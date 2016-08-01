Соня

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:58

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 250 Комментарии: 12 -4 Сегодня, 21:58 by

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я бы хотел вам поведать историю, которая случилась со мной, когда мне было 13 лет. Сейчас мне 20, и я всё ещё помню тот ужасный случай. Как только я его вспоминаю, по мне сразу пробегает мелкая дрожь.Мальчик по имени Димка очень любил ходить в школу, что сейчас, в наше время, встречается редко. Вот Димка снова идет в школу, по дороге встречает свою подругу, Соньку. Он был в неё тайно влюблен, поэтому сильно стеснялся с ней разговаривать. Но сейчас он не мог не поговорить с ней, вот он и начинает:- Привет Сонька, как дела? - немного дрожа проговаривает Димка.- Да всё нормально, вот, парня себе нашла. А ты как? - сказала Соня, после чего Димка застыл.Немного постояв, Димка отправился в школу так и не ответив на вопрос Сони. Вот и начался учебный день, первый урок - физ-ра.Первым заданием учителя по физкультуре был бег с препятствиями, одним из которых являлись огромные гвозди, расставленные в два ряда по 8 штук. Когда я бежал, впереди меня пробегал Витька, мой лучший друг.Когда он пробегал возле гвоздей, он обернулся и сказал:- Не догонишь, бе-бе-бе! - после чего, не увидев гвоздей, налетел на них. Больше всех испугалась Сонька, она сильно запищала и выбежала из спортзала.Я побежал догонять её, догнав, я остановил её и спросил, почему она так испугалась? На что получил ответ: - Ви-итька, о-он м-мо-ой па-арень... - сказала Соня после чего ещё сильнее зарыдала.Я её успокоил, после чего подумал: "То есть, если Витька мертв, у меня есть шанс встречаться с ней!" Я был настолько рад, что прям улыбка взлетела до ушей!Мы пошли все сразу в класс, где нам сообщили, что из-за случившегося ЧП уроки отменяются. "Да что-же такое! Две радости за один день!" - подумал я.Вот, вернувшись домой, я уже полностью был готов позвать Соньку на свидание. Время семь вечера, я решил лечь спать по раньше. Вот я уже лежу в своей мягкой постельке и начинаю засыпать.Вдруг я слышу, что кто-то ходит на кухне.- Родители наверное! - подумал я, после чего продолжил спать дальше. И тут появляется ощущение, что кто-то щупает мою шею!Я сильно испугался. Потрогал шею - ничего нет. Мне уже стало не по себе, ведь я же чувствовал, как кто-то щупал мою шею! Вдруг я отчетливо услышал какой-то голос, который шепотом сказал:- Она только моя, не смей её трогать, - после чего подул мощный ветер, который уложил меня на кровать. Я не успел отойти от шока, как кто-то начал меня душить. Сильно душить, после чего снова голос:- Поклянись, что не тронешь Соню! - сказано было уже не шепотом. Я сильно испугался, я уже задыхался и еле выговорил:- Не трону, клянусь! - жалобным голосом, моля о пощаде говорил я. Наконец-то меня перестало душить. Прекратился ветер, была обычная тихая ночь.После того случая я всегда проходил мимо Сони, даже немного её побаиваясь. Вот и истории конец, а кто читал тот молодец!

Ключевые слова: Школа первая любовь призрак смерть лучшего друга страх опасение

Другие, подобные истории: