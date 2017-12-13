Питомцы спасли нас

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 670 Комментарии: 9 +9 Сегодня, 08:14 by

Эта мистическая история произошла с друзьями нашей семьи.Узнала я об этом случае совсем недавно. На новогодних праздниках, мы, как обычно, собрались с большой компанией друзей. Душевно разговаривали и рассказывали интересные случаи из жизни. В этот раз мы пошли к чудесной семейной паре Ольге и Олегу. У них дружная семья, двое детей, а также с ними живут полноценные члены семьи – пушистая кошка Ася и маленькая собачка Кузя. Конечно, мохнатые товарищи не смогли обойти гостей стороной и пришли к нам на кухню. Тут-то и зашёл разговор про домашних животных. Оля поведала нам удивительный случай, после которого я ещё больше зауважала четвероногих братьев и поняла, что нужно прислушиваться к их знакам.А дело было так. Оля и Олег недавно переехали в новую квартиру. В ней стояла старенькая газовая плита, которую они хотели вскоре поменять. Но из-за хлопот с переездом каждый день это откладывали. Прожили они на новом месте ровно неделю, и в одну ночь, как обычно, после работы все легки спать. Разбудила пару громкое мяуканье Аси. Она вела себя необъяснимо: шипела, прыгала по хозяевам, подбегала к детской кроватке и возвращалась.Вначале Оля и Олег отмахивались от животного и хотели продолжить сон, но тут подключился и Кузя. Друзья рассказывали, что их спокойные и дружные питомцы просто сошли с ума. Кузя тоскливо лаял, кружился вокруг себя и пытался стянуть с хозяев одеяло. Ася в это время бегала возле детской кроватки и металась из угла в угол. Тогда пара заподозрила – тут что-то не так. Они встали и, подходя к кухне, услышали запах газа. Оказывается, что-то случилось со старой плитой, и газовые испарения наполняли пространство.Ольга быстро открыла все окна и двери, а Олег перекрыл подачу газа. Пара не сразу поняла, что могло произойти страшное – вся семья могла надышаться газом и просто не проснуться. Хорошо, что на помощь пришли пушистые друзья и помогли избежать беды.Этот случай показал, что животные настолько чувствительные и преданные существа, что в любой опасной ситуации они стараются сделать всё, чтобы спасти своих хозяев.Вот такой страшный, но в то же время счастливый, благодаря Асе и Кузе, момент в жизни пережили наши друзья. С тех пор они прислушиваются к сигналам, которые подают им животные, и часто благодарят любимцев за спасённые жизни.Автор - Алекса.

Ключевые слова: Друзья гости питомцы знаки запах газа спасённые жизни

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