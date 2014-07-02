Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Так чей же мальчик?

История эта произошла совсем недавно, в августе 2016 года.
Друг нашей семьи рассказал ситуацию, в которой оказался его знакомый - отец троих детей (самому младшему из них в прошлом году исполнилось 5 лет).

Время от времени наш друг встречается со своими друзьями, посидеть тёплой мужской компанией. С некоторых пор один из них (назовём его Камиль) при разговоре о детях становился угрюм и мрачен, неразговорчив, замыкался в себе, старался сменить тему. Поначалу друзья оставляли товарища в покое: ну, устал человек на работе, может, настроение плохое, или поссорился с женой, да всякое бывает. Но с каждой новой встречей ситуация не менялась, Камиль упорно избегал разговоров о детях. В конце концов такая его реакция стала объектом особого внимания друзей, ведь все знали, что семья у него дружная, хорошая, дети любимые и желанные, в меру озорные. Так в чём же причина?
Взявшись за Камиля всерьёз (вдруг ему помощь нужна, а он стесняется сказать), они твёрдо решили выяснить, что же его тревожит?
И узнали следующее.

Когда родился третий ребёнок и долгожданный сын в семье, счастью не было предела и ничто не предвещало беспокойства.
Но приблизительно с трёхлетнего возраста мальчика родители стали замечать в нём странное - постепенно, овладевая словами и простыми фразами, он стал утверждать, что это не настоящая его семья и у него есть другая.
Сначала этому не придали особого значения, хотя, конечно, приятного мало, но время шло, и его личная история стала включать в себя всё больше деталей, которые просто невозможно стало игнорировать.
Например то, что "его" семья - это жена и двое детей (он стал называть их имена), что у него есть машина и дом (детально их описывая - цвет, размер, предметы быта), ещё оказалось, что у него "есть борода".
Ещё через какое-то время он стал называть город, в котором живёт его "настоящая" семья (город этот оказался в этой же стране, не так далеко от места настоящего проживания мальчика и его "новой" семьи). Малыш постоянно говорил, что он по ним скучает.

Опуская все личные переживания родителей и лишние подробности (походы по докторам), скажу лишь, что весной 2016 года Камиль, не выдержав более, со своим младшим братом поехал в этот город, о котором говорил его сын.
Они нашли эту семью, и все детали совпали до мелочей. Глава этого семейства, молодой мужчина в возрасте до 40 лет (на последних своих фотографиях он действительно носил усы и бороду), погиб в результате несчастного случая примерно за год до рождения этого ребёнка.
Чтобы убедиться уже окончательно, Камиль совершил практически сразу ещё одну поездку к этой семье, но уже вместе с сыном.
В процессе общения обнаружился ещё ряд деталей, о которых никто, кроме погибшего и его семьи, знать не мог. В конце концов вдова не смогла скрыть своих чувств, обняв мальчика, она горько заплакала.

Для Камиля вся эта история обернулась огромным душевным потрясением. Ранее не сталкиваясь ни с чем подобным и будучи глубоко религиозным человеком (его семья исповедует ислам), он вошёл в глубокое эмоциональное и психологическое противоречие.
Он безгранично любит своего сына, но одновременно ему больно осознавать, что каким-то непостижимым образом он полностью ему не принадлежит, словно являясь каким-то другим, в какой-то степени совершенно чужим ему человеком.

Такая вот история.
Сегодня, 00:02 by WestaПросмотров: 1 947Комментарии: 18
+46

Ключевые слова: Сын реинкарнация семья память авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Liam
Сегодня, 00:29
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 553
Верю. Не мало написано о реинкарнациях с сохранённой памятью из прошлых жизней. +
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#2 написал: xaruda
Сегодня, 00:33
+7
Группа: Посетители
Репутация: (14|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 32
Интересная история +++
Еще более интересно, когда память о прошлой жизни у ребенка сохраняется не где-то там, в Индии например, а здесь, у нас.
Если бы мы помнили о своих прошлых жизнях, это наверное помешало нам погрузиться полностью в настоящую, сегодняшнюю жизнь.
А все равно жаль, что не помним.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#3 написал: Madame Margo
Сегодня, 00:45
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 415
Скорее всего, с возрастом по мере взросления у мальчика сотрутся его воспоминания о прошлой жизни, он все забудет со временем. Плюс Вам!
Зарегистрирован: 27.02.2013
 
#4 написал: Шонди
Сегодня, 01:05
+12
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 135
Цитата: xaruda
Интересная история +++
Еще более интересно, когда память о прошлой жизни у ребенка сохраняется не где-то там, в Индии например, а здесь, у нас.
Если бы мы помнили о своих прошлых жизнях, это наверное помешало нам погрузиться полностью в настоящую, сегодняшнюю жизнь.
А все равно жаль, что не помним.

