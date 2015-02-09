Особняк Шпицеров

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:25 by

Месторасположение: Воеводина, Сербия.Дворец Шпицеров был построен в 1890-1892 годах по проекту венгра Штайндаля Имрэ, по заказу немецкого предпринимателя Эде Шпицера, который был одним из владельцев цементного завода в Беочине. Надо сказать, ему принадлежала целая цементная империя, а завод в Беочине действует и до сих пор, являясь старейшим и одним из самых больших в Сербии. Успешный статус владельца продиктовал богатое убранство особняка. Здесь перемешалось множество стилей: от барокко до арт-нуво. Наиболее помпезным выглядел главный холл. Перед второй мировой войной семья Шпицер уехала из Беочина. Во время войны здесь был немецкий штаб, а после дворец был национализован. В разное время тут располагалась библиотека, дом культуры, даже гандбольный клуб, радиостанция, санаторий для военных инвалидов. Последнее предназначение: отель с рестораном.Когда дворец был заброшен, достоверно неизвестно, где-то в 1980-х. Несмотря на то, что в 1997 году здание было признано памятником культуры, за восстановление никто так и не брался. Дворец был снят в фильме Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот».Зато сохранилась такая интересная легенда: когда во времена ресторана рабочие перебирали старую печку, они нашли внутри кусок пергамента. На нем некий Андрийя рассказывал, что он видел около дворца духа по имени Надор, у которого были огромные ладони и по семь пальцев на руках. Дух лепил из гипса украшения фасада и дома, создавая пугающие образы людей и животных. В последний день дух положил на ладонь хлебных крошек, и на его руку села белая голубка. Дух убил голубку и кинул ее трупик в дымоход. Далее Андрийя, видимо, понимая, что его история похожа на бред, добавил, что этот пергамент он положит в печку, слепленную Надором, и если его история правда, пергамент не сгорит. Не сгорел.Про нынешнее состояние: оно чуть более, чуть плачевно. В сентябре 2016 года началась попытка реконструкции. До сих пор так ничего и не сделано.

Ключевые слова: Объекты Сербия культура особняк семейный дом заброшенный объект

Другие, подобные истории: