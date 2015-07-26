Призраки в саду

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:15 by

Почти все знакомые и родственники за глаза и в глаза называли нас с мужем сумасшедшими авантюристами. И все потому, что нам надоело работать «на дядю» и захотелось строить собственный бизнес. Жизнь мы изменили так круто не с бухты-барахты: целый год прикидывали, подсчитывали, даже бизнес-план составили. И наконец решились.Продали в центре Москвы трехкомнатную квартиру, доставшуюся мужу в наследство от бабушки, и на вырученные деньги купили двухэтажный особняк на самой окраине небольшого провинциального городка (я специально не называю этот город, и вы потом поймете почему). Места там живописнейшие! Я когда первый раз увидела открывшуюся панораму, от восторга даже дыхание перехватило. Говоря «особняк», я вовсе не имела в виду похожий на замок коттедж-новострой.Это — настоящий особняк, построенный еще в позапрошлом веке. Здание было добротное, пережившее два или три капитальных ремонта, сменившее множество хозяев (и организаций, и частных лиц), так что в больших денежных вливаниях не нуждалось: требовалась кое-какая перепланировка и косметический ремонт. Ну и покупка новой мебели в комнаты постояльцев, разумеется. Как, я разве еще не сказала? Да, мы с Сергеем решили открыть мини-гостиницу для любителей набирающего сейчас популярность «зеленого туризма».История, о которой хочу рассказать, случилась… нет, началась на пятый день после нашего переезда на новое место. Я отправилась прогуляться по окрестностям: полюбоваться пейзажами, а главное — присмотреть будущий маршрут конных прогулок для туристов (мы с мужем планировали завести для этих целей двух-трех лошадок). Не успела отойти, как началась гроза. Так внезапно, что я даже сообразить ничего не успела. Только что было ясное небо — и вдруг потемнело, словно ночь наступила, загрохотало, засверкало, на землю стали падать тяжелые, словно ртуть, дождевые капли. Не знаю, о чем я думала, когда пряталась под густую крону одиноко стоящего посреди поля бука. Может, через пару минут и сообразила бы, что во время грозы нельзя становиться под деревья...Но не дала мне судьба этих двух минут: яркая вспышка (то ли на небе, то ли в моем мозгу), удар, отбросивший меня от ствола, запредельная боль во всем теле и… черная дыра. Очнулась я в незнакомой комнате. Перед глазами — посеревшее лицо мужа.— Привет. Где я?— В больнице.— Что со мной случилось?— Ты что, совсем ничего не помнишь? Тебя молнией ударило.Позже я узнала, что Сережа, когда началась гроза, вышел меня искать и нашел лежащей на земле без сознания. Муж на руках перенес меня в ближайший дом и оттуда вызвал скорую. Врачи сказали, что я чудом осталась жива. Тем не менее на поправку пошла необыкновенно быстро, и спустя две недели меня уже выписали домой. А вечером того же дня произошло ЭТО.Я сидела в саду, наслаждаясь тихим осенним вечером, когда в доме и на участке погас свет. Местные жители предупреждали, что у них часто бывают перебои с электричеством, поэтому мы с Сергеем не особо запаниковали. Муж отправился к автомобилю за фонариком, а я, продолжая сидеть в кресле-качалке, вспоминала, есть ли в доме свечи и, если есть, где они могут лежать. За спиной послышались тихие шаги.— Сережа? — я удивилась, что муж подошел не с той стороны, откуда я его ждала, да и фонариком себе почему-то не подсветил дорогу.Резко обернулась и чуть не вскрикнула от неожиданности.— Привет, ты откуда взялась?Девчушка лет девяти-десяти в белом кружевном платье, с ангельски хорошеньким, но печальным личиком молча смотрела на меня.— Ты где-то по соседству живешь? В городе или в какой-то деревне? Разве можно маленьким девочкам так поздно гулять одним? — засыпала ее вопросами, чтобы подавить внезапно возникшее чувство безотчетного страха.Девочка продолжала молчать и неотрывно смотрела на меня.— Вера, ты с кем разговариваешь?Я и не заметила, как подошел Сергей. Кивнула на малышку:— Видишь, у нас гостья. Ты что, калитку забыл запереть?— Какая гостья? — в голосе мужа зазвенела тревога. — Может, тебе лучше пойти лечь? Давай я тебя провожу…— Ты лучше девочку домой проводи. Как она будет одна в темноте…— О чем ты?! Какую девочку?! — Сергей почти кричал.Тут мне стало по-настоящему страшно:— Сережа, зачем ты меня пугаешь? И малышку… Что за глупые шут…И снова я не успела договорить, потому что муж направил луч фонарика прямо туда, где стояла девочка. И тут у меня от ужаса все тело словно в кусок льда превратилось…Кажется, я закричала, точно не помню, потому что потеряла сознание. В себя пришла лишь тогда, когда Сережа укладывал меня в кровать.— Может, вызвать врача? — обеспокоенно спросил он.— Лучше уж священника…— Не болтай ерунды…Он заставил меня выпить успокоительное, и вскоре я уснула, предварительно убедив себя, что еще не вполне оклемалась после удара молнией и маленькая гостья мне просто-напросто почудилась.Несколько последующих дней старалась не выходить на улицу, но потом пережитый страх стал понемногу забываться, да и обидно было просиживать взаперти, быть может, последние теплые деньки. Поэтому вскоре вернулась к обычному образу жизни. Однако до наступления темноты все же старалась уйти в дом. А однажды осталась сидеть на крыльце — уж очень погожим выдался вечер. Сидела, вдыхая полной грудью необыкновенно чистый воздух, и вдруг…Сережа выбежал из гаража с перекошенным от испуга лицом:— Вера, что?! Ты почему кричала?