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Истории из жизни

Соня

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я бы хотел вам поведать историю, которая случилась со мной, когда мне было 13 лет. Сейчас мне 20, и я всё ещё помню тот ужасный случай. Как только я его вспоминаю, по мне сразу пробегает мелкая дрожь.
Мальчик по имени Димка очень любил ходить в школу, что сейчас, в наше время, встречается редко. Вот Димка снова идет в школу, по дороге встречает свою подругу, Соньку. Он был в неё тайно влюблен, поэтому сильно стеснялся с ней разговаривать. Но сейчас он не мог не поговорить с ней, вот он и начинает:
- Привет Сонька, как дела? - немного дрожа проговаривает Димка.
- Да всё нормально, вот, парня себе нашла. А ты как? - сказала Соня, после чего Димка застыл.
Немного постояв, Димка отправился в школу так и не ответив на вопрос Сони. Вот и начался учебный день, первый урок - физ-ра.
Первым заданием учителя по физкультуре был бег с препятствиями, одним из которых являлись огромные гвозди, расставленные в два ряда по 8 штук. Когда я бежал, впереди меня пробегал Витька, мой лучший друг.
Когда он пробегал возле гвоздей, он обернулся и сказал:
- Не догонишь, бе-бе-бе! - после чего, не увидев гвоздей, налетел на них. Больше всех испугалась Сонька, она сильно запищала и выбежала из спортзала.
Я побежал догонять её, догнав, я остановил её и спросил, почему она так испугалась? На что получил ответ: - Ви-итька, о-он м-мо-ой па-арень... - сказала Соня после чего ещё сильнее зарыдала.
Я её успокоил, после чего подумал: "То есть, если Витька мертв, у меня есть шанс встречаться с ней!" Я был настолько рад, что прям улыбка взлетела до ушей!
Мы пошли все сразу в класс, где нам сообщили, что из-за случившегося ЧП уроки отменяются. "Да что-же такое! Две радости за один день!" - подумал я.
Вот, вернувшись домой, я уже полностью был готов позвать Соньку на свидание. Время семь вечера, я решил лечь спать по раньше. Вот я уже лежу в своей мягкой постельке и начинаю засыпать.
Вдруг я слышу, что кто-то ходит на кухне.
- Родители наверное! - подумал я, после чего продолжил спать дальше. И тут появляется ощущение, что кто-то щупает мою шею!
Я сильно испугался. Потрогал шею - ничего нет. Мне уже стало не по себе, ведь я же чувствовал, как кто-то щупал мою шею! Вдруг я отчетливо услышал какой-то голос, который шепотом сказал:
- Она только моя, не смей её трогать, - после чего подул мощный ветер, который уложил меня на кровать. Я не успел отойти от шока, как кто-то начал меня душить. Сильно душить, после чего снова голос:
- Поклянись, что не тронешь Соню! - сказано было уже не шепотом. Я сильно испугался, я уже задыхался и еле выговорил:
- Не трону, клянусь! - жалобным голосом, моля о пощаде говорил я. Наконец-то меня перестало душить. Прекратился ветер, была обычная тихая ночь.
После того случая я всегда проходил мимо Сони, даже немного её побаиваясь. Вот и истории конец, а кто читал тот молодец!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:58
Сегодня, 21:58 by Affaciolle (Дрим)Просмотров: 250Комментарии: 12
-4

Ключевые слова: Школа первая любовь призрак смерть лучшего друга страх опасение

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Комментарии

#1 написал: Крапива
Сегодня, 22:07
+5
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 74
Про гвозди это Вы серьёзно? Да в школе теперь даже по канату на уроке физры лазать не разрешают из-за техники безопасности, а Вы такую чушь про гвозди пишете.
Зарегистрирован: 1.08.2016
#2 написал: Affaciolle (Дрим)
Сегодня, 22:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 15
Цитата: Крапива
Про гвозди это Вы серьёзно? Да в школе теперь даже по канату на уроке физры лазать не разрешают из-за техники безопасности, а Вы такую чушь про гвозди пишете.

Это не чушь. Это когда было.. а вот за что минус?
Зарегистрирован: 1.11.2017
#3 написал: Sandra_
Сегодня, 22:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Ну и история....
Зарегистрирован: 6.04.2017
#4 написал: фергю сон
Сегодня, 22:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 325
Автор стори явно неадекват с признаками шизофрении.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#5 написал: Arhip
Сегодня, 22:52
0
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Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 219
Честно говоря слабенько, но тут встречались ГОРАЗДО хуже. А так вполне читабельно и интересно. Я плюсанул
Зарегистрирован: 29.08.2017
#6 написал: Gatta_Black
Сегодня, 22:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 323
Как этот бред попал в раздел Истории из жизни?!
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#7 написал: lukery
Сегодня, 22:58
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 2
В поддержку начинающего автора +. Насчет гвоздей согласна, что-то такого не припомню. С другом-то что, непонятно как-то, всё таки помер? Тогда жуть, конечно. И непонятно как-то, отчего беда такая вас совсем не затронула, да мало того улыбаться заставила?
Зарегистрирован: 2.11.2017
#8 написал: Yolka
Сегодня, 23:00
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Репутация: (56|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Цитата: Affaciolle (Дрим)
Цитата: Крапива
Про гвозди это Вы серьёзно? Да в школе теперь даже по канату на уроке физры лазать не разрешают из-за техники безопасности, а Вы такую чушь про гвозди пишете.

Это не чушь. Это когда было.. а вот за что минус?

Серьёзно? Гвозди? У вас там, что школа йогов была? А по углям горящим ходить заставляли? А на битом стекле спали? А Вам, точно, 20 лет?
Зарегистрирован: 23.03.2014
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 23:08
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Группа: Журналисты
Репутация: (103|0)
Публикаций: 121
Комментариев: 953
Первым заданием учителя по физкультуре был бег с препятствиями, одним из которых являлись огромные гвозди, расставленные в два ряда по 8 штук. - учитель прям любитель острых ощущений. Урок физы и тут оказывается учитель маньяк, недолюбливающий детей, на уроках физы ставит гвозди: - это где учат таких будущих учителей???
Жал парнишку, жал деток, подвергающихся таким физическим испытаниям. Да, испытаниям, другого ответа нет. Надо принимать меры по этому так называемому " УЧИТЕЛЮ " К сожалению, эта история не исключение. И не понимаю, почему так все ополчились на АВТОРА ? По моему пишет искренне и честно, а не ради популярности. Ну да, бог ему судья, если я правильно понял историю. Увы! Оценка истории под сомнением, хотя некоторые поторопились поставить минус, не разобравшись в сути вопроса. Я ставлю плюс, ну потому ...., что надеюсь это было в настоящем, а не в придуманном. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#10 написал: Yolka
Сегодня, 23:18
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Комментариев: 73
Цитата: Gatta_Black
Как этот бред попал в раздел Истории из жизни?!

Ну, может это история из параллельной жизни, так сказать, из альтернативной реальности?
Зарегистрирован: 23.03.2014
#11 написал: Шахерезада
Сегодня, 23:25
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Комментариев: 255
А по мне смерть Витьки и радость автора по поводу смерти друга пусть лучше будет в придуманной истории. Упаси нас Всевышний от таких "друзей"!
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#12 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 23:28
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Комментариев: 789
Физкультура - это сила!
И физрук наш - Чикатило!
Всюду гвозди расставляет
По ним бегать заставляет.....

....Да, история действительно супер... horse


Зарегистрирован: 24.03.2016
  
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