Мне не жаль. У меня были отрывочные воспоминания и чувство сильного страха и обреченности. В зрелом возрасте я нашла фотографии места, которое я так запомнила - концлагерь Заксенхаузен.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 01:06
+6
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 296
Да, я понимаю потрясение родителей мальчика, действительно наверное ощущение не самое приятное от того, что твой ребенок уже состоявшийся самодостаточный человек с семьей (такие совпадения, что даже вдова поверила) остается надеятся, что воспоминания сотрутся со временем. Вот поэтому мы и не должны ничего помнить!) Плюс+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
#6 написал: Квантовый Переход
Сегодня, 01:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
487 В общем, я так понимаю, что надежда, все таки, есть))) Плюсую.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#7 написал: Asheera
Сегодня, 06:44
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 87
Цитата: Шонди
Мне не жаль. У меня были отрывочные воспоминания и чувство сильного страха и обреченности. В зрелом возрасте я нашла фотографии места, которое я так запомнила - концлагерь Заксенхаузен.

Ужас!!!! Да, лучше ничего не знать, а то вспомнишь, что, например окончил жизнь "бревном" у отряда 731, и всё, прощай рассудок!
Зарегистрирован: 29.10.2016
#8 написал: lidia1
Сегодня, 09:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 499
Для тех, кто верит в реинкарнацию, всё ясно. Душа погибшего мужчины вселилась в тело новорожденного. Трагедии тут нет. Все мы лет до шести помним свою прошлую жизнь, а потом забываем. Это нормально. В этой жизни мальчик - родной сын Камиля. Просто душа слишком быстро возродилась в новом теле. Не у всех так бывает. Чья-то душа ждёт возрождения сотни, иногда тысячи лет. Ведь сама наша душа бессмертна.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#9 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 10:58
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2275|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 061
Интересно, а до какой степени мальчик является тем самым мужчиной из другой семьи. Насколько велик багаж его воспоминаний? Он только схематично помнит, кто он, откуда, какие были родственники....или же память того мужика полностью перекочевала в голову ребенка, и пацан более детально помнит жизнь своего прототипа? Т.е., помнит, как учился в школе, как закончил университет, как познакомился с женой, как делал карьеру и прочее? Я так понимаю, раз он скучает по той семье, значит, его память изобилует деталями, и, чисто теоретически, он должен помнить, и школьную программу (хотя бы частично), и как по дому что-то делать, и как работать ту работу, на которую ездил погибший дядька, и, извините, то, чем этот дядька со своей женой по ночам занимался, он тоже, возможно, помнит... Интересно, как вот это всё сопоставить, и что ждет дальше такого ребенка, если он телом еще маленький, а мозгами уже взрослый...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#10 написал: marlin
Сегодня, 11:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (494|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 560
Очень интересно. А малыш значит и адрес выходит назвал? Склоняюсь, что живём не одну жизнь, может и правда по каким то причинам память осталась у него из прошлой жизни. Я еще слышал истории, в которых люди любят спать, больше спят, чем бодствуют. И во сне у них там есть и жена дети, дом, машина - все дела. Когда в реальной жизни нет ничего. Они говорят, что там полностью управляют своим сном, и живут этим. Но это разные вещи уже хотя. Плюс
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#11 написал: Liam
Сегодня, 11:14
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 553
Цитата: Winnie-the-Pooh
Интересно, как вот это всё сопоставить, и что ждет дальше такого ребенка, если он телом еще маленький, а мозгами уже взрослый...


Возможно с возрастом память будет "стираться". Многие люди своё детство плохо помнят, не говоря уже о прошлой жизни.

Но думаю он сам напросился сохранить ему воспоминания, и возможно что это его личный эксперимент.
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#12 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 12:01
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1361|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 591
Да уж.., много подобных историй читала. Но верится с трудом т.к родители сами часто детям наводящие вопросы задают. И что взять с детей
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#13 написал: Westa
Сегодня, 12:39
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 73
Ребята, всем Огромное Спасибо за высказанные мнения!