— Там, там, там… — я была в таком шоке.Только повторяла, как попугай, «там» и показывала рукой в сторону сада, где неподвижно стояла целая группа незваных гостей: та самая девочка, еще две малышки примерно одного с ней возраста и молодой мужчина — странно одетый оборванец, у которого вокруг шеи было обмотано что-то вроде темной веревки или ремня — издалека не удалось разглядеть.— Что там? — переспросил Сергей уже не испуганно, а сердито.— Ну вон же, вон! Дети и какой-то мужик с ними… — обрела я наконец дар речи. — Ты что, не видишь?— Вера, успокойся, там никого нет!Муж почти насильно увел меня в дом, заставил лечь, а потом долго разговаривал с кем-то по телефону. С кем и о чем, я, как ни прислушивалась, понять не смогла.А утром тоном, не терпящим возражений, сказал:— Завтра едем в Москву. Нужно кое с кем проконсультироваться.Профессор, к которому муж привел меня на консультацию, со всей ответственностью заявил: здорова. По крайней мере, в той области, в которой он специализируется. Никаких намеков на расстройство психики. Что же касается галлюцинаций… «Если хотите, можем обследовать в стационаре, хотя не думаю, что это необходимо…» От стационара мы отказались.До поезда оставалось несколько часов. Решили скоротать их в компании друзей — супружеской пары Нади и Кости. Мы оказались не единственными их гостями: к Косте накануне приехал двоюродный брат из Питера. Слово за слово, я рассказала о событиях, которые привели нас в столицу. Больше других моим рассказом заинтересовался Роман (так звали питерца). Он выпытывал у меня подробности, умоляя не пропускать никаких, даже самых мелких деталей. Все время кивал головой в такт моим словам.Когда я закончила, совершенно спокойно резюмировал:— Понятно. Это были обычные фантомы…— Обычные кто? — спросили у него присутствующие чуть ли не хором.— Фантомы. Такие энергетические сущности. Проще говоря, привидения, неупокоенные души…— Ну ты, старик, загнул, — скептически фыркнул Сергей.— Ничего не загнул, потому что занимаюсь подобными вещами вот уже второй десяток лет. А можно я поеду с вами и сделаю кое-какие замеры на том месте, где Вера видела этих призраков?На его лице была написана такая решимость, что стало понятно: от нашего разрешения или отказа ничего не зависит.Едва мы приехали на место (около десяти вечера), как Роман спросил: «Что-нибудь видишь?» Я отрицательно покачала головой. Но спустя полчаса, когда заканчивала накрывать стол в беседке, они снова появились: все четверо… Наверное, по тому, как я переменилась в лице и как остекленел мой взгляд, устремленный в одну точку, Роман понял: фантомы снова здесь. Достал из сумки прибор, похожий на счетчик Гейгера, и спросил быстро:— Где они?— Вон там, ближе к забору, слева от пихты, — выдавила я с трудом.Наш гость рванул туда и спустя несколько минут вернулся в беседку с донельзя довольной улыбкой:— Фонит. Аж зашкаливает…— И что это значит? — сухо поинтересовался Сережа.— У вас в саду портал, через который фантомы попадают из потустороннего мира в наш.— Чушь! — сердито буркнул муж.Он всегда был убежденным материалистом. Я тоже с сомнением покачала головой:— А почему они для этих целей выбрали наш сад?— Их что-то привязывает к этому месту. То ли убили здесь, то ли останки закопали, то ли убийца жил. Но какая-то связь есть.И тогда я задала вопрос, который меня тревожил:— Рома, а почему эти привидения вижу только я одна?— Наверное, у тебя после дара молнией открылись эстрасенсорные способности. Такое иногда бывает…Он уехал утром, а у меня после его отъезда началась истерика — сказалось напряжение последних недель:— Сереженька, прошу тебя, давай продадим этот проклятый дом и уедем. Куда угодно, только подальше отсюда. А то еще немного — и я по-настоящему сойду с ума!Муж возражал, я настаивала. В итоге пришли к компромиссу: строители, которые должны приехать уже завтра, делают запланированные работы, а потом, если меня не попустит, наскоро продаем уже отремонтированный дом.Спустя два дня один из мастеров, разбирая стену на втором этаже, наткнулся на пожелтевшие исписанные листы и принес их мне. Я попыталась прочитать, но ничего не поняла. Поехала в местный музей, и там мне объяснили, что записки на венгерском языке. Оказалось, что в доме, который мы купили, в конце XIX века был полицейский участок, и записки принадлежат заключенному.«Я знаю, — писал он, — мне не выйти отсюда живым. А вся моя вина состоит в том, что я увидел, как этот нелюдь, полицмейстер участка, изнасиловал и зверски убил маленькую Машеньку, дочку сапожника. Потом потащил ее тело и сбросил в яму возле дуба. Думаю, там находятся и тела двух других пропавших девочек — Мельниковой Маринки и сиротки Софьи. Я хотел убежать, но он оказался сильнее. Оглушив, приволок меня в участок, запер в камере. Как только наступит ночь, он придет…» — на этом запись обрывалась.Возле единственного в окрестностях двухсотлетнего дуба были проведены раскопки, и на глубине действительно были обнаружены останки трех детей. Их перезахоронили на местном кладбище. За упокой автора записок я заказала в храме сорокоуст. С тех пор прошло два года, и за это время ни один из фантомов больше нас не потревожил. Их души успокоились…Автор - Ирина.

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