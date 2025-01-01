Мама, это точно ты?

Где-то 4 года назад я с родителями поехал к его друзьям.Там был младший сын на первый взгляд старше меня,скорее всего лет 15 (на тот момент мне было 10-11 лет,сейчас мне 15)у него был огромный дом и двухместные качели,было довольно скучно и уже был вечер,мы решили рассказывать друг другу страшные истории и дошло то момента про его сон(рассказываю от его лица во сне)Я сидел как-то вечером дома а родители уехали на какой-то праздник либо же в гости(точно не помню).Я просто просиживал часы за компом,в моменте мне стало довольно скучно и я решил позвонить родителям и спросить когда они приедут.Звоню маме-она отвечает что приедет через 2-3 часа.сижу дальше в компе до звука открывания двери.Прошло где-то минут 30 после звонка и я подумал что родители приехали пораньше либо же кто-то перепутал дверь.Я пошел в коридор и увидел женщину развернутую ко мне спиной в огромном черном плаще.Я спросил: мама это ты? в ответ я услышал ^да^ и женщина развернулась ко мне лицом.Похоже действительно мама подумал я и спросил у нее где отец, на что она ответила:он чуть задерживается и скоро приедет.Я пошел в комнату и мне стало довольно страшно тк хоть это и была мама по лицу и голосу но я был не уверен что это она,она была выше моей мамы.просидел я так где-то час с тревожными мыслями пока не услышал звонок от мамы.Она сказала что они приедут через 30 минут на что я ответил:а разве ты не дома? мама сбросила трубку.мне стало невероятно тревожно и я решил проверить действительно ли мама у меня дома.Я пошел на кухню тк услышал звук нарезания чего-то.На кухне стоит мама нарезающая морковь огромным старым ножом и с невероятно громким и страшным звуком.Я спрашиваю:мама это точно ты?услышав она поворачивается и я вижу что это не мама,у нее темное лицо и огромные белые зубы.Она отвечает:даЯ невероятно сильно пугаюсь и бегу в свою комнату прячась в шкаф,там и засыпаю, На утро я проснулся и полностью позабыв о прошлом дне пошел на кухню попить воды.Наливая воду я вспомнил что было вчера и решил зайти в комнату родителей.Захожу в комнату и вижу что они спят.Я был до сих пор напуган и захотел обнять их,подошел поближе и лег с ними на кровать.Я увидел что голова мамы и папе не соединена с телом и в меня брызнула кровь.Дальше я проснулсяНе знаю точно ли его это сон либо-же он хотел просто напугать меня но 4 года назад меня это пробрало до муражек

