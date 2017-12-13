Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Питомцы спасли нас

Эта мистическая история произошла с друзьями нашей семьи.

Узнала я об этом случае совсем недавно. На новогодних праздниках, мы, как обычно, собрались с большой компанией друзей. Душевно разговаривали и рассказывали интересные случаи из жизни. В этот раз мы пошли к чудесной семейной паре Ольге и Олегу. У них дружная семья, двое детей, а также с ними живут полноценные члены семьи – пушистая кошка Ася и маленькая собачка Кузя. Конечно, мохнатые товарищи не смогли обойти гостей стороной и пришли к нам на кухню. Тут-то и зашёл разговор про домашних животных. Оля поведала нам удивительный случай, после которого я ещё больше зауважала четвероногих братьев и поняла, что нужно прислушиваться к их знакам.

А дело было так. Оля и Олег недавно переехали в новую квартиру. В ней стояла старенькая газовая плита, которую они хотели вскоре поменять. Но из-за хлопот с переездом каждый день это откладывали. Прожили они на новом месте ровно неделю, и в одну ночь, как обычно, после работы все легки спать. Разбудила пару громкое мяуканье Аси. Она вела себя необъяснимо: шипела, прыгала по хозяевам, подбегала к детской кроватке и возвращалась.

Вначале Оля и Олег отмахивались от животного и хотели продолжить сон, но тут подключился и Кузя. Друзья рассказывали, что их спокойные и дружные питомцы просто сошли с ума. Кузя тоскливо лаял, кружился вокруг себя и пытался стянуть с хозяев одеяло. Ася в это время бегала возле детской кроватки и металась из угла в угол. Тогда пара заподозрила – тут что-то не так. Они встали и, подходя к кухне, услышали запах газа. Оказывается, что-то случилось со старой плитой, и газовые испарения наполняли пространство.

Ольга быстро открыла все окна и двери, а Олег перекрыл подачу газа. Пара не сразу поняла, что могло произойти страшное – вся семья могла надышаться газом и просто не проснуться. Хорошо, что на помощь пришли пушистые друзья и помогли избежать беды.

Этот случай показал, что животные настолько чувствительные и преданные существа, что в любой опасной ситуации они стараются сделать всё, чтобы спасти своих хозяев.

Вот такой страшный, но в то же время счастливый, благодаря Асе и Кузе, момент в жизни пережили наши друзья. С тех пор они прислушиваются к сигналам, которые подают им животные, и часто благодарят любимцев за спасённые жизни.

Автор - Алекса.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:14
Сегодня, 08:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 670Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Друзья гости питомцы знаки запах газа спасённые жизни

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Ольга 1981
Сегодня, 09:37
+11
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 283
Молодцы питомцы! Всю семью спасли. Я из детства много помню, связанное с животными. В деревне у соседки была кошка Машка. И вот раз иду я мимо их дома. А Маша прямо под ноги мне кидается, трется, мяукает, побежит вперед и оглядывается, как зовет куда то. Я за ней пошла, привела она меня на навозную кучу и давай лапкой рыть в одном месте. Я ей помогать. Отрыла я двух котят, от которых Машкина хозяйка решила избавиться таким способом. Котята были живые. Очень красивые. Я в рев, домой их принесла, рассказала маме. Договорились, что как подрастут, одного мы в город заберем, одного мамкин брат. И забрали мы нашего Федора себе, 13 лет у нас прожил, красивый кот, черный с серым подшерстком. А второго забрали на Украину , в Мариуполь. Так Машка спасла своих котят.
В детстве у меня был пуделек, Айка. И вот привезли мы ее в деревню. И как то Айка пропала. Я плачу, бегаю ее ищу, зову, нет нигде. А у знакомых был пес, Кант, большой, овчаристый. И вот иду я по улице, плачу и Канта вижу. И говорю ему: " Кант, где Айка, где она?". Он побежал вперед. Отбежит и оглядывается,иду ли я. И привел меня к моей собаке, она там на плитах с кавалерами гуляла.
А наш кот Рыжик, вообще, если кто то из нас плачет, слезы нам лапой вытирает успокаивает.
Люблю я животных, они прекрасны.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: zahlystin
Сегодня, 10:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Спасибо за популяризацию нашего сайта https://mistic-world.ru и копирование с него всех мистических историй, которые нам присылают читатели.

