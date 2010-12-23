Чудо-сало

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:03

Лешик Просмотров: 530 Комментарии: 16 +10 Сегодня, 10:03 by

Был тогда Виктор ещё молодым и здоровым. Жил где-то в Казахстане, рядом с Киргизией. Названий сел и городов не скажу, не запоминаю названий, а врать не хочу.И вышло так, что получил Виктор 15 лет строгого режима да плюс четыре на поселениях. Дали не просто так, а от всей души. Защищал Виктор и его дядька (тоже Виктор) сестру младшую да Виктора невесту, Надю, от насильников. Да, как часто бывает, беспредельничают не простые смертные, а сынки больших начальников. Вот Витьки в драке одного убили, второй в больнице умер, а сынку прокурора только глаз выбили да пару рёбер сломали. Девчонок своих спасли.Прокурор, естественно, оформил все как надо и от себя добавил, что живыми домой Виктор и дядька его не придут. Сели Викторы по разным тюрьмам.Мой знакомый попал аж в Челябинск, вспоминает, как тяжко ему было. Сестра письма писала, приветы от родни, ждали его дома, иногда приветы и от дядьки-Виктора передавала, мол, жив-здоров, срок мотает. Невеста долго не плакала, а через пару лет замуж вышла и в Тверь уехала.Прошло 13 лет. Виктор стал болеть. Худой стал такой, что ветром сдувало, кожа слоями сходила, вроде как от недоедания. И решился Виктор впервые попросить у сестры посылку. Написал письмо с просьбой прислать сало. Осталось сидеть не так уж и много, вытерпел уж столько всего, неужто и правда, помирать скоро? Знал, что живут родные и сами почти впроголодь, детишек орава, много ли две бабы нахозяйничать смогут? Но надеялся, надеялся, как сам понимал, на чудо. Прошло больше месяца. Ноябрь был, холодрыга стояла сильная. Болели уже почти все в бараке. Кто работать не мог, тот просто лежал на шконке и ждал смерти. Медицинской помощи никакой почти и не было.Днём был в бараке Виктор да ещё один парень, тоже с температурой валялся. Тут двери открыли, сам начальник отряда пришёл:- Вот, Витька, гость к тебе, пол часа на поговорить. И вышел, двери закрыл. Виктор еле голову поднял, и глазам не верит - дядька стоит перед ним, улыбка до ушей, румяный с мороза. На, племяш, вот ты сала просил, я принёс тебе.Виктор спрашивает:- Как так ты тут? Вышел, что ли, досрочно?А дядька говорит:- Да, свободный я теперь, Витёк. И тебе скоро на свободу, только ты там живой нужен! Тебе ещё хозяйство поднимать, детей растить. Так что жуй сало понемногу. Тут хватит до весны, если по кусочку перед сном. Ну, пора мне... Держись, тут.Обнял на прощанье крепко, да тут и дверь скрипнула, пора.Ушёл. Сидит Виктор, кусочек сала срезал, жуёт. Столько спросить хотел, столько сказать... да, ладно, доживу, думает, до свободы - наговоримся потом. Уснул потом, не слышал как мужики вернулись, как отбой был, спал. Когда проснулся - думал, что приснилось ему всё. Глянул, а сало есть, выходит, что и правду, приходил гость. Спрашивал у старшего, как к нему пропустили посетителя, а тот только плечами пожал, мол, совсем ты спятил, какие к чертям тут посетители быть могут.Но Виктор салом с кем следует поделился, сам по маленькому кусочку ел, до весны хватило того куска. А в конце марта пришла посылка с салом и письмо от сестры, мол, ты уж прости, но сразу никак не могла прислать. Удивился Виктор, как же так, сало же он всю зиму ел, а сестра, выходит, не знает, что дядька приезжал и гостинец привёз.Долго ли, коротко ли, стал и второй кусок сала к концу подходить. Июнь только начался, температура днём едва до 11 тепла доходила, солнышко грело не тело, но душу. Веселее стало, хворые поправляться стали, ну, кто за зиму не помер. Виктор жил. Жил, ждал, надеялся.Был уже и не очень здоров, да и молодость прошла, считай, зазря... Что там, за колючкой, происходит, зеки толком не знали, да чуяли, что что-то происходит очень странное.В конце октября 1991 года амнистию объявили. Отправился Виктор в родные края, и рад и не рад.Задумался крепко. Как теперь жить станет, да где. Добрался на место. Встретили его хорошо. Взрослые уже племянники своих детей нянчили, сестра да невестка всё еще в старом доме жили, туда же и старуху-свекровь сестра забрала; тесно, бедно, шумно. Первые сутки спал Виктор, даже есть не хотел. Потом уж и разговоры потянулись.Спросил он, где дядька Виктор, что ж не встретил. Чем теперь занят. Тут ему и сказали, что не вернулся Виктор, в 1990 умер, в октябре. Год всего до большой амнистии не дотянул. А не сообщили - так зачем зря душу бередить?Тут вот Виктор и понял, что чудо тогда случилось, в ноябре 1990 посетил его прямо в лагерном бараке покойный дядька, да еще и сала принёс, вполне настоящего, спас племяша от истощения и от смерти.Как это может быть? Виктор не знает и сейчас. Молится за упокой души дядьки, да благодарит Бога за чудо. И по секртету сказал, что совсем не жалеет тех мерзавцев, жаль только, что щенка прокурорского тогда не прибили.Вот такие чудеса.

Ключевые слова: Дядька срок сало амнистия

Другие, подобные истории: