Огненный дух

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

sylvana Просмотров: 789 Комментарии: 10 +17 Вчера, 14:18 by

Недавно в нашей многонациональной гуманитарной компашке зашел разговор о мистическом. Каждый поделился своим опытом. У меня он оказался не очень богатым, однако одна история вызвала много толкований. Я и тут, на сайте, посидела, но ничего похожего не нашла.Каждое лето, сызмальства, гостила у бабушки с дедом в глухой уральской деревне. Находится она в Алапаевском районе, от райцентра еще несколько часов трястись по узкоколейке. Места там сказочные: густая тайга со всех сторон, черные ночи, мистические грозы, каких я более нигде не встречала, и потрясающее звездное небо.История случилась накануне Ильина дня. Каждый год в это время на нашу деревню наваливает жуткий атмосферный фронт, со всех сторон небо, начиная с обеда, медленно затягивает огромными тучами, гремит и сверкает несколько часов, но только после прибытия пассажирского, около 10 вечера, начинается ливень и светопреставление на всю ночь. В такие грозы даже собаку на улицу не выгоняют. Все сверкает, льет как из ведра. Много раз бывали шаровые молнии. Собственно, электричеством в воздухе я то, что случилось, и объясняла.Было мне лет 10. Мы с младшей подружкой сидели в библиотеке деревенского клуба. За окном собирались тучи, чтоб разразиться в традиционную августовскую грозу. Плюс день потихоньку уходил, уступая место сумеркам. Мы давно уже выбрали книги и ждали библиотекаря, чтоб выйти с ней: ее рассказ нас увлек, да и было нам по пути.Я задумалась, глядя в окно: за лужайкой клуба была речка, которая отделяла нашу часть деревни от кладбища. Мне было грустно, так как лето ушло и после грозы вода в речке поднимется и станет ледяной. Уже не искупаешься. Тут я заметила на кладбище огонек. Небольшой, голубоватый. О чем сказала своей товарке, и мы начали высматривать пламя. Вдруг пожар - и надо взрослым сказать. А огонек был как живой. То уменьшался и становился почти незаметным, то вдруг взметал ввысь до нижних веток кедра. А это очень высоко! Ума у нас была палата, вместо того, чтоб позвать библиотекаря, мы решили топать на разведку. И огонек уменьшился - страшно не было.Перешли мы через мост - а пламени-то почти нет. Мы подошли почти вплотную к ограде кладбища, и тут синее пламя вспыхнуло вновь. Высотой оно было метра три, жара не было, не было и звуков костра. Вообще вокруг было тихо, только гром вдалеке гремел и подруга моя пыхтела позади меня. Ни птиц, ни насекомых. Я встала как вкопанная и рассматривала огненный столб. Внутри синего столба огня, в желтоватом сиянии, была темная человекообразная тень. Высотой метра два с половиной. Мы были достаточно близко, чтоб это привиделось. Моя подружка заорала и убежала. Пока я на ее ор оглянулась, фигура пропала, как и пламя. Страшно мне не было, но идти на кладбище дальше я не решилась.Ночью была страшная гроза с шаровыми молниями. А наутро подружка пришла ко мне и говорит, что у нее сердце в пятки ушло, когда она увидела "человека в огне", и что бежала она домой так, что потеряла шлепок. За что получила от матери, и нужно ей шлепок этот найти. Но сама она боится идти. Шлепок нашли без проблем - грязный, но целый. Пойти на кладбище посмотреть, что горело, она отказалась, хотя был день, и побежала домой. Мне же и накануне страшно не было, так что я решила посмотреть, что горело. И конечно, никаких следов костра не нашла.Мнения моих друзей разделились. Атеисты считают, что то был природный газ (никаких залежей его там нет), двое начитанных мистика заявили, что я видела Хозяина кладбища. И мусульманин сказал, что то был ифрит. А вы что думаете?

Ключевые слова: Гроза кладбище пламя нечто страх авторская история

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