Попробую ответить на некоторые вопросы..

Winnie-the-Pooh
Насколько велик багаж его воспоминаний? Он только схематично помнит, кто он, откуда, какие были родственники....или же память того мужика полностью перекочевала в голову ребенка, и пацан более детально помнит жизнь своего прототипа? Т.е., помнит, как учился в школе, как закончил университет, как познакомился с женой, как делал карьеру и прочее? Я так понимаю, раз он скучает по той семье, значит, его память изобилует деталями, и, чисто теоретически, он должен помнить, и школьную программу (хотя бы частично), и как по дому что-то делать, и как работать ту работу, на которую ездил погибший дядька, и, извините, то, чем этот дядька со своей женой по ночам занимался, он тоже, возможно, помнит..

Попробую предположить, что (тем более, когда это касается случаев с детьми) такая "память" носит ограниченный образно-эмоциональный характер, поскольку даже современной психологии давно известна система "блоков" того или иного порядка (например, когда сознание полностью блокирует тяжёлое воспоминание, либо же целый отрезок времени, в котором происходило что-то, что сильно травмировало психику человека)..
Возможно, категория "влажных снов" в воспоминаниях ребёнку не доступна примерно по этой же причине..

По поводу школьной программы и тд - мальчик не находился в перманентном состоянии предыдущей своей личности, нет, просто время от времени он начинал о ней говорить..
Вы сейчас многое помните из школьной программы, допустим? Знание есть крепкое, но оно фоновое.. Даже сейчас наша память очень избирательна..
Я к примеру, навряд ли, тут же вспомню и решу логарифмическое уравнение или какое-нибудь дифференциальное исчисление функций одной переменной, хотя, в универе мы их щёлкали только как.. Это мне нужно садиться, смотреть, вспоминать..

Возможно, что когда мальчик пойдёт в школу, ему будет проще остальных постигать учение, как в механизме с дежа вю, допустим, только ощущение будет длительней и ярче, или как-то иначе..
А, может быть, этого вообще не произойдёт, и как в большинстве таких случаев, однажды он просто перестанет получать эту инфу, канал закроется..
Сейчас он помнил только то, что явилось в его прошлой жизни, наверное, самым главным, вот он и выдавал только этот пласт инфы, тем более, смерть была внезапная..
Может быть, мучилась душа в недосказанности чего-то, одна только возможность снова сказать вслух "я по вам скучаю" - чего может стоить в такой ситуации..

Всё это, безусловно, категория догадок, точно знать никто не может, а мальчик слишком мал, чтобы попробовать выяснить у него всё, что нас интересует..
Но можно попробовать поразмышлять..

marlin
Цитата: marlin
Очень интересно. А малыш значит и адрес выходит назвал?

Нет, адрес он никогда не называл, только название города и детально описывал дом..
Дом частный, город небольшой, приморский..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#14 написал: mi2017
Сегодня, 12:42
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Наверно, отец мальчика, преданный своей религии (по-моему, там отрицается возможность реинкарнации), испытал когнитивный диссонанс и усомнился в своей вере?
Зарегистрирован: 20.02.2017
#15 написал: Westa
Сегодня, 12:52
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 73
mi2017
Цитата: mi2017
Наверно, отец мальчика, преданный своей религии (по-моему, там отрицается возможность реинкарнации), испытал когнитивный диссонанс и усомнился в своей вере?

Вы очень проницательны.. Так и было, всё верно..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#16 написал: Минди
Сегодня, 13:33
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 363
Нет, не хотелось бы помнить. А вдруг я в прошлой жизни была каким нибудь огромным бородатым мужиком vau Я воды очень боюсь - видать утонула когда то. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#17 написал: adder
Сегодня, 17:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 6
Комментариев: 66
очень интересная история.
Цитата: Минди
Нет, не хотелось бы помнить. А вдруг я в прошлой жизни была каким нибудь огромным бородатым мужиком vau Я воды очень боюсь - видать утонула когда то. Плюс.

я бы тоже не хотела ничего помнить - вдруг я в прошлой жизни была омерзительным человеком и творила зло, как потом жить с таким багажом воспоминаний?
Зарегистрирован: 19.10.2015
#18 написал: Минди
Сегодня, 17:46
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 363
Конечно, ведь не все были прекрасными принцессами и доблестными воинами. Поэтому, лучше уж не знать. Так спокойнее.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.