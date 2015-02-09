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Заброшки


Заброшки

Особняк Шпицеров

Месторасположение: Воеводина, Сербия.
Дворец Шпицеров был построен в 1890-1892 годах по проекту венгра Штайндаля Имрэ, по заказу немецкого предпринимателя Эде Шпицера, который был одним из владельцев цементного завода в Беочине. Надо сказать, ему принадлежала целая цементная империя, а завод в Беочине действует и до сих пор, являясь старейшим и одним из самых больших в Сербии. Успешный статус владельца продиктовал богатое убранство особняка. Здесь перемешалось множество стилей: от барокко до арт-нуво. Наиболее помпезным выглядел главный холл. Перед второй мировой войной семья Шпицер уехала из Беочина. Во время войны здесь был немецкий штаб, а после дворец был национализован. В разное время тут располагалась библиотека, дом культуры, даже гандбольный клуб, радиостанция, санаторий для военных инвалидов. Последнее предназначение: отель с рестораном.

Когда дворец был заброшен, достоверно неизвестно, где-то в 1980-х. Несмотря на то, что в 1997 году здание было признано памятником культуры, за восстановление никто так и не брался. Дворец был снят в фильме Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот».

Зато сохранилась такая интересная легенда: когда во времена ресторана рабочие перебирали старую печку, они нашли внутри кусок пергамента. На нем некий Андрийя рассказывал, что он видел около дворца духа по имени Надор, у которого были огромные ладони и по семь пальцев на руках. Дух лепил из гипса украшения фасада и дома, создавая пугающие образы людей и животных. В последний день дух положил на ладонь хлебных крошек, и на его руку села белая голубка. Дух убил голубку и кинул ее трупик в дымоход. Далее Андрийя, видимо, понимая, что его история похожа на бред, добавил, что этот пергамент он положит в печку, слепленную Надором, и если его история правда, пергамент не сгорит. Не сгорел.

Про нынешнее состояние: оно чуть более, чуть плачевно. В сентябре 2016 года началась попытка реконструкции. До сих пор так ничего и не сделано.
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Особняк Шпицеров
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Объекты Сербия культура особняк семейный дом заброшенный объект

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 18:55
+1
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Красивая заброшка с бронзовой птицей. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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