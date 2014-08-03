Особняк Брусницыных

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:10

Qusto Просмотров: 13 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:59 by

Особняк купцов Брусницыных — памятник архитектуры в стиле эклектика. В современном виде создан в 1884 году для купцов братьев Брусницыных архитектором А. И. Ковшаровым в ходе капитальной перестройки здания неизвестного архитектора, впервые упоминаемого в 1844 году. Находится в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, адрес — Кожевенная линия, дом 27.В 1844 году дом приобрел крестьянин Николай Мокеевич Брусницын, приехавший из Тверской губернии. В 1847 году он создал кожевенную мастерскую, которая поначалу была небольшой (работало в ней всего 10 человек) и занималась дублением кожи. Вскоре у неграмотного, но предприимчивого крестьянина дела пошли на лад: он стал купцом, у него образовалась большая многодетная семья, а мастерская расширилась, превратившись в большую фабрику с 600 рабочими.В 1857 году по проекту архитектора А. С. Андреева с западной стороны к зданию пристроили объём в три оси. В 1860-х годах им же были увеличены окна первого этажа и высота второго этажа, изменён лицевой фасад.Интерьер особняка Брусницыных. Люстра в гостиной.В 1882 году особняк перешел к сыновьям Николая Мокеевича Брусницына: Николаю, Александру и Георгию. Через два года трое братьев решили перестроить родительский дом. Перестройка была поручена архитектору Анатолию Ивановичу Ковшарову. Дом получил новую отделку интерьеров. Второй этаж вновь был повышен. С восточной стороны для парадной лестницы к зданию добавлена пристройка в одну ось. Со стороны двора был организован зимний сад. Лицевой фасад был надстроен под один карниз. Именно при этой перестройке здание получило существующий сейчас облик. Особняк приобрел форму буквы «Ш». В революцию братья Николай и Георгий эмигрировали, Александр остался в Петрограде и продолжил работать на заводе в должности главного инженера и председателя Коллегии заводоуправления. В ночь на 28 мая 1919 года, по ордеру Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Александр Брусницын был арестован в своей квартире при заводе, в доме 27 по Кожевенной линии и заключен в тюрьму. В июне 1920 года корпорацией рабочих и служащих кожевенного завода было передано заявление в ЧК с ходатайством об освобождении. Позднее по ходатайству юридического отдела Московского Политического Красного Креста Александр Николаевич Брусницын был освобожден.После 1917 года особняк стал принадлежать кожевенному заводу имени А. Н. Радищева. Здесь разместилось заводоуправление. В 1925—1930-х годах на месте ворот были устроены вестибюль и проходная. В 1993 году реставрировали Белый зал и столовую. В настоящее время сохранившие исторические интерьеры помещения переданы в аренду частным фирмам или не используются.

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