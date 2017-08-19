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Истории из жизни

Огненный дух

Недавно в нашей многонациональной гуманитарной компашке зашел разговор о мистическом. Каждый поделился своим опытом. У меня он оказался не очень богатым, однако одна история вызвала много толкований. Я и тут, на сайте, посидела, но ничего похожего не нашла.
Каждое лето, сызмальства, гостила у бабушки с дедом в глухой уральской деревне. Находится она в Алапаевском районе, от райцентра еще несколько часов трястись по узкоколейке. Места там сказочные: густая тайга со всех сторон, черные ночи, мистические грозы, каких я более нигде не встречала, и потрясающее звездное небо.
История случилась накануне Ильина дня. Каждый год в это время на нашу деревню наваливает жуткий атмосферный фронт, со всех сторон небо, начиная с обеда, медленно затягивает огромными тучами, гремит и сверкает несколько часов, но только после прибытия пассажирского, около 10 вечера, начинается ливень и светопреставление на всю ночь. В такие грозы даже собаку на улицу не выгоняют. Все сверкает, льет как из ведра. Много раз бывали шаровые молнии. Собственно, электричеством в воздухе я то, что случилось, и объясняла.
Было мне лет 10. Мы с младшей подружкой сидели в библиотеке деревенского клуба. За окном собирались тучи, чтоб разразиться в традиционную августовскую грозу. Плюс день потихоньку уходил, уступая место сумеркам. Мы давно уже выбрали книги и ждали библиотекаря, чтоб выйти с ней: ее рассказ нас увлек, да и было нам по пути.
Я задумалась, глядя в окно: за лужайкой клуба была речка, которая отделяла нашу часть деревни от кладбища. Мне было грустно, так как лето ушло и после грозы вода в речке поднимется и станет ледяной. Уже не искупаешься. Тут я заметила на кладбище огонек. Небольшой, голубоватый. О чем сказала своей товарке, и мы начали высматривать пламя. Вдруг пожар - и надо взрослым сказать. А огонек был как живой. То уменьшался и становился почти незаметным, то вдруг взметал ввысь до нижних веток кедра. А это очень высоко! Ума у нас была палата, вместо того, чтоб позвать библиотекаря, мы решили топать на разведку. И огонек уменьшился - страшно не было.
Перешли мы через мост - а пламени-то почти нет. Мы подошли почти вплотную к ограде кладбища, и тут синее пламя вспыхнуло вновь. Высотой оно было метра три, жара не было, не было и звуков костра. Вообще вокруг было тихо, только гром вдалеке гремел и подруга моя пыхтела позади меня. Ни птиц, ни насекомых. Я встала как вкопанная и рассматривала огненный столб. Внутри синего столба огня, в желтоватом сиянии, была темная человекообразная тень. Высотой метра два с половиной. Мы были достаточно близко, чтоб это привиделось. Моя подружка заорала и убежала. Пока я на ее ор оглянулась, фигура пропала, как и пламя. Страшно мне не было, но идти на кладбище дальше я не решилась.
Ночью была страшная гроза с шаровыми молниями. А наутро подружка пришла ко мне и говорит, что у нее сердце в пятки ушло, когда она увидела "человека в огне", и что бежала она домой так, что потеряла шлепок. За что получила от матери, и нужно ей шлепок этот найти. Но сама она боится идти. Шлепок нашли без проблем - грязный, но целый. Пойти на кладбище посмотреть, что горело, она отказалась, хотя был день, и побежала домой. Мне же и накануне страшно не было, так что я решила посмотреть, что горело. И конечно, никаких следов костра не нашла.
Мнения моих друзей разделились. Атеисты считают, что то был природный газ (никаких залежей его там нет), двое начитанных мистика заявили, что я видела Хозяина кладбища. И мусульманин сказал, что то был ифрит. А вы что думаете?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:18 by sylvanaПросмотров: 789Комментарии: 10
+17

