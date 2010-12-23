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Истории из жизни

Чудо-сало

Был тогда Виктор ещё молодым и здоровым. Жил где-то в Казахстане, рядом с Киргизией. Названий сел и городов не скажу, не запоминаю названий, а врать не хочу.
И вышло так, что получил Виктор 15 лет строгого режима да плюс четыре на поселениях. Дали не просто так, а от всей души. Защищал Виктор и его дядька (тоже Виктор) сестру младшую да Виктора невесту, Надю, от насильников. Да, как часто бывает, беспредельничают не простые смертные, а сынки больших начальников. Вот Витьки в драке одного убили, второй в больнице умер, а сынку прокурора только глаз выбили да пару рёбер сломали. Девчонок своих спасли.
Прокурор, естественно, оформил все как надо и от себя добавил, что живыми домой Виктор и дядька его не придут. Сели Викторы по разным тюрьмам.
Мой знакомый попал аж в Челябинск, вспоминает, как тяжко ему было. Сестра письма писала, приветы от родни, ждали его дома, иногда приветы и от дядьки-Виктора передавала, мол, жив-здоров, срок мотает. Невеста долго не плакала, а через пару лет замуж вышла и в Тверь уехала.
Прошло 13 лет. Виктор стал болеть. Худой стал такой, что ветром сдувало, кожа слоями сходила, вроде как от недоедания. И решился Виктор впервые попросить у сестры посылку. Написал письмо с просьбой прислать сало. Осталось сидеть не так уж и много, вытерпел уж столько всего, неужто и правда, помирать скоро? Знал, что живут родные и сами почти впроголодь, детишек орава, много ли две бабы нахозяйничать смогут? Но надеялся, надеялся, как сам понимал, на чудо. Прошло больше месяца. Ноябрь был, холодрыга стояла сильная. Болели уже почти все в бараке. Кто работать не мог, тот просто лежал на шконке и ждал смерти. Медицинской помощи никакой почти и не было.
Днём был в бараке Виктор да ещё один парень, тоже с температурой валялся. Тут двери открыли, сам начальник отряда пришёл:
- Вот, Витька, гость к тебе, пол часа на поговорить. И вышел, двери закрыл. Виктор еле голову поднял, и глазам не верит - дядька стоит перед ним, улыбка до ушей, румяный с мороза. На, племяш, вот ты сала просил, я принёс тебе.
Виктор спрашивает:
- Как так ты тут? Вышел, что ли, досрочно?
А дядька говорит:
- Да, свободный я теперь, Витёк. И тебе скоро на свободу, только ты там живой нужен! Тебе ещё хозяйство поднимать, детей растить. Так что жуй сало понемногу. Тут хватит до весны, если по кусочку перед сном. Ну, пора мне... Держись, тут.
Обнял на прощанье крепко, да тут и дверь скрипнула, пора.
Ушёл. Сидит Виктор, кусочек сала срезал, жуёт. Столько спросить хотел, столько сказать... да, ладно, доживу, думает, до свободы - наговоримся потом. Уснул потом, не слышал как мужики вернулись, как отбой был, спал. Когда проснулся - думал, что приснилось ему всё. Глянул, а сало есть, выходит, что и правду, приходил гость. Спрашивал у старшего, как к нему пропустили посетителя, а тот только плечами пожал, мол, совсем ты спятил, какие к чертям тут посетители быть могут.
Но Виктор салом с кем следует поделился, сам по маленькому кусочку ел, до весны хватило того куска. А в конце марта пришла посылка с салом и письмо от сестры, мол, ты уж прости, но сразу никак не могла прислать. Удивился Виктор, как же так, сало же он всю зиму ел, а сестра, выходит, не знает, что дядька приезжал и гостинец привёз.
Долго ли, коротко ли, стал и второй кусок сала к концу подходить. Июнь только начался, температура днём едва до 11 тепла доходила, солнышко грело не тело, но душу. Веселее стало, хворые поправляться стали, ну, кто за зиму не помер. Виктор жил. Жил, ждал, надеялся.
Был уже и не очень здоров, да и молодость прошла, считай, зазря... Что там, за колючкой, происходит, зеки толком не знали, да чуяли, что что-то происходит очень странное.
В конце октября 1991 года амнистию объявили. Отправился Виктор в родные края, и рад и не рад.
Задумался крепко. Как теперь жить станет, да где. Добрался на место. Встретили его хорошо. Взрослые уже племянники своих детей нянчили, сестра да невестка всё еще в старом доме жили, туда же и старуху-свекровь сестра забрала; тесно, бедно, шумно. Первые сутки спал Виктор, даже есть не хотел. Потом уж и разговоры потянулись.
Спросил он, где дядька Виктор, что ж не встретил. Чем теперь занят. Тут ему и сказали, что не вернулся Виктор, в 1990 умер, в октябре. Год всего до большой амнистии не дотянул. А не сообщили - так зачем зря душу бередить?
Тут вот Виктор и понял, что чудо тогда случилось, в ноябре 1990 посетил его прямо в лагерном бараке покойный дядька, да еще и сала принёс, вполне настоящего, спас племяша от истощения и от смерти.
Как это может быть? Виктор не знает и сейчас. Молится за упокой души дядьки, да благодарит Бога за чудо. И по секртету сказал, что совсем не жалеет тех мерзавцев, жаль только, что щенка прокурорского тогда не прибили.
Вот такие чудеса.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03 by ЛешикПросмотров: 530Комментарии: 16
+10

Ключевые слова: Дядька срок сало амнистия

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:10
+3
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Репутация: (2230|-2)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 640
Вот ужасти то. Даже в конце восьмидесятых в тюрьме не кормили. Люди загибалися от голода и истощения. Хуже чем при Сталине. Ай яй яй. А врали нам по телеку что в тюрьме на ужин макароны.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: Maxim 80
Сегодня, 10:18
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 51
Душевно так изложенно...За историю плюс.-вот ток причём тут сало???
Зарегистрирован: 8.10.2017
#3 написал: Лешик
Сегодня, 10:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 74
Цитата: Maxim 80
ток причём тут сало???

