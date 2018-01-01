Вторжение...

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:29

Причина: Стилистика автора сохранена

qqq666 Просмотров: 39 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:29 by

Егор любил промышлять ягодами да грибами в летнее время. Он частенько выезжал за город, в небольшую лесную рощу за ягодами да грибами. Знал хорошие ягодные и грибные места, доступные только ему, про которые знал только он. Был обычный жаркий летний день, Егор долго бродил по роще, удивляясь малому количеству грибов, видать долго уж не было дождя, крутилось у него на уме. Внезапно Егора пронзила дикая, невероятная боль во всем теле, в глазах резко потемнело и Егор потерял сознание. Очнулся Егор в не понятного вида круглом и светлом помещении. Перед его глазами все сливалось, он с трудом разбирал краски и очертания вокруг себя. Его слепили мощные белые лампы, которые гудели и издавали противный гул. На мгновение лампы потухли, но это лишь на мгновение, через некоторое время парня обступили создания, напоминающие не то богомолов, не то гигантских кузнечиков. Словно из воздуха, перед его взором возникла большая игла, напоминающая сверло, и впилась ему в правую ноздрю, от нестерпимой боли Егор снова потерял сознание. Очнулся он, или ему уже казалось что он очнулся, в каком-то стеклянном цилиндре, наполненном какой-то мутной жидкостью. Больше всего его поразило то, что вокруг было полно таких вот стеклянных цилиндров, и во всех них были ЛЮДИ. Людей было очень много, причем все они были разных возрастов, там были дети, подростки, а также были старики. Егор ощутил невероятный ужас от всего происходящего, а еще больше от чувства полной безысходности. Последнее, что он увидел еще, было то, как существо, похожее на кузнечика, надевает на себя его тело, тело ЕГОРА. Точнее, оно как бы вползло, словно в куклу, в точную копию Егора, лежащего на круглом столе перед лампами....

Ключевые слова: похищение ужас опыты смерть авторская история

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