Ключевые слова: Гроза кладбище пламя нечто страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 77
Комментариев: 627
Газа на кладбище нет,костра тоже,следов не нашли.На грозу списать тоже не получится,был бы огонь и гарь горелого.Просто всё совпало,гроза,свечение,силуэт человека призрака.Вполне может такая версия быть.
Зарегистрирован: 19.08.2017
   
#2 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 20:49
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 125
Это был мертвый огонь. Я слыхала о таком раньше, но никогда не видела. Но вот знакомые японцы мне рассказывали про "мертвый огонь", он появляется над могилами обычно. Я так поняла, что это японское поверье. И лучше на него не смотреть.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#3 написал: sylvana
Вчера, 21:25
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Шарлотта Корде
Это был мертвый огонь.

Никогда о таком не слыхала. Пойду искать... а почему нельзя смотреть?
Зарегистрирован: 12.06.2017
#4 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 21:36
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 125
Цитата: sylvana
Цитата: Шарлотта Корде
Это был мертвый огонь.

Никогда о таком не слыхала. Пойду искать... а почему нельзя смотреть?

Недобрый знак, насколько я поняла - мертвые так заманивают живого к себе.
Я по -японски ни полслова, они русского не знают, общались на английском, который нам всем не родной. Но суть истории была такая, это пламя появлялась над могилами самураев, которые были убиты в битвах.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#5 написал: sylvana
Вчера, 21:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Шарлотта Корде

это пламя появлялась над могилами самураев, которые были убиты в битвах.

?думаю еслиб у бабули в поселке был хоть один завалящийся самурай я б знала. Из всех иностранцев там один армянин был.
Но что то была какая то замануха- возможно. Тк страшно не было совсем. Интересно было. Хотя подружка моя со мной бы не согласилась.
Зарегистрирован: 12.06.2017
#6 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 22:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 125
Цитата: sylvana
Цитата: Шарлотта Корде

это пламя появлялась над могилами самураев, которые были убиты в битвах.

?думаю еслиб у бабули в поселке был хоть один завалящийся самурай я б знала. Из всех иностранцев там один армянин был.
Но что то была какая то замануха- возможно. Тк страшно не было совсем. Интересно было. Хотя подружка моя со мной бы не согласилась.

Не обязательно самурай! laughing
Суть в том, что это рассерженный дух. Который умер очень злым на своих врагов. Вот над такой могилой появляется огонь.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#7 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:39
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1712|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 238
Цитата: sylvana
Цитата: Шарлотта Корде

это пламя появлялась над могилами самураев, которые были убиты в битвах.

?думаю еслиб у бабули в поселке был хоть один завалящийся самурай я б знала. Из всех иностранцев там один армянин был.
Но что то была какая то замануха- возможно. Тк страшно не было совсем. Интересно было. Хотя подружка моя со мной бы не согласилась.

Интересная история. Наверное армянин был самураем, но скрытным. Наверняка фамилия на "Тян" заканчивалась. Если мусульмане грешат на джиннов, то нам положено выдвинуть демоническую версию, но она задвигается, природным аномальным явлением, из-за мастерского описания гроз в регионе.
++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#8 написал: Arhip
Сегодня, 00:05
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Комментариев: 108
Огни святого Эльма. Как раз в грозу они и появляются. А силуэт... Ну мало ли что в огне привидется может. Тучи вот тоже порой необычные формы принимают. Какого цвета огонь был? Часом не синего?
Зарегистрирован: 29.08.2017
#9 написал: kusi
Сегодня, 00:42
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Комментариев: 6 447
Интересная история.+
Сложно сказать с чем Вы столкнулись, но склонна думать что это мёртвый огонь.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#10 написал: Balladonna
Сегодня, 04:54
0
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Комментариев: 56
Цитата: Arhip
Огни святого Эльма. Как раз в грозу они и появляются. А силуэт... Ну мало ли что в огне привидется может. Тучи вот тоже порой необычные формы принимают. Какого цвета огонь был? Часом не синего?


А они на ровной поверхности могут появиться?
Зарегистрирован: 6.02.2015
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