Также читатели шлют нам и свои мистические фотографии с попавшими на них непонятными сущностями.
Зарегистрирован: 25.12.2018
#3 написал: Spivachka
Сегодня, 11:20
+3
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 276
Я как раз писала в комментарии к истории выше про воздействие ангелов на нас через животных. Вот типичный случай.

Мне бабушка рассказывала историю. Была она в санатории. И как-то около полуночи все местные собаки и собаки отдыхающих завыли. Одновременно. Скулят и к выходу рвутся. И люди начали быстро, кто в чём, выбегать на улицу. Собрались всем санаторием на расстоянии от санатория. Собаки к хозяевам жмутся и поскуливают. И тут как труханет. Земля задрожала. И таких было толчка 4. Потом стихло. Собаки минут через 15 начали себя вести обычным для собак образом- играться, жопы друг другу нюхать и идти в помещение за хозяевами.
Позже передали, что 6 баллов было. Бабушке было лет 30. А это 40 лет назад. Дело было в Сочи. Бабушка говорит, что до этого всегда знала, что животные опасность чувствуют. Но тогда убедилась окончательно.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Sniff
Сегодня, 11:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Хорошая,добрая история. Спасение зверюшками своих хозяев уже давно не мистика,а часть реальности, множество таких случаев можно вспомнить. Плюс.
Зарегистрирован: 20.01.2019
#5 написал: Joss
Сегодня, 11:45
+3
Группа: Посетители
Репутация: (250|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 135
Не могу сказать, что питомцы старались спасти своих хозяев.
Просто они более чувствительны (в данном случае к газу) и просто стали нервничать.
Пытаясь спасти в первую очередь себя.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#6 написал: Sniff
Сегодня, 11:56
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Своя шерстка ближе к телу) Но в итоге- то все спаслись)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#7 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 12:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 119
Цитата: Ольга 1981
Молодцы питомцы! Всю семью спасли. Я из детства много помню, связанное с животными. В деревне у соседки была кошка Машка. И вот раз иду я мимо их дома. А Маша прямо под ноги мне кидается, трется, мяукает, побежит вперед и оглядывается, как зовет куда то. Я за ней пошла, привела она меня на навозную кучу и давай лапкой рыть в одном месте. Я ей помогать. Отрыла я двух котят, от которых Машкина хозяйка решила избавиться таким способом. Котята были живые. Очень красивые. Я в рев, домой их принесла, рассказала маме. Договорились, что как подрастут, одного мы в город заберем, одного мамкин брат. И забрали мы нашего Федора себе, 13 лет у нас прожил, красивый кот, черный с серым подшерстком. А второго забрали на Украину , в Мариуполь. Так Машка спасла своих котят.
В детстве у меня был пуделек, Айка. И вот привезли мы ее в деревню. И как то Айка пропала. Я плачу, бегаю ее ищу, зову, нет нигде. А у знакомых был пес, Кант, большой, овчаристый. И вот иду я по улице, плачу и Канта вижу. И говорю ему: " Кант, где Айка, где она?". Он побежал вперед. Отбежит и оглядывается,иду ли я. И привел меня к моей собаке, она там на плитах с кавалерами гуляла.
А наш кот Рыжик, вообще, если кто то из нас плачет, слезы нам лапой вытирает успокаивает.
Люблю я животных, они прекрасны.

А мой Макар ко мне приходит как только будильник зазвенит, и нюхает мое дыхание. Убедится, что не болею и ложится на лечо, а свою усатую мордочку мне на щёку ложит. И так с ним хорошо ещё немного подремать! sun
Зарегистрирован: 19.03.2018
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 13:54
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1098|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 670
Цитата: Joss
Не могу сказать, что питомцы старались спасти своих хозяев.
Просто они более чувствительны (в данном случае к газу) и просто стали нервничать.
Пытаясь спасти в первую очередь себя.
вот абсолютно согласна. мистики не вижу. но история и комментарии добрые
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#9 написал: Arhip
Сегодня, 14:52
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (976|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 854
Хорошая, добрая история. Но мистики в ней не вижу. Но все равно +
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.