 раз падал. Неаккуратно "пользовался" шеей, да что-то там нарушил. Но это дело другое. Мозг-то продолжает более-менее функционировать.

Я конечно не медик... Я вообще получаю техническое образование grinning , но в анатомии и биологии что-то смыслю, вот и решил поделится своим мнением по поводу этой ситуации.

+

Я сегодня с ним разговаривала, после публикации истории. Опять спросила про диагноз. Так он сказал и про недостаточность, и про ишемическую, и впоследствии про атеросклероз или склероз сосудов. В любом случае, думаю так. Раз эти болезни вызывают проблемы со сном, то вполне вероятно, что из-за них он часто пребывал на границе сна и яви. А ведь это важнейшее условие для выхода из тела! То есть, засыпает-просыпается, неоднократно проходя эту условную грань, оттого и так часто у него это было. Как Сальвадор Дали, который ронял ложку, чтобы попасть в это состояние и использовал видения в своих картинах. А ведь Дима тоже творец, только музыки...
Жаль, что вы на технический. Вам бы в журналистику, вы так складно изъясняете мысли, интеллект незауряден для вашего возраста...
Зарегистрирован: 17.06.2019
#8 написал: Jako tako
Вчера, 20:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 245
Знаем мы такое. Чуть что - сразу психиатру покажи. У некоторых людей все так просто...
Человеку самому явно было нелегко от таких способностей. Истории интересные.
Категорически ставлю плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#9 написал: Rene
Вчера, 21:01
+1
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 113
Цитата: Tengu
Вопрос. Видел ли он что-нибудь такое во время своих полетов, чего не мог знать заранее? Если да, то история его по адресу, если нет - получается, медицинский случай, реакция мозга на недостаток кислорода (решили проблему с сердцем - и полеты прекратились).


Что он мог знать в своем детстве-отрочестве, когда это началось, в Советском Союзе, в семье комсомольцев-материалистов, атеистов... Интернета не было. Говорит же, ни от кого о таком не слышал.
Зарегистрирован: 17.06.2019
#10 написал: Мастер Талий
Вчера, 22:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 132
Цитата: Rene
Я сегодня с ним разговаривала, после публикации истории. Опять спросила про диагноз. Так он сказал и про недостаточность, и про ишемическую, и впоследствии про атеросклероз или склероз сосудов. В любом случае, думаю так. Раз эти болезни вызывают проблемы со сном, то вполне вероятно, что из-за них он часто пребывал на границе сна и яви. А ведь это важнейшее условие для выхода из тела! То есть, засыпает-просыпается, неоднократно проходя эту условную грань, оттого и так часто у него это было. Как Сальвадор Дали, который ронял ложку, чтобы попасть в это состояние и использовал видения в своих картинах. А ведь Дима тоже творец, только музыки...
Жаль, что вы на технический. Вам бы в журналистику, вы так складно изъясняете мысли, интеллект незауряден для вашего возраста...

Может и так. Творческие люди - как тонко настроенный инструмент. Гоголь, говорят, тоже мог видеть всё то, о чём писал.

Благодарю за приятные слова relaxed . Журналистика - вторая специальность, которую рассматривал. Но, в таком-то возрасте... Кто может знать, чего хочет от жизни? Вот родители и склонили к технике. Но ничего не потеряно! Всегда можно обучиться на новую профессию.

Было приятно пообщаться! Добра Вам!
Зарегистрирован: 11.05.2019
#11 написал: vikki z
Вчера, 22:29
+1
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Комментариев: 94
Да страшно все это, родители не верили, да они просто не хотели в это верить. Всё отрицали. А это очень тяжело, особенно для ребёнка, когда его не понимают родители. Можно сказать он один боролся сам с собой. Хорошо что сейчас все хорошо, здоровья вашему другу! За историю +
Зарегистрирован: 21.01.2020
#12 написал: Tanusha13666
Вчера, 22:34
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Комментариев: 231
Стало жаль героя истории из-за недопонимания с родителями. Но все мы разные и никому никогда ничего не докажешь, если человек сам не захочет поверить. +
Зарегистрирован: 9.11.2019
#13 написал: Глюпискатин
Сегодня, 00:25
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Публикаций: 0
Комментариев: 97
Из плюсов в истории очень понравилось описание выхода из тела, в плане личных ощущений, он складывается в ясную картину. Увы, часто такие истории в плане деталей похожи как под копирку и выглядят настолько шаблонно, словно бы и не ярчайшее личное переживание описывают. Здесь же нет.
А не понравилось, что недоверие родных героя преподносится как нечто обидное и неправильное. Значит, к Диминым словам родные должны были отнестись лояльно, а он к их реакции лояльно отнестись не должен? Люди как бы не обязаны во все верить, что им говорят, имеют право на собственное мнение. Тем более если им рассказывают нечто невероятное и выходящее далеко за рамки их опыта. И то, что к этому недоверию история несколько раз возвращается и порицает его, выглядит как очень некрасивый упрёк.
Зарегистрирован: 27.01.2015
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