Сало -это жир, которого практически не было в рационе. Людям нужны каллории при тяжёлой работе на морозе, а в пустой овощной похлёбке, сами понимаете, нет их. Пайка серого хлеба и такие же серые макароны строго по норме, ну, за год-другой можно скинуть лишний вес, а потом, когда ничего уже лишнего, то только тапки откинуть остаётся.
Зарегистрирован: 15.04.2017
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:13
+3
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 640
А ещё я слыхала что при СССРе больше пятнахи не давали. Дальше только вышак. Иль колония-поселение это не срок а курорт?
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#5 написал: Летяга
Сегодня, 11:16
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Публикаций: 222
Комментариев: 5 992
Угу. Я тоже знаю парня, который похожим образом попал, разбив не ту морду. И тоже за девчонку вступился. Только ему не так жестоко досталось. Плюс.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#6 написал: abrashechka
Сегодня, 11:21
+3
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Комментариев: 283
вранье от первого до последнего слова заправленное в мистику.

Минус.

Бараков на зонах не было с 1955 года, все МЛС строились однотипно - из кирпича, даже на Северах. Где силикатный, где обычный.

Цитата: Баба Клава
А ещё я слыхала что при СССРе больше пятнахи не давали. Дальше только вышак. Иль колония-поселение это не срок а курорт?

Было. кажется, 20 лет, но могу ошибаться. История - сказка.
Зарегистрирован: 10.10.2016
#7 написал: Qusto
Сегодня, 11:22
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Комментариев: 1 973
История так хорошо написана, что даже рыться и выискивать к чему бы прикопаться не хочется... Пусть даже это и вымысел, но я душой отдохнул, пока читал. Просто поставлю плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#8 написал: abrashechka
Сегодня, 11:24
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Комментариев: 283
15 и 4 ???????? Ребята, ну врать меньше нужно. Больше 10 не дали бы + смягчающие обстоятельства - было бы 6 зоны+4 на УДО.

Цитата: Летяга
Угу. Я тоже знаю парня, который похожим образом попал, разбив не ту морду. И тоже за девчонку вступился. Только ему не так жестоко досталось. Плюс.


Было таких случаев полно, но 15 лет за такое не давали. Или тем более двадцатник.
Зарегистрирован: 10.10.2016
#9 написал: Ливерная колбаса
Сегодня, 11:38
0
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Комментариев: 678
abrashechka, а вы где сидели? :))) Я какую-то документальную кино смотрела о том, как судьи от балды сроки дают, поэтому не буду срокам в этой истории удивляться. Просто душевно написано, а вообще, тюремные байки - это богатый пласт культуры, к которому надо относиться бережно и охранять его! Так давайте охранять его плюсами. Плюс! +
Зарегистрирован: 31.10.2014
    
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:47
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Бараки сразу вызвали сильное сомнение. И ещё, как в тех условиях кусок сала можно было растянуть до весны.
Соглашусь я с Абрашечкой. Придумывать чуток правдоподобнее надо. Бараки хотя бы.
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#11 написал: Летяга
Сегодня, 11:53
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Публикаций: 222
Комментариев: 5 992
Цитата: abrashechka
Было таких случаев полно, но 15 лет за такое не давали.

У него года три было, подробностей не помню. Но разбитая морда не равна двум трупам+один покалеченный. Опять же, покалеченный - прокурорский сынок. В большой срок я верю, я даже верю в то, что ГГ сидел по "левой" статье, но я допускаю, что рассказчик несколько преувеличил выпавшие на его долю лишения. Но это ли для нас главное? Главное - вовремя полученный подарок с Того Света!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#12 написал: Баба Клава
Сегодня, 12:20
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Комментариев: 1 640
Не, ну если б дело в 37-39 годах происходило, то я б поверила конечно. Тогда всё по беспределу происходило. Но в конце 80-х какие-то же ГОСТы на кормёжку и медобслуживание заключенных существовали наверно? Может они конечно не чётко выполнялись, но не до такой же степени чтоб заключённым со шконки не встать было от голодухи и болезней.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#13 написал: Мак Сим
Сегодня, 12:24
+2
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Комментариев: 57
Утешает, что каким б не был могучим папаша, своему сынку новый глаз не клонирует))
Зарегистрирован: 16.10.2016
#14 написал: Tigger power
Сегодня, 13:03
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И никто сало у него не спер, все остальные тоже по ошибке наверное сидели, честные, белые и пушистые. Но история хороша +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#15 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:07
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Комментариев: 1 348
Цитата: Tigger power
И никто сало у него не спер, все остальные тоже по ошибке наверное сидели, честные, белые и пушистые. Но история хороша +

Этот момент тоже недоумение вызвал
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#16 написал: Red Scorpion
Сегодня, 13:15
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Комментариев: 233
... История годная, вытянул дядька своего племяша с того света, уверенности и сил прибавил подарком своим...Думаю, папашка - прокурор за своего любимого выродка мог и расстрел родным впаять, но решил помучить их ,наверное.. Насчет невесты Виктора, я так и подумал, что не будет ждать, зачем молодой и красивой -муж "уголовник"? И по фигу, что за честь ее заступался.. Рад, хотя это и не очень хорошо говорить, что прилетело сынкам "золотым", а то все можно нам, мы -крутые!
Плюс за историю..
Ну , а на сим, разрешите откланяться,
искреннее Ваш, Я;)))
Зарегистрирован: 28.11.2012
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